СИБУР инициировал создание «коллективного договора» между бизнесом и образовательными организациями

На базе «Казаньоргсинтеза» стартовала ежегодная сессия СИБУРа с представителями учебных заведений страны

Фото: Мария Зверева

Ректоры и руководители более 15 ведущих образовательных организаций, готовящих специалистов рабочих и инженерных профессий, из девяти городов России, а также учителя школ из городов присутствия компании СИБУР собрались в Казани. В течение двух дней на площадках КОСа и КНИТУ будут обсуждаться вопросы создания «бесшовной» подготовки кадров от школы до предприятия, формирования интереса у учеников к изучению химии, актуализации программ учебных заведений в соответствии с запросами современных производств. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан как пример взаимодействия вузов с предприятиями

На два дня Казань собрала у себя представителей ведущих учебных заведений страны, готовящих кадры для промышленности. Цель визита — ежегодная сессия СИБУРа с образовательными организациями-партнерами, которая в этом году впервые проходит в столице Татарстана. Сессия организована Корпоративным университетом СИБУРа. Площадками для масштабного мероприятия стали «Казаньоргсинтез» и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ).

— Хотелось бы поблагодарить организаторов мероприятия за то, что выбрали площадку «Казаньоргсинтеза» для проведения этой сессии. Спасибо, что вы чувствуете необходимость диалога между бизнесом и образовательными учреждениями. Цель этого диалога — удовлетворить потребности в высококвалифицированных кадрах, чтобы они сразу могли давать хороший результат на предприятии, — подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, открывая мероприятие. — Я надеюсь, что в сегодняшнем диалоге вы сможете выработать стратегию, которая даст лучший результат для заказчика.

Павел Ляхович: «Важно, чтобы мы вместе могли готовить соответствующие кадры, которые не придется переучивать»

Важность опыта взаимодействия вузов и бизнеса отметил и член правления СИБУРа Павел Ляхович:

— Сейчас компаниям нужны люди, которые будут соответствовать не только сиюминутным требованиям, но и требованиям, которые перед нами ставит современное общество. Поэтому важно, чтобы мы вместе с вами могли готовить соответствующие кадры, которые не придется переучивать, которые будут максимально готовы, чтобы исполнять заказы. И мы это можем сделать. Особенно здесь, в Татарстане, при большом опыте взаимодействия местных вузов с предприятиями. Поэтому для этой сессии площадка «Казаньоргсинтеза» была выбрана неслучайно.

В рамках сессии запланированы панельные дискуссии, круглые столы. Также состоится посещение производств «Казаньоргсинтеза» и знакомство с образовательной инфраструктурой КНИТУ.

— В Казани находится один из вузов, с которым мы плотно работаем, — КНИТУ. Это еще одна причина, почему мы собрались в столице Татарстана. Они любезно согласились нас поддержать в рамках подготовки и проведения этой сессии. Мы с ними преследуем совместную цель — участники должны иметь возможность не только познакомиться с предприятиями СИБУРа, но и посмотреть учебный вуз, какие там есть практики и лаборатории, — сказал Рустам Галиахметов, управляющий директор — руководитель Корпоративного университета СИБУРа.

На два дня Казань собрала у себя представителей ведущих учебных заведений страны, готовящих кадры для промышленности

Главная цель — создание «бесшовной» подготовки кадров от школы до предприятия

В сессии принимают участие представители более 15 учебных заведений из девяти городов России, а также учителя школ из городов присутствия компании СИБУР. К совместной работе приглашены не только профильные для предприятий компании колледжи и вузы, но и учебные заведения более широкой направленности, включая ведущие технические вузы страны, такие как, например, МГТУ имени Баумана. К ряду дискуссий присоединятся представители Министерства науки и высшего образования РФ.

— В прошлом году мы собирали только представителей вузов и СИБУРа, в этом году позвали коллег из ссузов и школ, потому что понимаем: эта цепочка должна складываться на более раннем этапе, со школы, когда у ребенка закладывается любовь к химии, когда он начинает задумываться о том, в какую профессию хочет идти, — объясняет выбор состава участников Рустам Галиахметов.

«Цель этого диалога — удовлетворить потребности в высококвалифицированных кадрах, чтобы они сразу могли давать хороший результат на предприятии», — подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин

Он также отметил, что круг вопросов, которые необходимо обсудить, они специально заранее не прописали, чтобы участники сами озвучили те темы, которые их волнуют на данный момент. Таким образом, прямо на церемонии открытия участники смогли определить круг тем, которые будут подняты в рамках мероприятий сессии. Он оказался достаточно широким: от формирования интереса у учеников к индустриальной химии до создания «бесшовной» подготовки кадров от школы до предприятия и актуализации программ учебных заведений в соответствии с запросами современных производств.

Итог сессии — «коллективный договор» между бизнесом и образовательными организациями

По словам организаторов, в ходе сессии должно быть сформировано единое понимание целей и задач взаимодействия нефтегазохимиков и образовательных организаций по подготовке школьников, студентов и молодых специалистов. Согласны с этим и участники мероприятия.

— Возможность прямого диалога учебного заведения и работодателя очень важна. С одной стороны, работодатель слышит о том, какие проблемы есть у учебного заведения, с другой стороны, мы слышим какие требования есть к образованию, к выпускаемым специалистам. Эта взаимная сверка позиций и помощь в решении существующих проблем приводит к улучшению качества образования тех специалистов, которых мы выпускаем для работы на предприятиях, — отметил врио ректора КНИТУ Юрий Казаков.

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Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова видит в таких встречах не только расширение возможностей для сотрудничества с СИБУРом, но и с образовательными учреждениями страны.

— Это такая неформальная возможность перемешать наши коллективы, потому что крайне важно не закупориваться в своей башне из слоновой кости, но и смотреть, на какой шаг продвинулся сосед в этой же области деятельности или на какой шаг прошли мы и можем помочь ему в этом, — говорит она.

Все разработанные в ходе сессии решения лягут в основу взаимодействия и реализации совместных программ образования и промышленности. В конце сессии фактически должен быть создан «коллективный договор» между бизнесом и образовательными организациями и составлен план мероприятий для его реализации в 2023 году.

1 / 48 Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева