Самые аварийные места на улицах Казани и правила безопасной зимней езды

Инструктор по контраварийному вождению рассказал о главных опасностях на зимних дорогах

Фото: Владимир Васильев

Зимой к сложным перекресткам и слепым зонам на дорогах добавляются сезонные сложности — гололед, снегопад и слякоть. Из-за первых обильных снегопадов в выходные на прошлой неделе в Казани произошло 375 аварий. На этой неделе из-за новых осадков в татарстанской столице образовались 10-балльные пробки. Подробнее о самых аварийных участках в городе и о том, как безопасно передвигаться в автомобиле по дорогам зимой, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает инструктор по контраварийному вождению Андрей Селиверстов.

Готовим машину к зиме: меняем дворники и достаем лопату

Перед зимним сезоном нужно менять не только резину, но и «дворники». Оптимальный срок службы стеклоочистителей — год, за это время резина теряет эластичность и трескается от воздействия ультрафиолета и грязи. Поскольку зимой темнеет раньше, а в снегопад видимость снижается еще больше, грязное стекло может стать причиной аварийной ситуации. В машине всегда должны быть щетка и небольшая лопата, чтобы была возможность быстро очистить автомобиль и парковочное место от снега.

Незамерзайку для мойки стекол лучше всего покупать на улице в мороз. В идеале — на авторынке в -20°C. Так вы сможете убедиться, что жидкость действительно незамерзающая. Перед заправкой незамерзайки нужно слить из бачка другие жидкости.

Незамерзайку для мойки стекол лучше всего покупать на улице в мороз. Фото: Максим Платонов

Главные проблемы зимой

Основные опасности на зимних дорогах в городе — гололед (после метели лед может быть прикрыт снегом), скользкая слякоть, сугробы и заторы, которые возникают из-за этих погодных явлений. В конце зимы или во время оттепели опасность на дорогах представляют и колеи. Поэтому лучше стараться ехать в колее и не разгоняться: при вылете из нее на скользкой дороге машину может очень сильно развернуть, а это потенциально аварийная ситуация.

Правила разгона и торможения зимой

Зимой нельзя быстро разгоняться и резко тормозить. Если машину засыпало снегом, то колеса могут увязнуть, поэтому стартовать лучше с «раскачки»: слабо газуя, сдать немного назад, остановиться, сдать вперед, повторить несколько раз. Главное при этих маневрах — не встать в центр ямы. По возможности, парковочное место лучше расчистить заранее — так выезжать с него будет проще. Если стартовать приходится в условиях гололедицы, то лучше вообще не нажимать на газ, а тронуться на сцеплении — если вокруг нет снега.

А вот тормозить на скользкой дороге лучше без нажатия сцепления: вместо этого рекомендуется тормозить, нажав на педаль тормоза — на той же передаче, на которой двигалась машина. При необходимости позже можно нажать на педаль сцепления и переключить передачу с третьей на вторую (или со второй на первую), а потом входить в поворот.

Если машину засыпало снегом, то колеса могут увязнуть, поэтому стартовать лучше с «раскачки». Фото: Максим Платонов

Как водить и что нельзя делать во время снегопада и гололедицы

Во время снегопада следует ускоряться плавно и стараться пораньше выпрямлять руль. Не выжимайте педаль газа: машина на большом газу при входе в поворот начнет ускоряться в сторону, и ее может занести на другую полосу. Отпускать газ полностью, тем более резко, тоже нельзя — машина может увязнуть в снегу.

Во время гололедицы или наличия на дороге скользкой слякоти тормозной путь увеличивается, поэтому нужно тормозить раньше, чем в нормальных условиях. Общее правило при вождении зимой — не давить резко ни на педаль газа, ни на педаль тормоза и стараться держать постоянную скорость.

Из-за увеличения длины тормозного пути зимой нужно соблюдать увеличенную дистанцию между машинами. Оптимальное расстояние в сухой сезон равно скорости, поделенной надвое: это значит, что при скорости 60 километров расстояние до следующего автомобиля должно составлять не менее 30 метров. Зимой эта цифра увеличивается на 10—15%.

Фото: Владимир Васильев

Самые аварийные районы в Казани

Можно выделить три самых опасных для автомобилиста места в Казани. Это улица Вишневского, поскольку там очень интенсивное движение и сложные перекрестки — особенно с улицей Достоевского, где пересекаются восьми- и шестиполосная дороги. Раньше аварийным был также спуск с Вишневского на Назарбаева (бывшая улица Эсперанто), но сейчас там установлены отбойники. Похожим участком можно назвать улицу Татарстан — тоже из-за интенсивности движения.

Второе тяжелое место — перекресток Право-Булачной с улицей Пушкина недалеко от театра Камала. Это огромный перекресток, размеченный «вафельницей», где пересекаются сразу несколько крупных потоков: с Булака, машины, выезжающие от торговых рядов «Алтын», с восьмиполосной улицы Пушкина.

Еще одна опасная зона — участок улицы Николая Ершова от пересечения с Гвардейской до пересечения с Пионерской. На участке много выездов со второстепенных дорог — улицы Новаторов и улицы Бари Галеева. Зеленый сигнал светофора на этих улицах загорается буквально на 10—15 секунд, из-за чего водители торопятся выехать на перекресток, не завершив маневр, и создают заторы. В результате на этих небольших перекрестках постоянно происходят аварии.

Зимой особенно важно соблюдать ПДД на перекрестках: вовремя завершать маневр, резко не перестраиваться и соблюдать боковой интервал. Въезжать на перекресток можно тогда, когда за ним нет затора. А если нет уверенности, что получится проехать, лучше подождать следующего сигнала светофора.



Андрей Селиверстов, инструктор по контраварийному вождению сервиса «Профи»