Общий прогресс по проекту ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» достиг 70%

Механическая готовность — вторая половина 2024-го

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На площадке нового этиленового комплекса ЭП-600 активно идет сборка металлоконструкций, трубопроводов, оборудования и электромонтажные работы. В строительстве этиленника НКНХ задействованы более 3,3 тысячи человек. После ухода генерального подрядчика — турецкой фирмы «Гемонт» — достраивать стратегически важное производство доверено 16 российским подрядным организациям, среди которых немало представителей Татарстана. Как повлияла геополитическая обстановка на график стройки, есть ли трудности в поставке оборудования, нефтехимики рассказали журналистам во время пресс-тура. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».



«Мощность по сырью составляет 1 млн 800 тыс. тонн в год»



Представителей СМИ на строительной площадке встречал директор, руководитель операционного блока ЭП-600 Ленар Нагимуллин. В это время здесь вовсю кипела работа — шел монтаж внушительного 12-тонного газопровода. Огромную конструкцию медленно поднимал подъемный кран высотой в десятки метров.



Во время визита журналистов здесь вовсю кипела работа — шел монтаж внушительного 12-тонного газопровода

— По этому трубопроводу будет транспортироваться пирогаз, в последующем он будет расщеплен на мелкие составляющие. Диаметр трубы — 2 метра, — отметил Ленар Нагимуллин.

Об этиленнике его директор может рассказывать часами. Он участвует в реализации проекта с начала стройки. За это время здесь появились очертания будущих зданий, завершается монтаж печей пиролиза — сердца олефинового комплекса.



— Печи пиролиза являются главным оборудованием нового комплекса. Каждая печь состоит из двух частей. Всего на ЭП-600 будет установлено шесть печей, одна из них будет в резерве, — подчеркнул Ленар Нагимуллин.

Об этиленнике его директор Ленар Нагимуллин может рассказывать часами. Он участвует в реализации проекта с начала стройки

Запуск комплекса позволит значительно увеличить мощности в стране по производству этилена для удовлетворения внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов.



Мощность ЭП-600 по сырью составляет 1 млн 800 тыс. тонн в год. В процессе производства здесь будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен и бензол. Эти продукты являются исходным сырьем для получения широкого спектра товаров, необходимых для повседневной жизни, а также используемых в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной промышленностях.



Продукция ЭП-600 в основном будет применяться на существующих и перспективных производствах «Нижнекамскнефтехима».



Мощность ЭП-600 по сырью составляет 1 млн 800 тыс. тонн в год. В процессе производства здесь будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен и бензол

— Сырьем для новой установки является прямогонный бензин, которым предприятие обеспечивается от расположенных в непосредственной близости нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, от места добычи нефти, ее переработки на НПЗ и до площадки «Нижнекамскнефтехима» поставка сырья будет осуществляется с минимальными логистическими издержками, а все процессы будут локализованы в одном регионе и нацелены на снижение экспорта углеводородного сырья, — отмечает Ленар Нагимуллин.



Прогресс по проектированию составляет 99%



Сегодня на строительной площадке ЭП-600 задействованы 16 российских подрядных организаций. Работы поделены на функциональные зоны, что обеспечивает лучшую управляемость процессом строительства. Общая численность персонала составляет 3,3 тысячи человек.

Работники подрядных организаций заняты на монтаже металлоконструкций, трубопроводов, оборудования, на электромонтажных работах. Весной — в пик стройки — численность рабочих будет увеличена до 7 тысяч.

Сегодня на строительной площадке ЭП-600 задействованы 16 российских подрядных организаций

— Привлеченные подрядные организации распределены по географическим зонам и каждая занимается своим участком работ. Для управления большим количеством организаций произведено существенное усиление персонала, в первую очередь инженерного состава проектного офиса. На данный момент прогресс по проектированию составляет 99%, по поставке оборудования и материалов — 96,4%. Общий прогресс проекта ЭП-600 достиг 70%, — говорит заместитель руководителя практики Управления по строительству ЭП-600 Ильфат Шарапов.



Производство предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья, что позволит обеспечить надежность, безопасность и экологичность нового комплекса. Так, например, предусмотрена установка бездымной факельной системы. Она снизит прогнозируемые показатели по выбросам СО2 в 12 раз по сравнению с НДТ РФ, соединений оксидов азота — в 6 раз относительно российских бенчмарков и в 2 раза по сравнению с европейскими.

Также в составе комплекса будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота, что позволит полностью исключить образование сточных вод и их воздействие на водные ресурсы.



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— Локальные очистные сооружения, интегрированные в новый комплекс, позволят очищать всю технологически загрязненную воду и возвращать ее обратно в процесс. Таким образом, мы сократим потребление речной воды до 3 млн кубометров в год, — сказал Ленар Нагимуллин, добавив, что образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы.



По словам нефтехимиков, ввод ЭП-600 в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2024 года. График строительных работ был смещен, но незначительно. Сейчас идет разработка плана мероприятий, который позволит вернуться к запланированным срокам.

— Все необходимое для монтажа оборудование уже завезено. Осталось его смонтировать, подготовить к пуско-наладке и начать эксплуатацию. Параллельно идет обучение специалистов. Сюда будут привлечены сотрудники, имеющие опыт работы на похожем производстве, — сказал Ленар Нагимуллин.

В первую очередь будет полезен опыт сотрудников «ЗапСибНефтехима».

— Пуско-наладку будем производить своими силами, а также с помощью специалистов «ЗапСибНефтехима». Основной костяк ИТР на ЭП-600 уже сформирован. Сейчас идет набор сотрудников рабочих профессий, в числе персонала также будут выпускники профильных вузов, — подытожили на НКНХ.