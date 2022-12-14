Как Федор Кудряшов историю чемпионата мира вершил

«Я/Мы Марокко» перед полуфиналом евро-африканской сборной с Францией

Чемпионат мира перешел в стадию решающих матчей, и уже во вторник состоялся первый полуфинал между сборными Франции и Бразилии. Спортивная редакция «Реального времени» в предвкушении полуфиналов и финала мундиаля.

Суп с котом

Нельзя обижать животных. Тем более когда они этого не заслуживают. Надеемся, это поймут все, в том числе благодаря мерзкому поступку пресс-атташе сборной Бразилии, вышвырнувшего местного котейку во время пресс-конференции. Также судьба ногами футболистов сборной Хорватии и руками вратаря этой сборной Доминика Ливаковича вышвырнула пентакампеонов из четвертьфинала Мундиаля в Катаре. Хорватия выигрывает в серии пенальти четвертый раз подряд, дважды в России, где на линии ворот божил Даниел Субашич, вытащив серии пенальти с Данией и Россией. Сейчас Ливакович тащил все с Японией, а затем с Бразилией.

Кстати, фундамент нынешних успехов Хорватии «заложил» Федор Кудряшов, забивший автогол — решающий в матче наших сборных. Без гола Кудряшова все могло бы пойти по-другому. Россия вышла бы на ЧМ с первого места, ее отстранили, а дальше — кто знает? Как персонаж кинофильма «Граф Калиостро», заявлявший: «Здесь все от меня зависит...» Ну и немного от отношения к животным.

Марокканцы в итоге до конца чемпионата мира стали одной из команд, которой симпатизировали на большей части России, если судить и по откликам в СМИ, и по откликам на них. Победы над Бельгией на групповом этапе, победа по пенальти над Испанией, имеющей большую фанатскую базу в России, заслуживают уважения сами по себе, плюс в стилистике того, как они были одержаны. Бельгию марокканцы реально обыграли, забив три мяча (один из которых не был засчитан) и играя в большинстве своем в давление.

Играть в давление с Испанией не получится ни у кого, для этого просто нужен второй мяч на поле, но надо признать, что марокканцы в этом противостоянии имели не меньше моментов, чем соперники. Пока испанцы убаюкивали их, себя и окружающих владением мяча, марокканцы каждый из фактов этого владения пытались довести до логического завершения. Им бы еще нападающего помастеровитей и побыстрей, чем Шеддира, упрямо поровший свои моменты. Бросилось в глаза, что в момент исполнения решающего пенальти, марокканцы стояли обнявшись за плечи, затем бросились поздравлять Хакими, забившего 11-метровый. Шеддира даже в этом импровизированном забеге был шестым-седьмым среди партнеров, не обладая, как выяснилось, ни стартовой, ни дистанционной скоростями.

Победа Марокко была важна также с исторической точки зрения, поскольку эта страна заслуживала выход в в четвертьфинал. Фото site.frmf.ma

Братья и кузены

Победа Марокко была важна также с исторической точки зрения, поскольку эта страна заслуживала выход в в четвертьфинал. Еще в 1986 году, во время своего дебюта на ЧМ, Марокко обыграла бронзового призера ЧЕ-1984 Португалию, сыграла вничью с Польшей, в итоге выиграла отборочную группу, где была еще и Англия, а затем в одной восьмой держалась до 88-й минуты с немцами. Пока Лотар Маттеус не положил решающий гол со штрафного. А на прошлом ЧМ в России марокканцы вели с Испанией до 90-й минуты, тем самым выходя в одну восьмую вместе с ситуативным лидером Португалией. Поэтому опаснейший момент на 120-й минуте нынешнего противостояния с Испанией мог стать роковым, когда Сарабиа пробивал с убойной позиции, угодив в штангу. Но снаряд третий раз подряд в одну воронку не попал, и это хорошо еще с политико-экономической точки зрения. Каждая победа Марокко несла за собой массовые беспорядки в странах Западной Европы, местах массового скопления марокканцев — Бельгии, Испании, Нидерландах.

Особенностью нынешнего чемпионата мира будут незримые связи между игроками и странами, которые становятся все прочнее. Забивший последний пенальти в ворота Испании Ашраф Хакими родился в Испании в 1998 году. Селекционеры Марокко пригласили его в свою молодежную сборную еще 18-летним, в 2016-м. В том далеком 1986 году у Марокко не было футболистов извне, хотя на молодежном чемпионате мира, проходившем в СССР годом ранее, за Испанию играл Мохаммед Али. Испания уступила в финале Бразилии, два вратаря той сборной, Лопетеги и Унсуэ, стали впоследствии известными тренерами, а Али прославился тем, что забил красивейший гол на исходе финала Кубка УЕФА 1995 года Дэвиду Симену. Только тогда его называли Найим. Возможно, этого Найима не хватало марокканцам, поскольку на всех предыдущих ЧМ они смотрели на соперников из Европы снизу вверх. Но почему это должны были делать Абухляль, Амрабат, Зиеш, Мазрауи, родившиеся и начавшие играть в футбол в Голландии, французы Амалла, Буфаль, Саисс, бельгийцы Зарури, Шаир, Эль Ханнус, испанец Мунир, немец Сабири и итальянец Шеддира?

История чемпионатов мира знает пока единственный случай с аргентино-итальянцем Луисом Монти, который стал бронзовым призером ЧМ-1930 в составе Аргентины, а четыре года спустя выиграл ЧМ со сборной своей исторической родины Италии. Знает случай, когда на ЧМ-2014 противодействовали братья Жером Боатенг и Кевин-Принс Боатенг в составе Ганы. Правда, стоит уточнить, что это были сводные братья только по отцу, с разными матерями, да и личные отношения их трудно назвать родственными и близкими. Сейчас был первый случай, когда уже родные братья играли, правда, за разные сборные. Иньяки Уильямс за Гану, и младший Нико Уильямс за Испанию, где они оба родились и выросли, хотя их родители являются беженцами из Либерии. Мир все больше и больше смешивается с перемещением народностей, но Марокко после победы над Испанией не лишний раз продемонстрировала, как можно выходцев из разных народов мира объединить. Они на кромке поля вознесли молитву Аллаху, и выглядело это очень убедительно, когда ЧМ начинался с радужных повязок, а подходит к завершению с молитвами.

Вылет Дании с ЧМ, куда она приехала в качестве бронзового призера чемпионата Европы, причем прошлогоднего, это, конечно, некая мистика. Фото Fodboldbilleder.dk

Пусть проигравший плачет... Дания и Бельгия

Дания входит в состав середняков только в понимании тех, кто следит за футболом «с рождения», не интересуясь историей этого вида спорта. Достаточно сказать, что датчане дважды были призерами Олимпиад на момент, когда еще не проводилось чемпионатов мира, и дважды становились призерами, когда не было чемпионатов Европы. На которых они, кстати, аж четырежды становились призерами, однажды даже победив. Другое дело, что в середине 60-х годов, когда весь мир перестраивался на профессиональный футбол со всеми вытекающими отсюда фактами, как усиление чемпионатов легионерами, приглашение таковых в сборные, Дания, наоборот, постаралась отстраниться от футболистов, выступавших в других странах. Но это дело давнее, интересное с точки зрения любителей спортивной истории.

А нынешний вылет Дании с ЧМ, куда она приехала в качестве бронзового призера чемпионата Европы, причем прошлогоднего, это, конечно, некая мистика. Случай из разряда ССЗ — случайность-совпадение-закономерность. В 1984 году, когда Дания стала третьей на чемпионате Европы, она не смогла развить свой успех, поскольку на чемпионате мира проиграла Испании в одной восьмой. В 1992 году выиграла чемпионат Европы, а на ЧМ-1994 даже не пробилась, пропустив вперед себя Испанию и Ирландию, на тот момент состоявшую преимущественно из бывших английских футболистов, которым щедро раздавали паспорта. Сейчас — вылет из группы, в которой Дания считалась второй по силе. Франция — действующий чемпион мира, Дания — призер Евро, на их фоне Австралия и Тунис выглядели аутсайдерами. Причем Дания же выходила из подобной группы 4 года назад, споткнувшись тогда в одной восьмой на Хорватии, которую не смогла переиграть в серии пенальти. Снова в составе Кристиан Эриксен, ни одной потери из-за травм, и последнее место. Вспомним, как мощно смотрелась эта сборная всего лишь год назад, последовательно вынося Россию, Уэльс, Чехию. Мистика какая-то.

Причем вылет совпал с тем, что ЧМ покинула Бельгия. Последнее место в группе заняла Канада, одна из двух сборных, не набравших на ЧМ ни одного очка, но отставание от Хорватии и Марокко выглядит таким же необъяснимым, как вылет Дании. Да, наше издание год назад изучало состав «красных дьяволов», отмечая общеизвестный факт — старение лидеров, но еще год назад это не помешало Бельгии выиграть группу, разгромить Россию, победить ту же Данию, выбить из турнира действующего чемпиона Португалию. Затем необходимо отметить очевидный факт: Бельгия невероятно уверенно проходит отборочный этап. С нами в группе перед отбором на Евро-2020 Бельгия выиграла все десять матчей с фантастической разницей мячей — 40:3. На ЧМ-2022 вышла, одержав шесть побед, плюс две гостевые ничьи с Уэльсом (бронзовым призером ЧЕ-2016) и Чехией (четвертьфиналистом ЧЕ-2020) с разницей мячей 25:6. Отбор на ЧМ-2018 также выглядел потрясающе: девять побед, ничья, разница — 43:6, второго призера Грецию опередили на 9 очков. Правда, именно тогда Бельгия была в самом соку, став в конечном итоге бронзовым призером того мундиаля. Футбол в принципе «стареет», что явственно доказывает большое количество рекордсменов Катара-2022, и возраст Алдервейрелда, Витселя, Мертенса не является большой проблемой.



Джаудат Абдуллин