День в истории: против коррупции и за царя

Чем примечательна дата 9 декабря?

Сегодня, 9 декабря, в России чествуют героев Отечества и сотрудников ведомственной охраны железнодорожного транспорта, в мире отмечают День борьбы с коррупцией. 9 декабря в Петербурге состоялась премьера оперы «Жизнь за царя», в США продемонстрировали первую в мире компьютерную мышь, в Казани открыли новое здание цирка, был созван Курултай крымскотатарского народа, в Мексике подписали Конвенцию ООН против коррупции. Родились премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, химик Клод Луи Бертолле, художник-баталист Николай Каразин, поэт Хасан Туфан. Умерли литературовед Гази Кашшаф, ученый Аль-Бируни, художник Антонис Ван Дейк, фантаст Роберт Шекли. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Прилетел цирк

9 декабря 1900 года в селе Старый Киреметь (ныне — Аксубаевский район) родился поэт и писатель Хасан Туфан. Учился в уфимском медресе «Галия» у Галимджана Ибрагимова, преподавал в школах Сибири, Урала, Казани, путешествовал по республикам Закавказья и Средней Азии. Печататься начал с 1924 года, работал редактором Татарского радиокомитета и ответственным секретарем журнала «Совет әдәбияты». В 1940-м был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде, расстрел заменили на ссылку «на вечное поселение» в Сибирь. В Казань он вернулся в 1956-м.



Фото: kitaphane.tatarstan.ru

9 декабря 1963 года в Казани родился Алексей Песошин. Учился в КГУ на инженера-механика, работал в университете научным сотрудником, также трудился в ЖЭУ №79 «Жилбытсервис», на Казанском заводе газовой аппаратуры, став в 2002-м его генеральным директором, был заместителем генерального директора «Золотого колоса», а в 2007-м возглавил администрацию Советского района. После работы в исполнительном комитете города в 2014 году сначала стал первым заместителем, а 17 апреля — премьер-министром республики.

9 декабря 1967 года открылось новое здание Казанского цирка — той самой «летающей тарелки», космический силуэт которой стал ныне неотъемлемой частью современной столицы Татарстана. Его построили по проекту архитектора Геннадия Пичуева, инженеров Осии Берима и Ефима Брудного. Это было первое в Советском Союзе здание из бетонного монолита без каких-либо опор. В 1971 году авторы проекта удостоились премии Совета министров СССР, а позже «тарелку» включили в число объектов республиканского культурного наследия. Впервые цирк построили без поддерживающих купол колонн. Впервые в нем было два манежа, а все подсобные помещения находились внутри здания. Амфитеатр зрительного зала вмещает в себя две с половиной тысячи зрителей.

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

9 декабря 1975 года в Казани скончался писатель и литературовед Гази Кашшаф. Он учился в Белебеевском педагогическом техникуме и Восточном педагогическом институте, работал преподавателем татарского языка и литературы в школах, на Татарском рабочем факультете, в коммунальной школе сельского хозяйства, техникуме кожевенной и меховой промышленности и Казанском сельскохозяйственном институте. Публиковаться начал в 1930-е, несколько лет работал в Татарском книжном издательстве, в частности был главным редактором. Руководил журналом «Совет әдәбияты» (причем дважды), был председателем Союза писателей Татарстана. Работал в Институте языка, литературы и истории и на историко-филологическом факультете КГУ. Помимо этого Кашшаф составлял учебники и хрестоматии, написал биографии Мусы Джалиля и Шарифа Камала.

9 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало: ОПС «Тукаевские» задолжало 72 млн рублей. Таков размер заявленных исков от предпринимателей и страховых компаний, заявивших о поджогах, вымогательствах и аферах 2014—2017 годов. Объем арестованного у подсудимых имущества — от ноутбуков до зданий в центре Казани — почти втрое больше, по данным «Реального времени». Однако цена вопроса — не в деньгах: тяжкие обвинения тянут на 20 лет колонии. Причем четыре последних года фигурантам пришлось ждать встречи с Фемидой.

Фото: «Реальное время»

Сусанин — за царя

9 декабря 1836 года в Большом театре в Санкт-Петербурга впервые прозвучала опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» о событиях 1613 года и походе польского войска на Москву. Композитор назвал его «Иван Сусанин», после поменял на «Смерть за царя» и посвятил произведению Николаю I, тогда был утвержден окончательный вариант — «Жизнь за царя». Существует и «советское» либретто, написанное и искаженное Сергеем Городецким.

9 декабря 1917 года в Крыму был созван Курултай крымскотатарского народа, который провозгласил создание Крымской народной республики, принял ее Конституцию и государственную символику, после чего объявил себя его парламентом. 13 декабря Курултай одобрил «Крымскотатарские основные законы» и создание Крымской демократической республики. Руководить новой республикой стала Директория из пяти крымских татар. Второй курултай созвали уже в 1991 году, через два года после начала массового возвращения крымских татар из мест, в которых они проживали после депортации 1944 года.

Фото SRI International / wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Мышка бежала

9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Из-за провода, который напоминал Энгельбарту хвост настоящей мыши, изобретение назвали «мышкой». Ее собрал инженер Билл Инглиш, а программы писал Джефф Рулифсон.

9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида была подписана Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Она вступила в силу 14 декабря 2005 года. Основные цели Конвенции ООН — предупреждение и искоренение во всем мире коррупции, которая, по мнению ООН, подрывает экономическое развитие стран, ослабляет демократические институты, нарушает общественный порядок и разрушает доверие общества. Государства договорились укреплять международное сотрудничество для борьбы с коррупцией.