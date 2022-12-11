Цитаты недели: Шаймиев — о лозунге Татарстана, Путин — о ядерном оружии, Медведев — о «штуковинах»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя доказала, что несмотря на противостояние с Западом, Россия играет важную роль на мировой арене. Доказательством тому может служить Международный форум к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, который гостеприимно приняла Казань. По-прежнему не стихает обсуждение спецоперации — кто-то предлагает отправить на Украину «армию» бездомных собак, а кто-то пишет стихи, обращенные к ее президенту Владимиру Зеленскому, вопрошая, сколько тот еще «наворотит гнусных дел». Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О Татарстане, который может
Несмотря на международную изоляцию России все же удается собирать масштабные мероприятия с участием десятка стран. Центром уникального для страны события стала Казань, где на Международном форуме к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия собрались представители 56 государств. На его закрытии первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ и посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев заявил, что его родная республика просто не могла поддаться давлению и остаться без столь значимого и судьбоносного события — это не в ее духе. К тому же, по его мнению, такой организации, как ЮНЕСКО, необходимо быть вне политики. Она должна способствовать диалогу, взаимопониманию и согласию — «это должна быть хорошая сила», убежден он.
О ядерном оружии
Угроза ядерной войны нарастает, «что здесь греха таить», согласен президент России Владимир Путин, поспешив заверить, что планов инициировать ее у Кремля нет. По его мнению, все слова российских чиновников о ядерном оружии на Западе превращают в средства запугивания, в том время как Москва расценивает его исключительно как сдерживающий фактор, а не как «провоцирующий к расширению конфликтов». Глава государства напомнил, что ядерное оружие предназначено для «ответно-встречного удара», однако вместе с этим он отметил, что если Россия не активирует его первой, то «значит, и второй тоже не применит».
О марионеточном Зеленском
Не раз обращавшийся в своем telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Чечни Рамзан Кадыров на этот раз посвятил ему стихотворение. С первой строчки он заявляет, что «клоун» перепутал роли и им, как марионеткой, управляют «режиссеры» из Белого дома, а он исполняет «каждый чих». Украинскому лидеру Рамзан Кадыров, как и раньше, пророчит печальную участь. «Сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача», — прогнозирует в своем стихотворении глава Чечни.
О молитве за хейтеров
Осудившая спецоперацию на Украине и покинувшая Россию певица Алла Пугачева рассказала, как справляется с хейтом. Артистка, которую BBC включило в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин, заявила, что ей помогает молитва. Обращаясь к Богу, примадонна просит не наказать, а простить ее ненавистников, так как, по ее мнению, их разум затуманен и они не осознают своего поведения.
О смелых telegram-постах
Читая telegram-канал экс-президента России Дмитрия Медведева, многие задаются вопросом, его ли рук творения посты или же над ними поработали его помощники? И вот он наконец-то поставил точку в обсуждениях и спорах, заверив, что тексты — его работа. По его мнению, писать «такую штуковину» за него никто бы не осмелился. Зампред Совета безопасности России считает, что публиковать такие тексты без страха, что его примут за сумасшедшего, способен только он.
О бездомной России
Такое заявление сделал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его мнению, Европа сама не захотела выделить место для нашей страны в своем «доме» и сделала все возможное, чтобы она не могла влиться в их мир. Очевидным это стало сейчас, спустя годы, когда иссякли последние надежды, и европейское общество показало свое истинное лицо.
О силе слова президента
О выполнении задания по призыву в рамках частичной мобилизации министр обороны России Сергей Шойгу объявил 28 октября. Однако многих это не успокоило — несмотря на то, что в Кремле заверяют, что издавать специальный указ о ее завершении не требуется, многим он нужен как доказательство, что второй волны призыва не будет. Успокоить россиян поспешил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, бумажка, по сути, формальность, а вот слово главы государства — закон и гарантия его исполнения.
О «скитальцах» и предателях
Ко всем, кто покинул Россию после начала спецоперации в поисках лучшей жизни, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что и США, и Европа не любят всех россиян, включая тех, кто осуждает действия родного государства. Запад готов быть обходительным и приветливым, пока те нелестно отзываются о родине. Все их дружелюбие — лишь маска, убежден депутат. Он предупреждает, что на самом деле российские «скитальцы» лишь материал, который, использовав, выбросят.
О решении проблемы с нацистами и собаками
Способ убить сразу двух зайцев — и России с проблемой бездомных животных помочь, и Украину от националистов спасти, нашел председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. В качестве «оружия» он предложил использовать бродячих собак. По его мнению, в совокупности с ракетами их будет достаточно для достижения задачи спецоперации — денационализации Украины.
Будет от использования такой «армии» и другая польза для России, уверен Борис Шинчук — бездомных собак, которые несут опасность, на улицах станет меньше, но при этом они будут живы, что не вызовет протеста у зоозащитников.
О вере
Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос, кому верить, когда власти говорят, что все проблемы мобилизованных решаются, а от тех все равно не иссякает поток жалоб. Наличие нерешенных трудностей в этой сфере глава государства не исключает — «может быть, остаются». При этом он утверждает — его заверяют, что проблемы «становятся меньше по объему».
Об общеевропейском мейнстриме
Американский журнал The Time признал «человеком года» украинского президента Владимира Зеленского и «дух Украины». В московском Кремле посчитали такой выбор мейнстримным и русофобским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что The Time политизирован и необъективен.
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