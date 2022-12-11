Цитаты недели: Шаймиев — о лозунге Татарстана, Путин — о ядерном оружии, Медведев — о «штуковинах»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя доказала, что несмотря на противостояние с Западом, Россия играет важную роль на мировой арене. Доказательством тому может служить Международный форум к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, который гостеприимно приняла Казань. По-прежнему не стихает обсуждение спецоперации — кто-то предлагает отправить на Украину «армию» бездомных собак, а кто-то пишет стихи, обращенные к ее президенту Владимиру Зеленскому, вопрошая, сколько тот еще «наворотит гнусных дел». Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О Татарстане, который может

Вы представьте, сколько было недоброжелателей, чтобы эта встреча не состоялась? Но мы так не можем. У нас главный лозунг в республике — «Мы можем!». А если кто-то препятствует, то мы не можем соглашаться с ними. Слова «не можем» мы только в таком случае употребляем. Потому что, будучи страной в ЮНЕСКО, зная стремление и наполнение, светлые мысли, свершенные сегодня для будущего всей планеты, эту работу надо усиливать. ЮНЕСКО не должно приспосабливаться, и его не должны вынуждать приспосабливаться. Оно должно иметь ведущую силу. Оно ведь ни от кого ничего не требует, кроме добра и диалога в любой ситуации.

Несмотря на международную изоляцию России все же удается собирать масштабные мероприятия с участием десятка стран. Центром уникального для страны события стала Казань, где на Международном форуме к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия собрались представители 56 государств. На его закрытии первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ и посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев заявил, что его родная республика просто не могла поддаться давлению и остаться без столь значимого и судьбоносного события — это не в ее духе. К тому же, по его мнению, такой организации, как ЮНЕСКО, необходимо быть вне политики. Она должна способствовать диалогу, взаимопониманию и согласию — «это должна быть хорошая сила», убежден он.



О ядерном оружии

Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно, на сегодняшний день это очевидный факт. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть.

Угроза ядерной войны нарастает, «что здесь греха таить», согласен президент России Владимир Путин, поспешив заверить, что планов инициировать ее у Кремля нет. По его мнению, все слова российских чиновников о ядерном оружии на Западе превращают в средства запугивания, в том время как Москва расценивает его исключительно как сдерживающий фактор, а не как «провоцирующий к расширению конфликтов». Глава государства напомнил, что ядерное оружие предназначено для «ответно-встречного удара», однако вместе с этим он отметил, что если Россия не активирует его первой, то «значит, и второй тоже не применит».

О марионеточном Зеленском

По сценарию от НАТО сатанинский правит бал — тут он нацик, если надо, там — слезливый либерал… И плевать на Украину, и до лампочки народ — даже если разом сгинет аккурат под Новый год! Сколько ты еще, Зеленский, наворотишь гнусных дел? Разожжешь пожар вселенский, чтобы мир дотла сгорел?

Не раз обращавшийся в своем telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Чечни Рамзан Кадыров на этот раз посвятил ему стихотворение. С первой строчки он заявляет, что «клоун» перепутал роли и им, как марионеткой, управляют «режиссеры» из Белого дома, а он исполняет «каждый чих». Украинскому лидеру Рамзан Кадыров, как и раньше, пророчит печальную участь. «Сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача», — прогнозирует в своем стихотворении глава Чечни.



О молитве за хейтеров

Многие меня спрашивают каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. <...> Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все.

Осудившая спецоперацию на Украине и покинувшая Россию певица Алла Пугачева рассказала, как справляется с хейтом. Артистка, которую BBC включило в список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин, заявила, что ей помогает молитва. Обращаясь к Богу, примадонна просит не наказать, а простить ее ненавистников, так как, по ее мнению, их разум затуманен и они не осознают своего поведения.

О смелых telegram-постах

У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают.

Читая telegram-канал экс-президента России Дмитрия Медведева, многие задаются вопросом, его ли рук творения посты или же над ними поработали его помощники? И вот он наконец-то поставил точку в обсуждениях и спорах, заверив, что тексты — его работа. По его мнению, писать «такую штуковину» за него никто бы не осмелился. Зампред Совета безопасности России считает, что публиковать такие тексты без страха, что его примут за сумасшедшего, способен только он.



О бездомной России

Через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью большой Европы, Россия не получила квартиру в общеевропейском доме, нам это не позволили, да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были, в общем-то, достаточно иллюзорными.

Такое заявление сделал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его мнению, Европа сама не захотела выделить место для нашей страны в своем «доме» и сделала все возможное, чтобы она не могла влиться в их мир. Очевидным это стало сейчас, спустя годы, когда иссякли последние надежды, и европейское общество показало свое истинное лицо.



О силе слова президента

С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей.

О выполнении задания по призыву в рамках частичной мобилизации министр обороны России Сергей Шойгу объявил 28 октября. Однако многих это не успокоило — несмотря на то, что в Кремле заверяют, что издавать специальный указ о ее завершении не требуется, многим он нужен как доказательство, что второй волны призыва не будет. Успокоить россиян поспешил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, бумажка, по сути, формальность, а вот слово главы государства — закон и гарантия его исполнения.

О «скитальцах» и предателях

Между струйками дождя пройти не получится. Это важно знать всем «скитальцам» и предателям, которые сегодня удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации. Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают.

Ко всем, кто покинул Россию после начала спецоперации в поисках лучшей жизни, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что и США, и Европа не любят всех россиян, включая тех, кто осуждает действия родного государства. Запад готов быть обходительным и приветливым, пока те нелестно отзываются о родине. Все их дружелюбие — лишь маска, убежден депутат. Он предупреждает, что на самом деле российские «скитальцы» лишь материал, который, использовав, выбросят.



О решении проблемы с нацистами и собаками

Надо сбросить бродячих собак на позиции украинских националистов! Во-первых, собаки чужих не любят, во-вторых, решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих, удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвертых, бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно! Под девизом: «Собакам-националистам собачью смерть!»

Способ убить сразу двух зайцев — и России с проблемой бездомных животных помочь, и Украину от националистов спасти, нашел председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук. В качестве «оружия» он предложил использовать бродячих собак. По его мнению, в совокупности с ракетами их будет достаточно для достижения задачи спецоперации — денационализации Украины.



Будет от использования такой «армии» и другая польза для России, уверен Борис Шинчук — бездомных собак, которые несут опасность, на улицах станет меньше, но при этом они будут живы, что не вызовет протеста у зоозащитников.

О вере

Верить никому нельзя, только мне.

Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос, кому верить, когда власти говорят, что все проблемы мобилизованных решаются, а от тех все равно не иссякает поток жалоб. Наличие нерешенных трудностей в этой сфере глава государства не исключает — «может быть, остаются». При этом он утверждает — его заверяют, что проблемы «становятся меньше по объему».

Об общеевропейском мейнстриме

У журнала есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться. Это редакционная линия издания, которая не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит зашоренный и русофобский характер.

Американский журнал The Time признал «человеком года» украинского президента Владимира Зеленского и «дух Украины». В московском Кремле посчитали такой выбор мейнстримным и русофобским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что The Time политизирован и необъективен.