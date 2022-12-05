«Крылья Барса» снова на высоте

Парабаскетболисты Татарстана провели турнир, посвященный декаде инвалидов

Фото: Сергей Чистов

На прошедших выходных спорткомплексе «Тулпар» состоялся турнир по стритболу 3х3 на колясках, посвященный декаде инвалидов. Его выиграла местная команда «Крылья Барса». «Реальное время» рассказывает подробности с места событий.

Казань «захлебывается» от многочисленных стартов

Отстранив России от участия в международных соревнованиях, МОК, ФИФА, и другие спортивные организации открыли «ящик Пандоры». Россия погрузилась во внутренний спорт, проводя старты в режиме нон-стоп. Спорткомплекс «Буревестник» готовится к очередному турниру по синхронному плаванию на призы Светланы Ромашиной, часть участников которого приехала заранее и обкатывает свои программы прямо на виду студентов, школьников и любителей плавания, рассекающих водную гладь бассейна. Невольно прибавляешь темп, когда слышишь грозный окрик тренера в адрес своих воспитанниц, которые, как в старой советской киносказке «Марья-искусница», синхронно машут ногами из- под воды, отсель грозя МОК и Томасу Баху: «Должок!» Даже если пропустим Олимпиаду в Париже, прилетим-приедем-приплывем в Лос-Анджелес и заберем там все золото. Со стены смотрит на это изображение Светланы Ромашиной, подтверждая амбиции девушек.

Прыгуны и пловцы готовятся к третьему, заключительному этапу «Игр Дружбы», прокуроры играют в хоккей, паралимпийцы рубятся в стритбол, УНИКС уступает ЦСКА, ведя в счете на протяжении всего матча, и это только в Казани. Страсти кипят не только на аренах: «Рубин» увольняет Леонида Слуцкого, «Ак Барс» — Олега Знарка. Что называется, «кто на что учился»: если побеждать не получается, всегда найдется возможность напомнить о себе в инфопространстве. Чемпионат мира по футболу захватывает, нас там нет, но зато сборная Франции тремя пинками вышибает из розыгрыша Польшу. В перерыве между этими событиями, краткую часть которых мы перечислили, спортивный корреспондент «Реального времени» посетил спорткомплекс «Тулпар», вотчину казанского паралимпийского баскетбольного клуба «Крылья Барса», где восемь команд второй раз в истории провели турнир по стритболу.

В соревнованиях принимали участие восемь команд

Даже Тюмень собиралась приехать на старт, но не срослось. Сам спорткомплекс «Тулпар» давно уже является базой для парабаскетбольного клуба «Крылья Барса», о чем корреспондент догадывался, видя сложенные в углу спортзала коляски и множество фотографий на стенах в коридоре, когда приходил на матчи или тренировки по мини-футболу. Зал в спорткомплексе удобный, большой, хватает места и игровикам, и юным воспитанницам художественной гимнастики.

Фото: Сергей Чистов

В соревнованиях принимали участие восемь команд, разделенных на две подгруппы по степени тяжести имеющихся травм у паралимпийцев. Сам турнир проходит второй год и имеет все шансы на то, чтобы приобрести статус традиционного и популярного, поскольку по сравнению с прошлым годом среди участников добавился еще один город. В более тяжелой категории поражения здоровья заявились пять команд, в более легкой — три, они представляли Ижевск, Ульяновск, Набережные Челны, а также и хозяева, казанцы из команды «Крылья Барса». Они и выиграли турнир.

«Усилиями наших генеральных спонсоров в Казани создан профессиональный клуб «Крылья Барса»

Главный судья соревнований Сергей Чистов обслуживал матчи команд с более тяжелой степенью поражения здоровья, где было пять команд-участниц. Сергей Анатольевич отметил: «Усилиями наших генеральных спонсоров в Казани создан профессиональный клуб «Крылья Барса», паралимпийцы получают зарплату, понимают, что не просто так ездят на тренировки каждый день».

Генеральные спонсоры соревнований — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг», на плечах которых лежит и жизнеобеспечение парабаскетбольного клуба «Крылья Барса». Изначально спонсором был группа компаний ТАИФ, после объединения с СИБУРом было принято решение проводить поддержку 50 на 50. «Казаньоргсинтез» как представитель компании выделяет свою долю финансирования.

— Мы делим паралимпийцев по баллам: у кого тяжелая ситуация, то есть поражены шея и позвоночник, поменьше баллов, у кого ампутация конечности — побольше баллов, чтобы они не могли соревноваться друг с другом, — разъяснил главный судья механизм разделения парабаскетболистов на команды.

В подтверждение слов Чистова один из спортсменов с ампутацией, перевернувшись на коляске, достаточно легко самостоятельно вернулся в изначальное положение, а вот когда паралимпиец с поражением позвоночника упал с коляской, то помогать подняться к нему подъехали и партнеры по команде, и соперники, и игроки, находившиеся поблизости.

Фото: Сергей Чистов

Но говоря о падениях на площадке, нельзя не отметить и взлеты над ней.

— В конце октября мы играли в Алексине, Тульской области, где принимал участие в чемпионате России, история которого насчитывает три десятка лет. Заняли второе место, после признанного лидера в баскетболе на колясках, команды Санкт-Петербурга, — поделился радостью Чистов.

Сейчас две проблемы: отстранение от международных стартов и... коляски

— Женского паралимпийского баскетбола нет, можно сказать, к счастью, но надо понимать, что женщины-инвалиды есть, — продолжал рассказ о баскетболе на колясках Чистов. — Просто кто-то махнул на себя, стесняются, сидят по домам, а вы же сами видите, мы помогаем им социализироваться, понимать, что они не одни с произошедшей с ними трагедией. Через ваше издание хочу пригласить людей с подобными проблемами в нашу клуб. Мы уже достаточно давно базируемся в спорткомплексе «Тулпар», каждый день здесь тренируемся. С одной стороны, это на окраине города, но у нас в команде есть спортсмены, живущие в Авиастроительном районе, поселках Залесный, Юдино, что на другом конце Казани. Есть три человека, проживающие в центре реабилитации Приволжского района, остальные живут по своим квартирам. Все передвигаются на адаптированных машинах.

Если в этом плане затруднений нет, то две проблемы нельзя обойти стороной. Первая — отстранение от международных стартов, которое в очередной раз было продлено Международным паралимпийским комитетом. Те же «Крылья Барса» — многократный участник еврокубков, ранее команда участвовала в турнирах во Франции, Италии, Швеции, но последние два года не играет нигде, кроме России. Подавали заявку на участие в еврокубках 2023 года, но ее снова проигнорировали. Есть стойкие предположения, что отстранение продлится и до Паралимпиады в Париже. Российский паралимпийский спорт без вопросов сильнейший в мире, и пока его отстраняют, поначалу ссылаясь на допинговые проблемы, сейчас на проведение специальной военной операции, можно нехило понавыигрывать медалей тем, кто по тем или иным причинам не мог конкурировать с Россией.

Увы, но есть направление, где Россия не просто отстает от остального мира, скорее, просто не присутствует. Даже администраторы «Тулпара» отметили, что коляски у приезжих паралимпийцев тяжелые, ранее у наших ребят были точно такие же. А сейчас у них более легкие и маневренные коляски из Германии. Воспользовавшись услышанным, я уточнил у Чистова, и он подтвердил, что это произошло благодаря спонсорам:

— Успели до пандемии и последующих событий приобрести современные коляски из Германии, но им уже четвертый год пошел, и дальнейшая судьба под большим вопросом. В России подобного производства нет, насколько я знаю, одна компания из Питера попыталась заняться решением этого вопроса в промышленных масштабах, но у нее не сложилось. А там вопрос запчастей таков, что нет ни ободов, ни камер, ни покрышек на случай поломки.

При этом подобное производство, наверное, не заключает в себе глобальной проблемы, скопировать коляску жизненно необходимо.

Последние слова были произнесены с болью в голосе — и за неповоротливое национальное производство, и за предстоящие в будущем проблемы у людей, у которых этих трудностей и так в избытке. Поэтому данную статью можно расценивать и как пожелание властям предержащим: Россия с лихвой смогла «импортозаместить» отсутствие международного спортивного календаря, но надо бы решить и другие проблемы, приобретающие актуальность после начала СВО.

