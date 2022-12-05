«Крылья Барса» снова на высоте
Парабаскетболисты Татарстана провели турнир, посвященный декаде инвалидов
На прошедших выходных спорткомплексе «Тулпар» состоялся турнир по стритболу 3х3 на колясках, посвященный декаде инвалидов. Его выиграла местная команда «Крылья Барса». «Реальное время» рассказывает подробности с места событий.
Казань «захлебывается» от многочисленных стартов
Отстранив России от участия в международных соревнованиях, МОК, ФИФА, и другие спортивные организации открыли «ящик Пандоры». Россия погрузилась во внутренний спорт, проводя старты в режиме нон-стоп. Спорткомплекс «Буревестник» готовится к очередному турниру по синхронному плаванию на призы Светланы Ромашиной, часть участников которого приехала заранее и обкатывает свои программы прямо на виду студентов, школьников и любителей плавания, рассекающих водную гладь бассейна. Невольно прибавляешь темп, когда слышишь грозный окрик тренера в адрес своих воспитанниц, которые, как в старой советской киносказке «Марья-искусница», синхронно машут ногами из- под воды, отсель грозя МОК и Томасу Баху: «Должок!» Даже если пропустим Олимпиаду в Париже, прилетим-приедем-приплывем в Лос-Анджелес и заберем там все золото. Со стены смотрит на это изображение Светланы Ромашиной, подтверждая амбиции девушек.
Прыгуны и пловцы готовятся к третьему, заключительному этапу «Игр Дружбы», прокуроры играют в хоккей, паралимпийцы рубятся в стритбол, УНИКС уступает ЦСКА, ведя в счете на протяжении всего матча, и это только в Казани. Страсти кипят не только на аренах: «Рубин» увольняет Леонида Слуцкого, «Ак Барс» — Олега Знарка. Что называется, «кто на что учился»: если побеждать не получается, всегда найдется возможность напомнить о себе в инфопространстве. Чемпионат мира по футболу захватывает, нас там нет, но зато сборная Франции тремя пинками вышибает из розыгрыша Польшу. В перерыве между этими событиями, краткую часть которых мы перечислили, спортивный корреспондент «Реального времени» посетил спорткомплекс «Тулпар», вотчину казанского паралимпийского баскетбольного клуба «Крылья Барса», где восемь команд второй раз в истории провели турнир по стритболу.
В соревнованиях принимали участие восемь команд
Даже Тюмень собиралась приехать на старт, но не срослось. Сам спорткомплекс «Тулпар» давно уже является базой для парабаскетбольного клуба «Крылья Барса», о чем корреспондент догадывался, видя сложенные в углу спортзала коляски и множество фотографий на стенах в коридоре, когда приходил на матчи или тренировки по мини-футболу. Зал в спорткомплексе удобный, большой, хватает места и игровикам, и юным воспитанницам художественной гимнастики.
В соревнованиях принимали участие восемь команд, разделенных на две подгруппы по степени тяжести имеющихся травм у паралимпийцев. Сам турнир проходит второй год и имеет все шансы на то, чтобы приобрести статус традиционного и популярного, поскольку по сравнению с прошлым годом среди участников добавился еще один город. В более тяжелой категории поражения здоровья заявились пять команд, в более легкой — три, они представляли Ижевск, Ульяновск, Набережные Челны, а также и хозяева, казанцы из команды «Крылья Барса». Они и выиграли турнир.
«Усилиями наших генеральных спонсоров в Казани создан профессиональный клуб «Крылья Барса»
Главный судья соревнований Сергей Чистов обслуживал матчи команд с более тяжелой степенью поражения здоровья, где было пять команд-участниц. Сергей Анатольевич отметил: «Усилиями наших генеральных спонсоров в Казани создан профессиональный клуб «Крылья Барса», паралимпийцы получают зарплату, понимают, что не просто так ездят на тренировки каждый день».
Генеральные спонсоры соревнований — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг», на плечах которых лежит и жизнеобеспечение парабаскетбольного клуба «Крылья Барса». Изначально спонсором был группа компаний ТАИФ, после объединения с СИБУРом было принято решение проводить поддержку 50 на 50. «Казаньоргсинтез» как представитель компании выделяет свою долю финансирования.
— Мы делим паралимпийцев по баллам: у кого тяжелая ситуация, то есть поражены шея и позвоночник, поменьше баллов, у кого ампутация конечности — побольше баллов, чтобы они не могли соревноваться друг с другом, — разъяснил главный судья механизм разделения парабаскетболистов на команды.
В подтверждение слов Чистова один из спортсменов с ампутацией, перевернувшись на коляске, достаточно легко самостоятельно вернулся в изначальное положение, а вот когда паралимпиец с поражением позвоночника упал с коляской, то помогать подняться к нему подъехали и партнеры по команде, и соперники, и игроки, находившиеся поблизости.
Но говоря о падениях на площадке, нельзя не отметить и взлеты над ней.
— В конце октября мы играли в Алексине, Тульской области, где принимал участие в чемпионате России, история которого насчитывает три десятка лет. Заняли второе место, после признанного лидера в баскетболе на колясках, команды Санкт-Петербурга, — поделился радостью Чистов.
Сейчас две проблемы: отстранение от международных стартов и... коляски
— Женского паралимпийского баскетбола нет, можно сказать, к счастью, но надо понимать, что женщины-инвалиды есть, — продолжал рассказ о баскетболе на колясках Чистов. — Просто кто-то махнул на себя, стесняются, сидят по домам, а вы же сами видите, мы помогаем им социализироваться, понимать, что они не одни с произошедшей с ними трагедией. Через ваше издание хочу пригласить людей с подобными проблемами в нашу клуб. Мы уже достаточно давно базируемся в спорткомплексе «Тулпар», каждый день здесь тренируемся. С одной стороны, это на окраине города, но у нас в команде есть спортсмены, живущие в Авиастроительном районе, поселках Залесный, Юдино, что на другом конце Казани. Есть три человека, проживающие в центре реабилитации Приволжского района, остальные живут по своим квартирам. Все передвигаются на адаптированных машинах.
Если в этом плане затруднений нет, то две проблемы нельзя обойти стороной. Первая — отстранение от международных стартов, которое в очередной раз было продлено Международным паралимпийским комитетом. Те же «Крылья Барса» — многократный участник еврокубков, ранее команда участвовала в турнирах во Франции, Италии, Швеции, но последние два года не играет нигде, кроме России. Подавали заявку на участие в еврокубках 2023 года, но ее снова проигнорировали. Есть стойкие предположения, что отстранение продлится и до Паралимпиады в Париже. Российский паралимпийский спорт без вопросов сильнейший в мире, и пока его отстраняют, поначалу ссылаясь на допинговые проблемы, сейчас на проведение специальной военной операции, можно нехило понавыигрывать медалей тем, кто по тем или иным причинам не мог конкурировать с Россией.
Увы, но есть направление, где Россия не просто отстает от остального мира, скорее, просто не присутствует. Даже администраторы «Тулпара» отметили, что коляски у приезжих паралимпийцев тяжелые, ранее у наших ребят были точно такие же. А сейчас у них более легкие и маневренные коляски из Германии. Воспользовавшись услышанным, я уточнил у Чистова, и он подтвердил, что это произошло благодаря спонсорам:
— Успели до пандемии и последующих событий приобрести современные коляски из Германии, но им уже четвертый год пошел, и дальнейшая судьба под большим вопросом. В России подобного производства нет, насколько я знаю, одна компания из Питера попыталась заняться решением этого вопроса в промышленных масштабах, но у нее не сложилось. А там вопрос запчастей таков, что нет ни ободов, ни камер, ни покрышек на случай поломки.
При этом подобное производство, наверное, не заключает в себе глобальной проблемы, скопировать коляску жизненно необходимо.
Последние слова были произнесены с болью в голосе — и за неповоротливое национальное производство, и за предстоящие в будущем проблемы у людей, у которых этих трудностей и так в избытке. Поэтому данную статью можно расценивать и как пожелание властям предержащим: Россия с лихвой смогла «импортозаместить» отсутствие международного спортивного календаря, но надо бы решить и другие проблемы, приобретающие актуальность после начала СВО.
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