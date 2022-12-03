Старше, чем КХЛ. Юристы в Казани уже шестнадцать лет продолжают хоккейную традицию

Очередной Кубок юриста взяли верховные судьи

Шестнадцатый турнир Кубок юриста прошел на этот раз на льду большой арены «Татнефть Арены». Главный кубок турнира, как и в прошлом году, забрала команда Верховного суда Татарстана «Фемида», собранная из опытных хоккеистов-любителей. О том, как в Казани открывали и провели «юридические игры», в чем секрет спортивных успехов судей Татарстана и как адвокаты брали за счет выучки и своего вратаря — в отчете спортивной редакции «Реального времени».

История успеха: Кубок юриста — турнир, который старше КХЛ

После красочного представления со всеми составными настоящего большго спортивного шоу — гимнами, поднятием флагов и торжественных речей, на льду «Татнефть Арены» сначала появились юные фигуристки, главная задача которых наверняка была в том, чтобы расслабить зрителей перед жесткими хоккейными битвами.

Как признавались корреспонденту «Реального времени» представители команд, на турнире юристы собираются, в том числе, чтобы выплеснуть все эмоции, которые в залах суда проявлять непозволительно. «Выпустить пар», как говорит глава команды Верховного суда Татарстана «Фемида» Максим Беляев:

— Концепция этого турнира состоит в том, чтобы те эмоции, амбиции, которые очень скованы в залах судебного заседания, мы могли выпустить вот на этом «ледовом побоище» без каких-то протокольных форм. Здесь уже играют настоящие мужчины, и побеждает сильнейший, — говорит Беляев.

— Противостояния между нами никакого нет, каждый отвечает за свои обязанности. Все мы стоим на страже закона, — рассказывает «Реальному времени» уже организатор турнира, председатель коллегии адвокатов «Гатауллин и партнеры» Игорь Гатауллин, который совмещает все эти титулы с ролью капитана команды «Чайка».

Самое интересное, что Кубок юриста, которому в этом году уже 16 лет (между прочим, он на год старше, чем Континентальная хоккейная лига) началась с обычного семейного похода на хоккей.

— Получилось так, что жена меня и ребенка однажды отвела на хоккей, я загорелся и тоже стал заниматься хоккеем, — продолжает историю зарождения турнира Гатауллин. — Позже стал подтягивать ребят — все откликнулись и теперь участвуют в таких турнирах.



При этом стоит отметить, что если раньше юристы собирались и организовывали турниры своими силами, скидываясь на аренду льда и призы, то в последние 3 года к организации Кубка юриста подключилась и Федерация хоккея РТ.

— Уже третий год нас поддерживает федерация хоккея. Это Андрей Александрович Рябов и Кирилл Голубев выделили призовой фонд в 100 тысяч рублей и сертификаты на клюшки «Заряд», — объясняет организатор кубка из команды адвокатов.

При этом на нынешнем кубке юриста сразу бросилась в глаза одна очень приятная тенденция: с первого матча Кубка юриста команды судей и прокуроров ПФО старались играть, что называется, по фану. Для человека, давно привыкшего к «рельсовому хоккею» профессионалов это не могло не стать приятной неожиданностью. Хочется порой посмотреть на чистые эмоции, а не отработанные движения мастеров.

Здесь же — минимум отката, максимум движения и быстрых обоюдных атак. Ничего подобного сегодня практически не встретишь в выверенных и расчетливых играх Континентальной хоккейной лиги.

Волевой характер. Судьи из «Фемиды» переломили оба матча, проигрывая по ходу встреч

Первой шайбы на турнире долго ждать не пришлось — Артур Сулейманов из команды «Прокуратура ПФО» поразил ворота «Фемиды» уже на третьей минуте матча открытия.

Но дальше действовали только хоккеисты из Верховного суда Татарстана. Уже через минуту «Фемида» ответила быстрым голом, организовав массированную атаку всей пятеркой. С передачи Рузаля Файзрахманова забросил Данил Гимадеев, а в следующей атаке тот же Гимадеев стает автором голевой передачи на Вадима Хабибуллина.

Хоккеисты «Фемиды» и «Прокуратуры ПФО» отыграли с огоньком. Правда и без жестких стыков не обошлось. Так, например, команда верховных судей лишилась своего основного вратаря Айдара Габдрахманова (из суда Ново-Савиновского района), так что в финале им пришлось биться с «Чайкой» с бэкапом в воротах

Забросили фемидовцы и на старте второго периода, буквально закопав шайбу в куча-мала из игроков обеих команд. По сути, единственным опасным моментом у команды «Прокуратура ПФО» в оставшиеся 25 минут матча был быстрый забег «один в ноль» молодого и юркого Ахунова. Правда, вратарь «Фемиды» в этой дуэли вышел победителем, вовремя подставив щиток.

В остальном «Фемида» доминировала на льду чуть больше, чем полностью — 6:1 итоговый счет в пользу верховных судей. А один из голов забросил и судья Верховного суда Андрей Герасимов, которому уже 54 года, но продолжает играть он ничуть не хуже остальных в команде «Фемида». Герасимов же станет и автором решающего гола в финале с «Чайкой».

В соседнем поединке между «Чайкой» и ХК «МВД», правда все было не так остросюжетно — сухие нули светились на видеокубе все три периода, а вратари вышли на первый план. Даже назначенный буллит во втором периоде «МВД» реализовать не смогли — голкипер «Чайки» Санников хорошо прочитал задумку нападающего.

Победителем всего матча в итоге тоже останется вратарь «Чайки», не пропустивший ни одной шайбы, и выведший свою команду в финал. Довольно неплохо натренировал команду адвокатов известный детский тренер, много лет отработавший в системе «Ак Барса» (в основном в «Нефтянике») Александр Комаров.

— Если выбирать из двух наших звезд-вратарей в НХЛ Василевского и Шестеркина, то я бы выбрал Шестеркина. Хотя мне стиль обоих неблизок, — рассуждал Санников в беседе с корреспондентом «Реального времени». Самоуверенно, но победителей не судят.

В финале зрителей ждала заруба между «Фемидой» и «Чайкой», у которых как-раз были старые счеты — за неделю до Кубка юриста эти команды уже встречались в Кукморе на ветеранском турнире и там сильнее была «Чайка». Так что реваншистские настроения в рядах судей присутствовали.

В финальной встрече адвокаты забили первыми, так что игроки из «Фемиды» вновь оказались в роли догоняющих. Но и здесь игроки «Фемиды» сумели переломить игру, и дальше уже забивали только они — 2:1, а победный гол забьет все тот же Герасимов. Так, в двух матчах «Фемиде» пришлось проявлять волевой характер и вытаскивать игру, за что они были вознаграждены чемпионским трофеем Кубка юриста.

— У нас команда уникальная, в ней играют настоящие судьи, — раскрывает секрет волевого характера команды Максим Беляев. — Во-вторых, они играют не только в хоккей, но и в футбол. Поэтому получается достаточно сыгранный коллектив. Хоккеисты постоянно тренируются, ездят в ледовую арену на Высокой Горе (ледовый дворец «Биектау», — прим. ред.). Так что ребята у нас со спортивным прошлым, есть даже члены молодежных сборных СССР. Правда по легкой атлетике. Тем не менее эта спортивная закалка позволяет достигать результатов уже в достаточно зрелом возрасте, — объясняет начальник «Фемиды».

Капитаном «Фемиды», кстати, весь турнир отыграл судья Верховного суда 57-летний Марсель Фахриев, который оказался самым возрастным игроком соревнований. На вопрос, почему нашивка досталась именно ему, в «Фемиде» ответили, что «виной всему» — организаторские способности и умение консолидировать команду. Так слияние опыта и молодости принесло «Фемиде» второй кубок подряд.