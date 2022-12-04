УНИКС проиграл ЦСКА
УНИКС проиграл ЦСКА со счетом 93:95. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба команды.
Алексей Швед из ЦСКА по результатам игры стал самым результативным игроком. На его счету 25 очков. Среди казанцев выделился Дэрил Мэйкон, заработавший 22 очка.
По результатам матчей сезона ЦСКА выиграл все 14 игр и занимает лидирующее место в таблице. УНИКС с 12 победами идет вторым.
В минувший вторник казанский УНИКС обыграл «Минск» с большой разницей в счете — матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» закончился счетом 102:53.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым