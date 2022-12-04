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УНИКС проиграл ЦСКА

17:12, 04.12.2022
УНИКС проиграл ЦСКА
Фото: скриншот

УНИКС проиграл ЦСКА со счетом 93:95. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба команды.

Алексей Швед из ЦСКА по результатам игры стал самым результативным игроком. На его счету 25 очков. Среди казанцев выделился Дэрил Мэйкон, заработавший 22 очка.

По результатам матчей сезона ЦСКА выиграл все 14 игр и занимает лидирующее место в таблице. УНИКС с 12 победами идет вторым.

Фото: скриншот

В минувший вторник казанский УНИКС обыграл «Минск» с большой разницей в счете — матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» закончился счетом 102:53.

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Елизавета Пуншева
СпортБаскетбол Татарстан

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