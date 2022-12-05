Сальников, Иванов и ASMR

Национальная библиотека республики взялась за «Текст»

Фото: Dmitry Rozhkov / wikipedia.org /. CC BY-SA 4.0 (Алексей Сальников)

Второй раз в Национальной библиотеке РТ проходит библиотечный фестиваль «Текст»: почти каждый день посвящен определенному фонду, вокруг которого строятся встречи с читателями, художниками, краеведами и другими экспертами. Сами библиотекари обменяются опытом на форуме «Код доступа».

Третье место

— «Текст» — это недельный марафон встреч с нашими читателями в самых разных форматах, с самыми неожиданными открытиями наших фондов, встречи с интересными, компетентными спикерами. Конечно, будут и хедлайнеры, — говорит директор библиотеки Мадина Тимерзянова. — Будем вместе размышлять, созерцать, дискутировать, задаваться неудобными вопросами и находить на них самые неожиданные ответы. А форум — повод на исходе года встретиться нашему библиотечному сообществу, оценить настоящее, заглянуть в будущее. Путь к интеллекту, душе, к саморазвитию, самореализации лежит через книгу. Будем обсуждать, искать, предлагать, креативить в сторону расширения кодов доступа к читателю, а читателя — к книгам.

Начнется фестиваль с дискуссии «Миграция функций. Тенденции в архитектуре общественных зданий: полифункциональные библиотеки, третьи места и точки притяжения» — важная тема, которая стала особенно активно обсуждаться после переезда Нацбиблиотеки в здание НКЦ «Казань»: кто-то радуется, что сюда ходят по две тысячи человек в день, кто-то считает, что здесь нужно только читать.

У каждого дня есть свой гвоздь — в первый день это журналист Егор Апполонов, автор книги «Пиши рьяно, редактируй резво» и блога «Хемингуэй позвонит», который позиционируется как канал для писателей.

— Фестиваль как сама библиотека — креативная, с экспериментальными форматами, но в основе наши фонды, книги и смыслы, которые собирались 150 лет, — говорит заместитель директора Табрис Яруллин. — Фестиваль проходит целую неделю, и каждый день посвящен нескольким фондам библиотеки. Например, возьмем вторник — это день иностранной, краеведческой литературы и периодики. Целый день можно будет подходить в холле к QR-выставке молодых татарских поэтов и слушать стихи, поучаствовать в дискуссии и полистать социальные плакаты времен оттепели вместе с художником Ильгизаром Хасановым и искусствоведом Гузель Файзрахмановой, прямо в классическом читальном зале прочитать и обсудить классиков корейской, турецкой, французской, немецкой литературы, а в завершение дня послушать сказки и истории острова Свияжска от директора музея, книголюба Артема Силкина. И это только вторник!

Отметим, что вход на мероприятия — по регистрации. Ссылки можно найти, к примеру, в ВК-канале библиотеки.

Почувствуй реставрацию

7 декабря театральная площадка MOÑ возьмется за непростое дело внедрения драмы в процесс общения с печатными материалами.

— «Текст» — это еще и демонстрация работы библиотеки, скрытая от глаз читателей, но от этого не менее важная, — поясняет Яруллин. — Советую посетить спецсобытие «ASMR реставрация книг», у меня даже определения нет для этого книжного перформанса — в течение часа зрители смогут погрузиться в звуки реставрации, в проекции увидят процесс до мельчайших подробностей и унесут с собой советы по восстановлению книг в домашних условиях.

Ближе к выходным растет статус хедлайнеров. 8 декабря в конференц-зале ожидается аншлаг — там пройдет встреча с писателем Алексеем Сальниковым, чей роман «Петровы в гриппе и вокруг него», ранее удостоенный премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был экранизирован Кириллом Серебренниковым в 2020-м.

При этом в выставочном зале ожидается наплыв школьников — там будет вещать автор youtube-канала «Упоротый палеонтолог» Дмитрий Соболев.

Кассеты и планы

9 декабря посвящено музыкальному отделу библиотеки. Библиотекари и резиденты НБРТ подбирали пластинки из архивов (с большим скрипом, но не решились взять речи Брежнева, зато обязательно будет индийский скрипач). После коллекционер винила из Ижевска Айрат Амерханов будет ставить здесь свою подборку этно и джаза. А затем замредактора «Реального времени» начнет уже анонсировавшуюся у нас лекцию «Включите минус!», для которой были подобраны кассетные релизы — от Алсу Хисамиевой до группы «Сак-Сок». При этом самая дичь будет твориться в конференц-зале. Питчинг «Кинопроекты, которые никогда не появятся» — это обсуждение самых странных проектов режиссера Байбулата Батуллы при поддержке кинокритика Адиля Хайбуллина. Напомним, что Байбулат — это человек, который снимал сериал для Шнура и короткометражку об огромной попе.

Наконец, 10 декабря в MOÑ представят итоги литературно-художественной мастерской с писательницей Дианой Садреевой и художницей Лилией Косолаповой «Мой супер обычный день», а на втором этапе пройдет книжный блиц с Алексеем Ивановым, одним из самых значимых писателей последнего десятилетия, автором романов «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол» и других. А 10—11 декабря «Текст» плавно перетечет в Зимний книжный фестиваль «Смена», о котором рассказывать надо отдельно.