«Новогодние хиты»: маркетплейсы устраивают распродажу военной экипировки, цена снижена в три раза

Как изменились цены на товары военного предназначения в Татарстане

Все помнят бум продаж военной экипировки, который начался вместе с объявлением частичной мобилизации в России. Тогда правительственный портал «Объясняем.рф» сообщил, что задача по обеспечению мобилизованных граждан одеждой и прочим полностью лежит на Министерстве обороны РФ, и именно военное ведомство должно предоставить призванным все необходимое для прохождения службы. В случае если эти условия не выполняются, призывникам предлагали жаловаться военному комиссару по месту жительства или командиру воинской части. Но мобилизованные и их семьи решили подстраховаться и кто как мог обеспечить себя всем необходимым. Они скупали термобелье, военные рюкзаки, берцы, тактические перчатки и другие военные принадлежности. Эксперты называли этот ажиотаж искусственным и проводили параллели с периодом пандемии, когда люди сметали с полок в магазинах гречку и спички на всякий случай. В воинских частях, где проходят подготовку призывники, выдают все необходимое снаряжение для того, чтобы нести службу на местах, в зоне СВО — всю необходимую экипировку, отмечают в Минобороны. «Реальное время» проанализировало данные самых популярных маркетплейсов и узнало, насколько изменились цены на товары военного предназначения.

Цены на бронежилеты упали с 360 тысяч рублей до 120



Бронежилеты у армии в профиците, заявляют в Министерстве обороны, и все они высокого качества, пятого-шестого уровней защиты, то есть способны защитить носителя от пуль калибров 5,45×39 мм и 7,62×39 мм. Но тем не менее среди самостоятельных покупок бронежилеты тоже значатся, хотя надо отметить, не всем они по карману. Бронежилет стал самым дорогим товаром из экипировки военнослужащего, который он мог приобрести сам по желанию.

Так, в интернет-магазине Ozon по запросу «военная экипировка» появляются 97 329 товаров. Почти на все действует скидка. Самая дорогая позиция по этому запросу — как раз тактический бронежилет. Его продают за 198,3 тысячи рублей с пометкой «товар из-за рубежа». Производитель бронежилета — Китай. Из характеристик только то, что он всесезонный.

Бронежилет стал самым дорогим товаром из экипировки военнослужащего, который он мог приобрести сам по желанию. Фото: Ринат Назметдинов

Еще один бронежилет предлагают за 156,6 тысячи рублей. На сайте говорится, что на него действует 50%-ная скидка. До этого он оценивался аж в 313,3 тысячи рублей. Есть бронежилеты, на которые действует 66%-ная скидка: раньше он стоил 363,9 тысячи рублей, а сейчас 123,3 тысячи рублей. Самые дешевые варианты бронежилетов стоят примерно 100 тысяч рублей. К слову, все они произведены в Китае.

На Wildberries ситуация похожая, но цены стартуют с более низкой планки. К примеру, тактический разгрузочный бронежилет стоит 111,9 тысячи рублей, таких продали 337 штук. Из преимуществ называется то, что защита действует на 360 градусов, а также упоминаются облегченная конструкция и быстрый сброс. Кроме того, есть возможность установки защитных бронепластин не только спереди и сзади, но и по бокам.

Предлагается и бронежилет попроще — со скидкой 25% за 12,7 тысячи рублей вместо 16,9 тысячи рублей. Такой купили 25 872 раза. Произведен он в Турции. Еще одна сезонная и довольно популярная покупка — зимние тактические ботинки. За них просят 14,7 тысячи рублей вместо 15,4 тысячи рублей. Всего по запросу «военная экипировка» площадка Wildberries предлагает 1 358 товаров.

Еще одна сезонная и довольно популярная покупка — зимние тактические ботинки. Фото: Максим Платонов

Рюкзаки армии США и налокотники в качестве «новогодних хитов»

«Яндекс.Маркет» бронежилеты дороже 100 тысяч не предлагает. Самая высокая цена — 63 тысячи рублей. Здесь также действует скидка — на этот раз 30%. Этим товаром за 2 месяца интересовались 1 533 человека.

Есть и бронежилет за 59,9 тысячи рублей, на него скидка существеннее — 59%. Раньше он стоил 145 тысяч. Этот товар за последние 2 месяца просматривал 2 891 человек. Еще одна дорогая покупка на онлайн-площадке — «трехдневный» рюкзак армии США. Произведен он там же и стоит 72 тысячи.

В KazanExpress выбор военной экипировки скромнее. Здесь почти не представлены дорогие товары, а вот зимнюю флисовую балаклаву за 390 рублей (против 1 тысячи рублей) купили 62 013 раз. Тактические очки приобрели более 700 раз, стоят они чуть больше 2 тысяч.

Зимнюю флисовую балаклаву за 390 рублей (против 1 тысячи рублей) купили 62 013 раз. Фото: Максим Платонов

Полезный для военнослужащего предмет из аптечки — жгут-турникет снизился в цене почти в 3 раза. Если раньше его цена доходила до 3 тысяч, то сейчас его можно приобрести за 800 рублей. К слову, как сообщали ранее эксперты, как раз с этим медицинским приспособлением могут возникать проблемы. Их очень проблематично найти у поставщиков, в армии тоже их дефицит, говорили они.

Есть на платформах и «новогодние хиты». Например, с такой пометкой продаются на Ozon тактические наколенники. Их цена примерно 1 тысяча рублей. Налокотники тоже предлагаются со скидкой и стоят около 700 рублей. К хитам приближающегося праздника также отнесли газовую горелку с ветрозащитой, с пьезоподжигом на баллончик за 1 200 рублей.

Семьи мобилизованных тратили на экипировку до 70 тысяч рублей



«Реальное время» пообщалось с мамами и женами мобилизованных, которые пожелали не афишировать своих имен. Каждая сообщила о том, что экипировку мобилизованные получали, но и сами покупали все необходимое. Потраченные суммы сильно отличаются.

К примеру, одни отдали около 30 тысяч на покупку термобелья, тактических перчаток, балаклав и теплой одежды, другие — около 50 тысяч. Кроме нательной одежды, ими были приобретены зимние и демисезонные комплекты одежды, большой рюкзак, берцы, газовые горелки. Третьи купили экипировку на 70 тысяч, туда входило все необходимое, вплоть до спального мешка, рассказала жена мобилизованного из одного из районов Татарстана.