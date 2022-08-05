Татарстанский теплоход «Борис Полевой» купили пермские бизнесмены

Судно досталось фирме «Теплоходная компания «Большой маяк», которая известна своими недешевыми турами

Фото: realnoevremya.ru, Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», теплоход «Борис Полевой» казанской компании «Волжские путешествия+» Вячеслава Самолина был продан с торгов в рамках процедуры банкротства фирмы. Новым владельцем судна стала пермская «Теплоходная компания «Большой маяк». Изначально за двухпалубный теплоход просили 18 млн рублей, на вторых торгах — 16,2 млн, в итоге судно было продано за 12,3 млн. Пока «Борис Полевой» находится в Саратовской области, в городе Балаково.

Новые владельцы «Бориса Полевого»



Пассажирский пароход «Борис Полевой» проекта №305, ходивший под российским флагом, был построен в 1961 году в Венгрии на Обудайском судостроительном заводе и зарегистрирован в Нижнем Новгороде под номером В-05-845. Длина судна — 77,9 метра, ширина — 15,2 метра, осадка в грузу — 1,4 метра, пассажировместимость — 140 человек. Изначально теплоход носил название «Десна».

Пермское ООО «Большой маяк» принадлежит двум бизнесменам — Леониду Маркину и Вадиму Яхнину, которые также владеют рядом туристических компаний, главной из которых можно считать бюро туризма «Спутник-РМК» с выручкой в 186—187 млн рублей за последние годы (исключая год пандемии — 2020-й, тогда она падала в два раза) и убытками в 19,7 и 8,3 млн рублей в 2020—2021 годах. Обороты «Большого маяка» еще выше (ОКВЭД — «Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта», «Деятельность туристических агентств» и проч.): выручка с 2017 года выросла почти в два раза, составив 205,5 млн рублей, самым прибыльным был допандемийный 2019 год, когда компания вышла в плюс на 17,4 миллиона.

Этим же бизнесменам принадлежит ресторанная сеть Перми «Фо-Рест», выручка которой за последние 4 года выросла более чем вдвое, составив 130,6 млн рублей (и даже в пандемийном 2020 году не падала), а прошлый год сеть закрыла с рекордной за шесть лет прибылью в 8,6 млн рублей. При этом Вадим Яхнин чаще всего выступает в местных пермских деловых изданиях как «совладелец ресторанной группы «Фо-Рест» и реже как «совладелец пермского тур­оператора «Интерспутник». В ресторанную группу входят ресторан Les Marches, ресторанный дом «Дунай», азиатское бистро «Меконг», гриль-таверны «Монтенегро».

Фото: zen.yandex.ru

Как пермская компания зашла в Башкортостан

Леонид Маркин вообще старается в прессе не светиться и изредка выступает, например, как руководитель теплоходной компании «ВолгаWolga» (существует под тем же названием, под каким она приобрела «Борис Полевой» — ООО «Теплоходная компания «Большой маяк»). Компания «Большой маяк» — судовладелец и оператор речных круизов на теплоходах-пансионатах «Владимир Маяковский», «Михаил Кутузов», «Павел Бажов» и «Юрий Никулин», сообщается на сайте фирмы. Так, в феврале она смогла пролоббировать в соседнем Башкортостане собственные круизы по реке Белой — компанию выбрал сам Госкомитет по туризму РБ. 22 февраля 2022 года провела для Госкомитета по туризму презентацию круизов-2022 с отправлением из Самары, Казани, Перми и Москвы. Обсуждалась и возможность захода нескольких круизных судов по реке Белой до столицы республики: предполагалось, что четыре судна — «Владимир Маяковский», «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин» (бывший «Солнечный город») — начнут ходить по реке уже в мае этого года.

Маркин тогда заявлял, что Башкирия очень интересна для круизных программ: «С каждым теплоходом пара сотен туристов будет сходить в Агидели, Бирске и Уфе. Это шанс для наших операторов предложить гостям новые туруслуги, ремесленникам — оставить память о республике через сувениры», — отмечали в башкирском правительстве. При этом башкирская пресса отыскала решение Арбитражного суда Ульяновской области, согласно которому в 2020 году компании удалось избежать штрафа в размере 50 тысяч рублей, который назначил Ространснадзор по городу Ульяновску.

У фирмы было выявлено нарушение по ч. 1 ст. 19.7.9 КоАП РФ («Непредставление сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств»). Сами же башкиры отмечали с неудовольствием и недешевые туры компании: самая низкая стоимость круиза на теплоходе «Владимир Маяковский» с размещением в трехместной каюте по маршруту Пермь — Березники + Усолье — Пермь за один уик-энд составляет от 11 900 рублей за три дня. А самая дорогая путевка по маршруту Пермь — Санкт-Петербург + Изборск — Печоры — Псков — Пермь с размещением в таком номере стоит 157 тысяч рублей за 20 дней.

Компания «Большой маяк» — судовладелец и оператор по речным круизам на теплоходах-пансионатах «Владимир Маяковский», «Михаил Кутузов», «Павел Бажов», «Юрий Никулин». Фото: fleetphoto.ru

Отметили опыт Татарстана по устройству пристаней



Так или иначе, у компании теперь будет пять теплоходов — четыре имеющихся действительно впечатляют своими размерами (каждый из них может принять более 200 пассажиров). Интересно, что «Большому маяку» (очевидно, названному так по имени теплохода «Владимир Маяковский) от силы шесть лет. В 2016 году эта теплоходная сеть позволила посетить Пермский край 3 тысячам туристов. А впервые его совладельцы упоминаются в 2017 году, когда в Перми была создана региональная рабочая группа, посвященная развитию водного туризма.

Поводом для ее создания стало поручение зампредседателя правительства России Ольги Голодец от 21 августа 2016 года, в котором она требовала от органов исполнительной власти субъектов Федерации и федеральных органов исполнительной власти «обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на развитие водного туризма в период до 2020 года». Тогда же директор ООО «Бюро туризма «Спутник-РМК» Леонид Маркин заявлял, что в Перми начинаются круизные рейсы до Астрахани, Самары, Санкт-Петербурга и других городов России. Любопытно, но Маркин тогда выгодно отозвался об условиях судоходства в Татарстане. Якобы в Пермском крае существуют всего две пристани, которые можно использовать для туристических стоянок, — это Чайковский и Пермь: «На протяжении 600 км водного пути от Соликамска до Чайковского — всего две стоянки. Сравним: в Казани примерно на такой же протяженности водного пути организовано семь стоянок. Правительство Татарстана берет на себя заботы по обустройству пристаней и созданию экскурсионного потока. А туристические компании (и мы в том числе) платят за стоянку или пользование причальной стенкой. Платим каждый раз, где бы мы ни остановились. Случись что, мы не сможем остановиться, чтобы вызвать скорую. Стоянки должны быть оборудованы хотя бы с разрывом в 5—6 часов». Тогда средний размер платы за причал составлял от 15 до 25 руб. за погонный метр длины теплохода за час стоянки.

Фото: realnoevremya.ru, Ринат Назметдинов.

В феврале 2022 года, когда закрывались южные аэропорты России, пермяки сократили бронирование туров на отдых. А Вадим Яхнин как совладелец ресторанной сети «Фо-Рест» отмечал, что «общепит находится в тяжелейшем положении»: «После 24 февраля у нас огромный спад, и это связано не с коронавирусом, а с настроениями людей. Комментировать, почему так и какое у них настроение, я не буду». Позднее он с тревогой сообщал, что в этом году рост себестоимости продуктов уже составил 20—30%: «Компании собираются чуть меньше, люди пьют поменьше. Я думаю, что пермские заведения работают в лучшем случае с небольшим доходом, большинство работает с нулевым». Тем не менее он полагал, что «нынешнее тяжелое положение участников рынка стабилизируется в июне». Очевидно, эти тревожные ожидания напрямую касаются и теплоходного бизнеса Яхнина и Маркина, который доступен меньшему числу россиян и себестоимость которого явно выше ресторанного. Впрочем, не исключено, как отмечал тот же Яхнин весной этого года, в условиях невозможности слетать в западные страны или на юг РФ (из-за закрытия полетов над многими главными туристическими хабами южного направления страны) активизируется внутренний туризм. Понятно, что для среднего и высшего среднего класса с их немаленькими доходами замена Италии на речные туры в РФ вряд ли сопоставима, но во всяком случае они-то как раз могут себе их позволить. Пока речной сезон открыт, делать выводы об успехах речных туров или неудачах, конечно же, рано.



Как Самолин остался без теплохода

Конкурсный управляющий ООО «Волжские путешествия+» выставил на торги пассажирский теплоход «Борис Полевой» 7 июня. Но торги были признаны несостоявшимися по причине того, что на участие не было подано ни одной заявки. Начальная цена лота составляла тоже уже не 18 млн, а 16,2 млн рублей.

Конкурсный управляющий ООО «Волжские путешествия+» выставил на торги пассажирский теплоход «Борис Полевой» 7 июня. Фото: fleetphoto.ru

Год назад арбитражный управляющий Тимур Тагиров сообщал «Реальному времени», что кредиторы фирмы-банкрота Вячеслава Самолина собираются выставить на торги два пассажирских судна: трехпалубный теплоход «Очарованный странник» и двухпалубный теплоход «Борис Полевой». «После двух лет тяжелых судебных разбирательств права собственности на эти теплоходы наконец-то были закреплены за «Волжскими путешествиями+», после чего без промедления была запущена процедура банкротства для их реализации», — пояснял он. Летом 2018 года национальный перевозчик «Волжские путешествия+» без предупреждения отменил сразу около сотни речных туров по Волге с отправлением из Казани. Казанцы, приезжавшие в речной порт в назначенное время, были в шоке — их отказывались размещать на борту, а сами теплоходы «Очарованный странник» и «Борис Полевой» стояли на приколе. Первые отмены рейсов случились в середине июня: аннулированы были и дорогостоящие туры до Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы стоимостью до 100 тысяч рублей. Туристическая компания объясняла срыв техническими неполадками, обещая их устранить со дня на день. Однако этого не случилось, а сама фирма обанкротилась.