День в истории: Александру II повезло, Вашингтон стал столицей

Чем примечательна дата 1 декабря?

Сегодня, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, а в России еще и День воинской славы и День хоккея. 1 декабря остановилось производство на заводе «КамгэсЗЯБ», было совершено неудачное покушение на императора Александра II, открылся Литинститут, Вашингтон стал столицей США, был заключен международный договор об Антарктике. Родились писатель Мухаммет Магдеев, актриса Альбина Гайзуллина, математик и ректор Казанского университета Николай Лобачевский. Умерли император Александр I, географ Джордж Эверест, автор оккультных произведений Алистер Кроули. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«КамгэсЗЯБ» остановился

1 декабря 1827 года в Цивильском уезде Казанской губернии родился архитектор Павел Аникин. В 1871—1875 годах — губернский архитектор, а в 1871—1891 годах — гласный Городской думы. Среди построенных им объектов сейчас на слуху доходный дом Соболева (горевший в 2020-м). Также Аникин проектировал Михаило-Архангельскую церковь в Билярске, Тихвино-Богородицкую в Вознесенском и Борисоглебскую в селе Борисоглебском.

Фото: realnoevremya.ru

1 декабря 1930 года в деревне Губурчак Арского района родился писатель Мухаммет Магдеев. После педучилища работал старшим пионервожатым и историком, потом учился на историческом отделении КГПУ, продолжил учительствовать в сельских школах, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Татарская советская литературная критика» и проработал 30 лет в КГУ. Первые литературные тексты опубликовал в 1968 году. Среди его самых читаемых произведений — «Мальчишки сорок первого», «Человек уходит — песня остается», «Там, где гнездятся журавли».

1 декабря 1983 года в Лисичанске родилась актриса Альбина Гайзуллина. В 1990-м ее семья переехала в деревню Дубъязы Высокогорского района. В школе увлекалась пением, выступала на фестивале «Сандугач керде күңелгә», ездила с концертами по районам, после поступила в театральное училище, а с 2003 года стала артисткой театра имени Кариева. Муж — актер Тинчуринского театра Рустем Гайзуллин.

Фото: chelny-biz.ru

1 декабря 2020 года в Набережных Челнах окончательно остановилось производство на заводе «КамгэсЗЯБ». Он перестал выпускать раствор — последнее, что производили на предприятии. В последние недели работы на заводе отсутствовали отопление, газ и вода. Трудились на предприятии около 130 рабочих. За неделю до остановки завода стало известно, что кредиторы «КамгэсЗЯБа» решили обанкротить предприятие. Оно уже было на грани закрытия летом. Однако тогда власти Татарстана добились отмены решения об увольнении более 300 сотрудников.



1 декабря 2021 года «Реальное время» сообщило, что уже через несколько месяцев дело о расстреле казанского бизнесмена Тимура Атнагулова и других жертвах банды «Перваки» может вернуться в Верховный суд Татарстана. Тот самый, что в 2013-м постановил по этому делу оправдательный приговор. Приговор был отменен, но дальше дело вернули силовикам, прекратили и вновь реанимировали в 2020-м. Список обвиняемых после экстрадиции в Россию пополнил Владислав Мухин, объявленный в международный розыск по заочному обвинению в бандитизме и убийствах конца 90-х.



Фото: скриншот видео МВД РФ

Учись писать!

1 декабря 1879 года на императора Александра II было совершено покушение. Участники «Народной воли», возникшей после раскола народнической партии «Земля и воля», на третьей версте Московско-Курской железной дороги подорвали заранее заложенную динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как думали террористы, ехал Александр II. Однако никого из пассажиров не ранило.



1 декабря 1933 года в Москве официально открыли Литературный институт имени Горького. Речи в этот день говорили поэт Демьян Бедный, критик Григорий Бровман, философ и представитель Института красной профессуры Леонид Коган. Нынешнее название институт получил в 1936 году, а в 1953 году при нем заработали Высшие литературные курсы. Среди его выпускников: Виктор Астафьев, Чингиз Айтматов, Николай Тряпкин, Алексей Прасолов, Петр Проскурин, Валентин Сорокин, Владимир Личутин, Евгений Носов, Юрий Левитанский, Олесь Гончар, Новелла Матвеева.



Источник wikipedia.org

Вашингтон — столица США

1 декабря 1800 года Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки. Сюда из Филадельфии переехал Конгресс и основные правительственные учреждения. Город площадью 26 квадратных километров постановили заложить в 1790 году, а место на реке Потомак выбрал первый президент Джордж Вашингтон, в честь него и назвали столицу. А округ — Колумбия, в честь Христофора Колумба.



1 декабря 1959 года был заключен международный договор об Антарктике: в него вошли пункты о демилитаризации Антарктиды, использовании территории исключительно в мирных целях и превращении в зону, свободную от ядерного оружия. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года после его ратификации 12 государствами: их ученые исследовали Антарктику и территорию вокруг нее в 1957—1958 годах. За несколько десятилетий действия договора к нему присоединились многие другие государства. Сейчас его членами являются 46 стран, часть из которых — консультативные стороны.

