Ильнар Сираев: «Тенденция обязательного получения высшего образования сегодня уходит в прошлое»

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О том, нужно ли высшее образование в современном мире, в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе.

«90% населения России работают не по специальности»

«Ты — человек, только если у тебя есть «корочка» — это убеждение пришло к нам из советского прошлого. Но сегодня тенденция обязательного получения высшего образования уходит в прошлое.



У меня работает порядка 300 человек, 30 из которых — руководящий состав. И я уже давно не интересуюсь тем, у кого какое образование. Меня интересуют другие качества: как человек относится к моей компании, его лидерские качества, профессионализм. Важность высшего образования как обязательного критерия отбора и приема на работу для меня давно сошла на нет. И я уверен, что в ближайшие 2—3 года все большие корпорации пойдут по тому же пути.

Чем раньше ты начинаешь зарабатывать деньги, тем раньше становишься специалистом. Исходя из этого, я бы рекомендовал начинать искать себя после 9-го класса: уйдя в техникум, ты сможешь быстрее вырасти как личность, рано получишь профессию, которая будет приносить тебе доход. А если у тебя есть желание получить высшее образование — пожалуйста, никогда не поздно, просто в данном случае ты одновременно с учебой будешь еще и зарабатывать и получать опыт. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем пойти в институт в 18, потратить там 5 лет, а в 23—24 года выпуститься и понять, что это вообще не твое. Огромное количество россиян работает не по специальности, полученной в институте, — почти все перестроились.

Фото: Дмитрий Резнов

Это общемировая тенденция, высшие учебные заведения за рубежом уже давно не обучают людей на протяжении 5—6 лет. В Европе многие институты перешли на двухлетнее обучение, подготавливая человека к определенной профессии. В США дети поступают в колледжи, из которых они выходят с конкретной специальностью, а затем просто повышают квалификацию на специальных курсах. Я сам недавно получил профессию маркетолога, окончив английскую школу при университете, потратив на это всего 6 месяцев. Вместо пятилетнего обучения я получил «базу», а потом начал реализовывать свои знания на практике. И это работает со многими профессиями.

На мой взгляд, если бы мы запретили поступать в институты людям, которые не прошли хотя бы техникум, профессионалов в нашей стране было бы больше. На днях я выступал в одной школе и по традиции спросил ребят о том, куда они хотят поступать после 9-го класса. Один парень сказал: «Я пойду в 10-й класс, потому что хочу стать врачом». Я спросил его, представляет ли он сейчас хотя бы примерно, что такое быть врачом и лечить людей. Знает ли он, что медицина — это кровь и пот? Я предложил ему пойти в медицинское училище: он отучится там меньше четырех лет, а потом окажется в реальной больнице. И если его не будет тошнить от полученного опыта, если он поймет, что это действительно «его», то у него будет возможность доучиться в вузе. И чем больше у нас будет таких врачей, тем выше будет качество нашей медицины. То же самое касается преподавателей и многих других профессий.

Фото: Илья Репин

«Я бы посоветовал институтам создавать свои колледжи, чтобы они вели студента после 9-го класса»

Многие наши институты в последние годы работают на коммерческой основе. От этого никуда не денешься, но это напрямую сказывается на качестве образования: молодым людям дают не знания, а просто времяпровождение. Приведу еще один пример из жизни: в мою сеть пекарен приходят устраиваться девушки, окончившие в 23 года вузы по профессии «инженер-технолог пищевой продукции». Я ставлю их в цех выпекать хлеб, а они ничего не знают. Более того, они не хотят его выпекать: «Я для чего 5 лет в институте училась? Чтобы приходить и в 5 утра печь хлеб?» Но как я их поставлю на другую позицию, если на ней у меня уже несколько лет работают другие женщины? Да, у них нет высшего образования, но гораздо больше знаний. И так во многих профессиях.



Институтскому выпускнику все равно придется пройти этап минимум двухлетнего становления как личности и профессионала. То есть только к 26 годам он получит шанс стать тем, кем хотел. А те, кто начинал свой карьерный рост после училища, к этому времени уже будут его начальниками, обгоняя его на несколько лет.

Единственное, что дает высшее образование, — умение коммуникабельно общаться с персоналом, а также навыки системности и стандартизации. Оно не учит тому, чтобы стать специалистом-практиком в своей профессии. У меня самого три высших. Я не скажу, что они абсолютно бесполезны: высшее образование дало мне навыки коммуникации, но не помогло стать бизнесменом или асом маркетинга. У меня за плечами багаж опыта в бухгалтерии, юриспруденции и других областях, но не благодаря высшему образованию, а благодаря дополнительным курсам.

Фото: Ринат Назметдинов

Я бы посоветовал институтам создавать свои колледжи, чтобы они вели студента после 9-го класса и с первого курса внедряли бы в него специальность. Это значительно сократило бы срок обучения и дало бы больший практический эффект.

В качестве примера можно привести Альметьевский нефтяной институт, забравший под себя Нижнекамский нефтехимический колледж. Если студенты, которые поступили туда после 9-го класса, хотят расти дальше, то у них есть возможность поступить в АГНИ без экзаменов и со скидкой на обучение в 50%. То есть парень учится в колледже, получает профессию оператора технологических установок, ему сразу говорят: «Выходи на работу и параллельно у нас на «заочке» будешь получать высшее со скидкой 50% за то, что ты выпускник нашего колледжа».

К такой системе я бы привел и всю медицину. Медколледжи могли бы сотрудничать с медицинскими институтами: выпускники колледжа автоматически попадали бы в институт без экзаменов, потому что начальная база в него уже заложена, и институт уверен, что к нему идет качественный студент, у которого есть желание стать врачом.