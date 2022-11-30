Умная связь от «Ростелекома» и как она рождается

Где находится единственный в России завод по производству оптоволокна и какие возможности оно открывает современному человеку

Фото: предоставлено пресс-службой «Ростелекома»

Спектр услуг ПАО «Ростелеком» давно уже не ограничивается телефонной связью и проводным интернетом. В нем — и мобильная связь, и умные системы для дома, и онлайн-кинотеатр, и другие разнообразные сервисы. Но глубинная суть их — в обеспечении связи. И если раньше соединить две удаленные точки было возможно благодаря толстым медным кабелям, проложенным под землей, то теперь царица связи — так называемая оптика, оптоволокно. Единственный в России и в странах Таможенного союза завод по его производству находится в Саранске. А еще здесь есть крупное предприятие, где это волокно облекают в «одежду» и изготавливают кабель. Как рождается умная связь «Ростелекома» и как она каждый день делает жизнь удобнее — в репортаже «Реального времени» из столицы Мордовии.

Дом «умнеет» на глазах



Мы стоим рядом с домом по улице Лесной, 4а в Саранске. Сегодня здесь начал работать сервис «Умный шлагбаум»: жильцы решили защитить двор высокой оградой с воротами для машин и калиткой для пешеходов. Безопасность, как известно, одна из базовых потребностей человека, так что ничего удивительного здесь нет.

Впрочем, лет пять назад кое-что удивительное мы бы в ситуации нашли. А сегодня многие уже привыкли к тому, что ни ворота, ни калитка, ни подъездная дверь больше не требуют носить с собой связки ключей. Открыть их (и изнутри, и снаружи) можно через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». А еще это приложение позволяет в режиме реального времени просматривать картинку с нескольких камер, установленных по периметру дома и в подъездах. Но обо всем по порядку. Ольга Мичкасова, руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия, рассказывает:

— Мы создаем целые экосистемы для будущих собственников жилья, и сделать это можно уже на этапе застройки. Один из таких домов вы и видите. Когда собственники заезжали в квартиры, в них уже были оборудованы видеонаблюдение, умный домофон, умные приборы учета. Все продукты экосистемы управляются с единого приложения, которое легко устанавливается на мобильный телефон.

Ни ворота, ни калитка, ни подъездная дверь больше не требуют носить с собой связки ключей. Открыть их (и изнутри, и снаружи) можно через мобильное приложение «Ростелеком Ключ»

Что умеет «Ростелеком Ключ»

Разберем подробнее, какие возможности входят в систему «Ростелеком Ключ».

Автоматизация и диспетчеризация ворот : подъезжая на машине к воротам, собственник жилья открывает их через приложение на смартфоне. Если нужно пропустить во двор машину специальной службы (медиков, газовиков, полицейских, аварийщиков) — водитель звонит диспетчеру службы «Ростелеком Ключ». Все контакты и номер ворот указаны на информационном щите, помещенном в зоне прямой видимости. Диспетчер через камеру видеонаблюдения убеждается в том, что это действительно служебный автомобиль, и открывает ворота.

: подъезжая на машине к воротам, собственник жилья открывает их через приложение на смартфоне. Если нужно пропустить во двор машину специальной службы (медиков, газовиков, полицейских, аварийщиков) — водитель звонит диспетчеру службы «Ростелеком Ключ». Все контакты и номер ворот указаны на информационном щите, помещенном в зоне прямой видимости. Диспетчер через камеру видеонаблюдения убеждается в том, что это действительно служебный автомобиль, и открывает ворота. Комплексное видеонаблюдение : в подъездах, на воротах, у калитки и по периметру дома установлены видеокамеры, запись с которых хранится минимум 7 дней. Через приложение «Ростелеком Ключ» можно посмотреть, что происходит или происходило в нужный момент в зоне действия камеры. По желанию собственников дома длительность хранения архива можно увеличить до 60 дней.

: в подъездах, на воротах, у калитки и по периметру дома установлены видеокамеры, запись с которых хранится минимум 7 дней. Через приложение «Ростелеком Ключ» можно посмотреть, что происходит или происходило в нужный момент в зоне действия камеры. По желанию собственников дома длительность хранения архива можно увеличить до 60 дней. Умный домофон : установлен на калитке и на входе в подъезд. Оба связаны между собой одним ключом, собственник может открыть их удаленно, через мобильное приложение. Через камеру он видит, кто пришел. Необязательно при этом находиться в квартире: звонок идет прямо через приложение, а ключ работает на открывание, где бы ни находился владелец квартиры. Еще одна удобная возможность — можно получить временный код на открытие калитки и подъезда для своего гостя. К примеру, если вы уезжаете в отпуск, а ваши друзья в это время согласились приходить кормить ваших рыбок.

: установлен на калитке и на входе в подъезд. Оба связаны между собой одним ключом, собственник может открыть их удаленно, через мобильное приложение. Через камеру он видит, кто пришел. Необязательно при этом находиться в квартире: звонок идет прямо через приложение, а ключ работает на открывание, где бы ни находился владелец квартиры. Еще одна удобная возможность — можно получить временный код на открытие калитки и подъезда для своего гостя. К примеру, если вы уезжаете в отпуск, а ваши друзья в это время согласились приходить кормить ваших рыбок. Умные счетчики: автоматически снимают и передают показания счетчиков воды, тепла и электроэнергии в управляющую компанию. В мобильном приложении доступна информация о текущих показаниях счетчиков и статистика потребления ресурсов — все прозрачно!

Через приложение «Ростелеком Ключ» можно посмотреть, что происходит или происходило в нужный момент в зоне действия камеры

Услуга популярна в разных городах Поволжья. «Ростелеком Ключ» активно используют в Нижнем Новгороде, в Саранске, в Чебоксарах, в Пензе, в других поволжских городах. В Татарстане в прошлом году свыше полутора тысяч домохозяйств выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома», а «Ростелеком Ключ» устанавливают в новых жилых комплексах Казани. Можно оборудовать системой и уже давно построенный дом. Чтобы подключиться к ней, нужно обратиться в «Ростелеком» по любому доступному номеру — если к дому подведено оптоволокно компании, то в течение недели все будет готово.

Наталия Кормилицына, главная по дому, на примере которого нам показывают работу системы, рассказывает:

— Нам всем очень нравится приложение. За два года, пока мы с ним работаем, ни одна семья еще не высказала недовольства этой системой. Это удобно: например, с помощью камер родители, сидя на работе, могут контролировать безопасность своих детей (как ребенок пришел из школы и поехал на лифте, к примеру). К архиву камер тоже обращаемся, и они нам реально помогают: как-то раз у нас украли радиаторы из подъездов, а система быстро помогла найти виновников. К одной учетной записи можно подключить пять мобильных устройств — на всех членов семьи.

Оптоволокно: стеклянные «нити Ариадны»

Благодаря чему все это стало возможно? На сегодняшний момент из каждых пяти километров телекоммуникационных сетей Мордовии четыре созданы на основе оптического волокна. Оно и имеется в виду под коротким словом «оптика». Аналогичным образом переходят на «оптику» и другие регионы страны, в том числе и Татарстан.

Оптоволокно представляет собой тончайшую стеклянную нить, внутри которой передается свет посредством полного внутреннего отражения. Она трехслойная: пучок направленного света идет по световедущей сердцевине, ее окружает отражающая стеклянная оболочка, покрытая защитным полимерным слоем. Скорость передачи сигнала по ней огромна: для сравнения, медный провод давал скорость 3—5 мегабит в секунду, оптика — тысячи мегабит.

До недавнего времени в России такое волокно не производилось вовсе: его закупали за рубежом. Между тем потребность в нем в нашей стране в 2015 году составила 3,4 миллиона километров!

На заводе АО «Оптоволоконные Системы»

В 2021 году все изменилось. В России было проложено 7,6 миллиона оптоволоконных сетей — почти в 20 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны! 2,3 миллиона километров из этого количества было произведено на единственном в стране заводе по производству оптоволокна, который заработал в 2016 году, — АО «Оптоволоконные Системы». Изначально его хотели построить в Гусь-Хрустальном (городе с долгими традициями стеклодувного производства), но в итоге было принято решение работать в Саранске. Здесь производят телекоммуникационные оптико-волоконные системы — именно те, которые применяются в современных системах связи.

Производственные мощности завода составляют 4 миллиона км оптоволокна в год, здесь делают шесть самых востребованных его типов. На предприятии работают 146 человек — на их плечах лежит производство трети всего оптического волокна, применяющегося в России! Завод не останавливался даже в пандемию — в это время здесь не только не снизили производство, но и реализовали проект по выпуску оптического волокна G654. Оно применяется для проектов «Европа — Азия» TEA-NEXT «Ростелекома», а также поставляется на строительство трансантарктической подводной оптоволоконной линии связи Мурманск — Владивосток «Полярный экспресс». В феврале 2022 года предприятие перешагнуло важный рубеж — произвело 10-миллионный километр оптического волокна!

Оптоволокно представляет собой тончайшую стеклянную нить, внутри которой передается свет посредством полного внутреннего отражения

Коммерческий директор АО «Оптоволоконные Системы» Алексей Макаркин рассказывает:

— Мировой рынок оптоволокна динамично развивается. Есть два главных драйвера этого процесса: проект 5G и проекты 4G в тех странах, где 5G присутствует в тестовых зонах (в том числе и в России). Основной способ обеспечения связи сегодня на планете — оптическое волокно. В России постепенно растет доля оптоволокна, произведенного на саранском заводе. Исторически рынок был поделен между американскими и японскими компаниями, и буквально за каждый километр волокна приходилось бороться с конкурентами. Жесткая борьба идет с китайскими компаниями и сейчас, но мы развиваемся, продолжаем производить продукцию и завоевывать рынки, в том числе и в ближнем зарубежье. До недавних пор поставлялось наше оптоволокно и в Китай, и в Европу, но сейчас мы сконцентрировались на внутреннем рынке: прежде всего, перед нами стоит задача обеспечить кабельные заводы в России.

Обеспечить полный цикл производства

Основное сырье для производства оптоволокна — это преформы («слитки» стекла, из которых вытягиваются тончайшие нити) и акрилаты (из них делают внешнюю защитную оболочку волокна). До момента введения санкций преформы поставлялись в Саранск из Японии, а акрилаты — из Голландии. После февральских событий эти пути поставок оказались отрезаны: оптоволокно попало под санкции первым. Пришлось срочно переориентироваться на китайских и индийских поставщиков, и буквально за несколько месяцев завод полностью перешел на новое сырье (разумеется, после всех положенных циклов проверок).

Алексей Макаркин объясняет: сейчас на заводе задумались над тем, чтобы обеспечить собственное производство преформ. Стран в мире, которые владеют этой технологией, немного: исторически это были США и Япония, потом к ним присоединились Китай, Индия и Южная Корея. Если все пойдет так, как задумано, в этот список войдет и Россия — опять же силами саранских инженеров и технологов:

— У нас уже есть опытный станок для изготовления преформ, на котором мы изучаем, как наладить эту технологию. Главный наш проект в перспективе — производство полного цикла, начиная с преформ. Это наша комплексная задача, строительство второй очереди завода, на которой будут делать преформы.

«Оптоволокно — стратегически важный продукт. Без него не может быть связи!»

Правда, пока на заводе не называют даже ориентировочных сроков, в которые стоит ожидать организации полного цикла. К этому обязательно придут, но этому должна предшествовать серьезная работа — и не только технологического характера, но и поиск сырья. Так что вторая очередь завода — не ближайшая, а среднесрочная или даже долгосрочная перспектива. А пока работают с китайскими и индийскими партнерами, которые обеспечивают материалы не худшего, а по ряду параметров даже лучшего качества, чем японцы и голландцы. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло.

— «Ростелеком» — основной наш партнер. Основные потребители нашей продукции — кабельные заводы. Там они защищают волокно, помещают его в оплетку, изготавливают кабель. А пользуются им телекоммуникационные операторы, так что именно их мы называем конечными нашими потребителями. «Ростелеком» протестировал наше волокно на все возможные и невозможные параметры, — улыбается Алексей Макаркин. — И после тщательного тестирования они приняли решение, что будут использовать нашу продукцию. Оптоволокно — стратегически важный продукт. Без него не может быть связи! Российский оптоволоконный завод, единственный в стране, как минимум страховая подушка для производителей кабеля, а как максимум — источник полного обеспечения нашего рынка собственным продуктом, — объясняет коммерческий директор АО «Оптоволоконные Системы».

Где оптоволокно сплетается в кабель

Но в одиночку, само по себе, оптоволокно работать не будет. Для того чтобы по нему побежали мириады байтов информации, из него нужно сделать кабель. И такой завод в Саранске тоже есть — это ООО «Сарансккабель-Оптика», входящее в группу компаний «ОПТИКЭНЕРГО».

На этом предприятии производятся все типы кабеля, кроме того, что предназначен для подводной прокладки. Тысячи километров оптического кабеля наматываются здесь на катушки за одни лишь сутки. Оптоволокно заключается в разноцветную «одежду» из полимеров, отдельные волоски быстро сплетаются в сложносочиненные «косы», и получаются самые разнообразные виды кабельной продукции. По данным Ассоциации «Электрокабель», компания занимает второе место в России по объемам производства волоконно-оптического кабеля. У выпускаемой продукции около 70 сертификатов, деклараций соответствия и патентов.

Оптоволокно заключается в разноцветную «одежду» из полимеров, отдельные волоски быстро сплетаются в сложносочиненные «косы», и получаются самые разнообразные виды кабельной продукции

А еще здесь первыми в нашей стране начали делать грозозащитный кабель — в мощной изолирующей «рубашке». Если потребуется, на «Сарансккабель-Оптике» могут произвести 1 500 км в месяц оптического грозотроса!

Разные виды кабеля могут комбинироваться друг с другом, чтобы получился итоговый продукт с совмещенными свойствами. Например, оптический кабель, совмещенный с изолированным проводом СИП, — гибрид, который может одновременно обеспечить и передачу электроэнергии к потребителю, и связь.

Закрыть «белые пятна» на карте связи

И все это для того, чтобы в нашей стране развивались телекоммуникационные сети, с каждым днем ускоряясь и даря нам все новые и новые возможности. Двадцать лет назад мы и представить себе не могли, что, сидя дома, сможем смотреть онлайн кино, с мобильного телефона управлять своим домом, быть на связи 24 часа в сутки, и все это — за очень скромную плату, которую может позволить себе любой россиянин без ущерба для уровня жизни.

Однако эти блага цивилизации до сих пор есть не везде. Еще остались территории, на которых не то что умных домофонов — и мобильной-то связи до сих пор нет. Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства», реализуемая Минцифрой, призвана исправить этот досадный недостаток и закрасить наконец «белые пятна» на карте российской связи. «Ростелеком» в рамках этого проекта как подрядчик ставит в малых населенных пунктах (где живут от 100 до 500 жителей) базовые станции, которые обеспечат мобильную связь и мобильный скоростной интернет. К каждой станции подводится оптоволоконная линия. Всего на данный момент в проработке в России находятся 1 800 таких сел и деревень — все это населенные пункты, в которых вообще нет никакой мобильной связи, до них «не дотягивается» пока ни один оператор! «Ростелеком» должен устранить этот недостаток и привести современные технологии людям.

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия. Реклама. Токен: Pb3XmBtzt2RQSG6GVxE2qgVo2SXgkZre99x26Lg

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия, говорит о том, как в соседней с нами республике работают над федеральной программой «Устранение цифрового неравенства»:

— С этим проектом мы стартовали в 2021 году, обеспечив связью семь населенных пунктов. В 2022 году мы дали связь в 11 пунктов, а в проработке на 2023 год их пока 16. Конечно же, «Ростелеком» использует продукцию заводов, на которых вы были! Мы ориентируемся на наличие двух этих крупных производств в Мордовии, ведь акцент всегда делаем на нашей, отечественной продукции. Думаю, впереди новые объемы закупок.

Понимая социальную значимость проекта по устранению цифрового неравенства, с опережением сроков идет и Татарстан. В первую очередь стабильный интернет «Ростелекома» получат 26 населенных пунктов республики. Еще 16 базовых станций будут возведены в первом полугодии 2023 года.

Все новые проекты «Ростелекома» реализуются на «оптике». Она обеспечивает высочайший уровень телекоммуникационных сервисов. А с учетом наличия в Поволжье уникальных производств и их амбициозных планов, есть все основания верить в то, что компания продолжит дарить все новые и новые удобства своим абонентам!