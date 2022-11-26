«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 30-я: «Сухая река»

Алексей Барыкин снимает фантасмагорию по Денису Осокину

Фото: кадр из фильма. www.youtube.com

В 2013 году художественный руководитель Казанской киностудии, мастер курса кинорежиссуры КГУКИ, а позже один из самых активных кинодеятелей Татарстана Алексей Барыкин совместно с писателем, режиссером, сценаристом Денисом Осокиным снял свой странный фильм в жанре фантасмагории — «Сухая река». Здесь почти нет слов, зато много снежной Казани.

Жить становится невыносимо грустно

Родившийся в 1977 году, в прошлом студент факультета психологии Варшавского университета и выпускник филфака Осокин в это время — почти классик: уже вышли «Овсянки» и «Небесные жены луговых мари» по его сценариям с премьерами на Венецианском и Римском кинофестивалях соответственно. У него, как литератора, есть премии «Дебют», «Звездный билет» и имени Андрея Белого. Из кинопремий — «Ника», «Белый слон», «Кинотавр» и так далее. А вот премию Тукая ему дадут только в 2020-м — за книгу «Огородные пугала с ноября по март». Каждый его текст — это борьба содержания с формой, героя с читателем. «Сухая река» как произведение, датируемое 25 июля 2004 года, собственно, начинается вот так:



«когда в любое время года — но чаще всего летом-осенью — жить становится невыносимо грустно — мы — старинные жители казани — садимся на 33-й автобус — на резиновую лодку — на велосипед — или можно даже пешком — (смотря где мы — и добираемся откуда) — и отправляемся на сухую реку».

В фильме есть структура, деление на части, от встречи, через свадьбу и возвращение на Сухую реку. В кадре — молодые актеры, надувной матрас и маска для подводного плавания, столы со снедью, обжигающий холод.

Мороз, Ангелина и Родион

Главные роли в фильме играют Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. У них уже есть свой «Театр. Акт», но нет помещения, так пьесу «Однажды мы все будем счастливы» они репетируют на улице и тайком в гримерке ТЮЗа и еще только начинают обожать Вырыпаева. А сейчас у них внушительное пространство в Адмиралтейской слободе, при этом сейчас семейный дуэт больше занимается перформансами, впрочем, на театральной площадке MOÑ идет «спектакль-медитация» «5 mm/h» — автор пьесы Дина Сафина стала лауреатом премии «Золотая Маска» в 2021 году в номинации «Лучшая работа драматурга».

Везде написано, что в картине «Сухая река» «впервые в истории татарстанского игрового кино присутствуют эротические сцены». Найти их нелегко, по крайней мере в версии в Сети.

Пока публика оценивала фильм, Осокин и Барыкин работали над новым проектом — полнометражного художественного фильма «Воронья каша». При этом Барыкин монтировал фильма «Заступница» — о Казанской иконе Богородицы. Напомним, в 2022 году он выпустил картину «Святитель» о патриархе Гермогене.

«Сухая река» — явление другое. Здесь мало слов. Много снега, видов парка Горького, Северного вокзала и окраин. Фильм, подготовленный за несколько месяцев, снятый за десять дней на субсидию от министерства культуры РФ в размере одного миллиона рублей, попал во внеконкурсный показ Short Film Corner Каннского кинофестиваля, став там уже третьей татарстанской лентой — после фильмов «Брелок» Ильдара Ягафарова и «Он, его муза и одноклассники» Салавата Юзеева.