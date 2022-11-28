Эльвира Ибрагимова, вице-мисс мира: «Говорить, что ты из России, запрещено»

Жительница Арска завоевала титул на международном турнире по бодибилдингу IFBB Mr&Ms World

Жительница Арска Эльвира Ибрагимова завоевала титул вице-мисс мира на международном турнире по бодибилдингу IFBB Mr&Ms World, который прошел в городе Фуджейра (Объединенные Арабские Эмираты). В турнире приняли участие представители многих стран, а победителей поздравил шейх Мохаммед бин Хамад аль-Шарки, наследный принц Фуджейры. Как представительницу России встретили на мировом первенстве, и что было самым сложным — Эльвира рассказала «Реальному времени» сразу после объявления результатов конкурса.

Три титула чемпионки меньше, чем за год

Уроженка Арска Эльвира Ибрагимова в свои 24 года — обладательница титула вице-мисс мира IFBB Mr&Ms World, абсолютная чемпионка Азии и Центральной Азии в категориях фитнес-бикини и фитнес-модель.

При этом профессионально бодибилдингом девушка начала заниматься не так давно — в январе этого года. Но за такой короткий срок сумела завоевать уже три титула абсолютной чемпионки. Свой первый профессиональный сезон она завершила победой на IFBB Mr&Ms World. Эльвиру тренируют обладатель титула «Мистер Вселенная», казанский бодибилдер, директор фитнес-центров Iron Club и PowerHouse Gym Александр Хайкин и одиннадцатикратная чемпионка мира, казанская спортсменка Наталья Быстрова — о ее достижениях «Реальное время» также рассказывало.

Первым крупным российским соревнованием для девушки стал фестиваль силовых видов спорта «Самсон-52», который прошел в мае в Краснодаре. Эльвира Ибрагимова завоевала золото в своей ростовой категории и стала абсолютной чемпионкой. Следующим большим стартом оказался чемпионат Центральной Азии по бодибилдингу и фитнесу в Казахстане. И здесь спортсменка стала абсолютной чемпионкой в категории фит-модель.

Команда Федерации бодибилдинга России (ФББР) на турнире Mr & Mrs WORLD. Фото: fbbrussia

В августе Эльвира получила приглашение на Всероссийский турнир «Гран-при Байкал» по бодибилдингу, фитнес-бикини и фит-модели, который проходит в Иркутске раз в 4 года. Здесь соревнуются лучшие из лучших. Девушка снова попала в топ-спортсменов.

Затем был чемпионат Азии по бодибилдингу в Бишкеке (Киргизия). Эльвира вновь победила в своей категории и стала абсолютной чемпионкой.

— Самыми сложными всегда оказываются соревнования на уровне России, а именно чемпионат страны. Очередной турнир прошел совсем недавно, в ноябре, в Москве. Мне удалось завоевать бронзу, но я довольна и этим результатом, так как это дается нелегко. На чемпионате России очень серьезная конкуренция. Нигде в мире таких спортсменов, как у нас, просто нет. Даже если мы выезжаем за пределы России, в большинстве случаев мы соревнуемся между собой, — рассказала Эльвира.

Ее тренируют обладатель титула «Мистер Вселенная» Александр Хайкин и одиннадцатикратная чемпионка мира Наталья Быстрова

Чайковский вместо гимна

Спортсмены знали, что в середине ноября состоится международный турнир в Объединенных Арабских Эмиратах, но после чемпионата России им сообщили, что они не смогут принять участие в этих международных соревнованиях — наших спортсменов не допустили. Но за 3 недели до начала состязаний организаторы сообщили, что российские бодибилдеры все же могут приехать и выступить под нейтральным флагом.

— Безусловно, эмоционально тяжело не иметь возможности выступить под флагом своей страны, надеть одежду со своей национальной символикой. Ты не можешь говорить во всеуслышание «Я — из России» — это запрещено. В Эмиратах мы выступали под флагом IFBB (Международной федерации бодибилдинга). То же самое было и на чемпионате Азии. Здесь также ни заявлений, ни символики быть не могло. Даже когда я получала титул абсолютной чемпионки, звучал не гимн России, а музыка Чайковского. Но я — спортсменка, это моя работа, я каждый день без перерыва готовлюсь к соревнованиям. Поэтому я и сделала выбор в пользу выступления на чемпионате в нейтральном статусе. Я решила, что для меня это лучше, чем не выступать вообще.



Эльвира Ибрагимова после награждения на турнире IFBB Mr&Ms World с флагом Арска.

В международных соревнованиях Mr & Ms World принимали участие спортсмены из Франции, ЮАР, Эстонии, Латвии, ОАЭ и Украины. На фоне напряженной геополитической ситуации наши спортсмены чувствовали себя скованно.

— Политическая обстановка сказывалась. Даже спортсменки, которые знают русский язык, старались на нем не говорить. Напряжение чувствовалось, но откровенного негатива в наш адрес я не наблюдала. Я слышала о том, что встречаются участники, которые очень агрессивно себя ведут в отношении россиян, но могу сказать однозначно: ко мне такого отношения не было, — поделилась впечатлениями о турнире татарстанская спортсменка.



Лучший подарок на 8 марта — лыжи

Эльвира родилась и выросла в 60 километрах от Казани — в Арске, в большой и дружной семье. У нее есть старший брат и младшая сестра.

В спорте Эльвира с самого детства. Отец Роберт — пожарный. Это он привил дочери любовь к активному образу жизни, постоянно брал девочку с собой. В молодости мужчина увлекался футболом, ходил на лыжах и дочку научил.

— Все началось с подарка на 8 марта. Папа вручил мне на праздник лыжи. Они пролежали больше недели без дела, но потом я все равно на них встала, несмотря на то, что снег уже начал таять. Уважительное отношение к спорту во мне воспитал отец. С детства, если мы куда-то собирались, то только пешком, если бегали, то только наперегонки.



Эльвира родилась в Арске в большой и дружной семье: папа, мама, старший брат, она и младшая сестра

Увлечение лыжами оказалось серьезным. Начались соревнования разного уровня, и Эльвира выступала за Арский район. Позднее девушка уехала в Ижевск и поступила в школу Олимпийского резерва, где проучилась с 9-го по 11-й классы и сменила классические лыжи на биатлон. Затем поступила в Удмуртский государственный университет по направлению педагогического образования, проучилась 5 лет. Из них 2 года представляла республику на всероссийских соревнованиях, а на втором курсе кардинально изменила интересы.

— Я максималист и перфекционист. Именно поэтому мой выбор пал на силовые виды спорта. Я молодая девушка, и внешний вид, безусловно, играет для меня огромную роль. Мне всегда нравились силовые тренировки, работа с железом. Не хотелось себя распускать. Я очень самокритичный человек, — призналась спортсменка.



«Не лезьте в мой контейнер!»

Профессиональный спортсмен не имеет права расслабляться. Режим у Эльвиры может быть и не такой строгий, а вот питание жестко ограничено. «Я привыкла», — признается она.



— У нас большая семья. Мама очень вкусно готовит. Но я привыкла к собственной еде. Если раньше дома было недопонимание, то сейчас все наладилось. Что касается питания, то я готовлю себе отдельно. У меня все разложено по контейнерам, все БЖУ подсчитаны. Я смирилась с тем, что вокруг все едят, а я на это просто смотрю и терплю, но тем самым прокачиваю свою силу воли. Для меня самое ужасное, когда лезут к тебе в контейнер. Только подумайте, все тщательно просчитано и взвешено, а люди почему-то хотят попробовать именно мою еду. Это меня очень выводит из себя. Я высказываю свое раздражение и возмущение, а они на меня обижаются (смеется).

Эльвира полностью убрала из рациона молочные и кисломолочные продукты, мучное, сладости, соки, жирное мясо, некоторые виды круп и овощей. Основное питание состоит из яиц, рыбы, индейки, гречки, овсянки, авокадо, зеленых овощей, оливкового масла, орехов и иногда ягод.

— Читмилы бывают. Пару раз за сезон я позволила себе бургеры. После соревнований мы обязательно устраиваем банкет, где нет никаких ограничений. Один-два дня тоже разрешается есть, что хочешь. Но даже в этом случае тяжелая пища, типа пиццы, суши и роллов — не для меня.

Сотни тысяч за выигрыш в конкурсе — миф

Участие в конкурсе как всероссийском, так и международном, требует немалых финансовых вложений. Взнос составляет около 3 тысяч рублей внутри страны и около 400 долларов за рубежом. Сшить наряд для выступлений: купальник и платье — обойдется в 100—120 тысяч рублей. Гримм — от 4,5—6 тысяч рублей, макияж 15—20 тысяч рублей плюс проживание и питание.

— Мне часто задают вопрос: сколько я получаю в случае выигрыша на конкурсе. Отвечу вам: нисколько. Денежных призов бывает очень мало, если только это коммерческий старт и есть спонсоры, и то приз составляет всего 10—20 тысяч. Главное для меня проверить себя и показать, на что я способна. Все мои регалии помогают мне в моей карьере тренера, — отметила Эльвира.

