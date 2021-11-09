Наталья Быстрова: «Пытаюсь показать, что спортсменка в бодибилдинге может быть женственной и элегантной»

Спортсменка из Казани взяла сразу два золота — в номинации Womens physique и в номинации «Смешанные пары» со спортсменом из Санкт-Петербурга Усеином Салимовым

Еще не остыв от борьбы — по пути с чемпионата мира из Испании в родную Казань — одиннадцатикратная абсолютная чемпионка по бодибилдингу Наталья Быстрова дала эксклюзивное интервью «Реальному времени». В беседе с нашим изданием знаменитая соотечественница рассказала о роли «железа» в жизни женщины, особенностях спортивной борьбы со своей же воспитанницей, самых ярких соперницах — с Украины и «жертвах» во имя победы.

«Я оказалась не такой, как все»



— Наталья Станиславовна, когда вы выбрали этот вид спорта и почему?

— Этот спорт я выбрала очень давно, когда мне было 17 лет и я пыталась выявить, к чему у меня есть способности, понять, что мне нужно. Я была стройной, изящной девушкой, правда, невысокого роста. И я хотела быть «не как все». Я тогда пробовала и танцевать, и петь. Последнее оказалось не моим занятием. А нашла я себя, когда впервые пришла в тренажерный зал, — это было в 24-м училище, находившемся в Кировском районе Казани.

— Как к выбору отнеслась семья? Кто ваши родители и насколько семья была «спортивной»?

— Родители мои были обычными людьми, сейчас их, увы, уже нет в живых. Отец был мастером спорта по боксу. А вот неспортивная мама очень переживала из-за моего выбора, считала, что бодибилдинг делает меня неженственной. Думаю, она страдала оттого, что я, выбрав этот вид спорта, оказалась «не такой как все», тогда ведь было не принято вот так выбиваться из стандарта. Но и она за меня не только переживала, а еще и очень гордилась моими успехами.

— Не все считают бодибилдинг красивым видом спорта, особенно для женщин — накачанные мышцы, выступающие вены больше ассоциируются с атлетами-мужчинами. А для вас в чем красота этого вида спорта?

— Вы говорите о том виде спорта, в котором спортсмены действительно, выглядят не очень эстетично. Это женский бодибилдинг, им занимаются в основном американские спортсмены. Я выступаю в категории Women’s Physique, это более женственная категория, здесь демонстрируется меньше мышц, чем в бодибилдинге. И моя миссия, наверное, заключается в том, чтобы люди поменяли отношение к этому направлению в нашем виде спорта. Я пытаюсь показать, что спортсменка в бодибилдинге может быть женственной, элегантной, красивой!

Многие спортсменки, и такие случаи, к сожалению, встречаются и среди российских спортсменок, неправильно понимают тенденцию развития в нашем виде спорта. Некоторые просто теряют границы: ведь смысл не в том, чтобы мышц было много, их было больше, чем у обычной женщины. Важны пропорциональность, красивая укладка мышц, их качество и самое главное — сочетание с женственностью.

Хотя понятно, что отношение к этому виду спорта у всех разное. Иногда у нас в России люди реагируют как-то неадекватно. А вот за границей все абсолютно по-другому. Люди уважают мой труд, ценят меня, я здесь — звезда.

«Нас долго не брали в тренажерный зал»

— Как вы пришли в спорт, с чего начинали?

— Пришла я в этот спорт очень давно, и не одна — с подругой. Мы мечтали об этом давно, и ребята очень долго не брали нас в тренажерный зал, потому что тогда женщины вообще не занимались «железом».

— Когда и где вы одержали первую победу мирового уровня и были ли очень удивлены этим или, напротив, были заранее в себе уверены?

— Первая моя мировая победа случилась на Крите в 2004 году. Я была уже достаточно взрослой, зрелой спортсменкой. И для меня это оказалось полной неожиданностью, потому что это была моя первая поездка. Когда судьи меня единогласно так высоко оценили, я, честно признаюсь, была просто в шоке. И эта победа в последующем очень сильно повлияла на развитие моей спортивной карьеры: она придала мне уверенности в том, что я могу соответствовать мировым стандартам и даже более того — я могу задавать тенденции в развитии этого вида спорта.

«Мы с украинками похожи»

— А в этот раз насколько трудно далась победа?

— В этот раз подготовка была очень длительной. Даже длительнее, чем обычно — она длилась полгода. И все это время было достаточно напряженным в психологическом плане: в период пандемии нет никакой гарантии, что получишь визу и выедешь за границу. И на нынешних соревнованиях было очень много конкурентов — 17 участниц в одной категории, 27 в другой и 10 пар, среди которых мы заняли 1-е место.

— Вы сравнивали свои и чужие возможности?

— Я никогда не смотрю на участниц за сценой — не вижу смысла. Сцена сама покажет, кто лучше. И борюсь я в первую очередь не с соперницами, а с собой — это мое главное правило. Оно состоит в том, чтобы победить все свои слабости, и чтобы после того результата, который озвучит судья, мне не за что было себя упрекнуть — сказать себе, что ты что-то не сделала. Это — самое главное в подготовке к соревнованиям.

— А кто ваши самые «опасные» противники и почему?

— Самые серьезные, самые достойные соперницы, как показывает опыт — это девочки с Украины. Они такие же красивые, как и россиянки, и тренируются с такой же самоотдачей, как мы. Мы с ними очень похожи.

О здоровье и «жертвах»

— Спорт сегодня — не просто тренировки и режим питания, но и зачастую лекарства, витамины. И всегда перегрузки. Где, по-вашему, проходит грань между спортом «для себя» и спортом, который требует риска здоровьем?

— В этом вопросе есть одна странность, на мой взгляд: спорта не бывает «для себя». Поэтому спортсмены — по крайней мере, это касается меня, используют все свои возможности. И самое главное, если спортсмен ставит свое здоровье во главу угла, он четко понимает, что есть четко определенный план, по которому надо идти. Он понимает, что иногда нужно немного притормозить, чтобы потом сделать два шага вперед. Если подходить грамотно к процессу подготовки, риск для здоровья минимизируется. Надо понимать, что не все методы хороши для достижения цели. В наше время вообще важно понимать, что здоровье — это самое важное.

— Чем еще приходится жертвовать? И почему вы готовы на жертвы?

— Единственное, чем мне приходится жертвовать в период подготовки к соревнованиям — это временем общения с близкими, друзьями и подругами. Очень мало его остается, потому что есть четкий режим, от которого я не могу отклоняться. Но все меня понимают, даже если я прихожу на день рождения или свадьбу со своими контейнерами с едой. И никто меня не дергает. Не уговаривает — все знают, что это абсолютно бесполезно.

О соперничестве и стрессе

— Что такое соперничество в спорте и как далеко оно заходит?

— Соперничество в спорте, наверное, все воспринимают по-разному. Со мной, например, было так: я готовила девушку из Читы, она выступает в моей категории, и на чемпионате России она стала второй — после меня, а затем и на чемпионате мира. Она выступает впервые и понимает, что до нашего знакомства о таком могла только мечтать. Так что соперничество у нас — здоровое, мы с ней друг друга, скорее, поддерживаем. Тем более что моя работа тренера тут тоже оценивается — я не только себя к победе могу подготовить, но и своих воспитанников провести по этому пути. Ну, а как у других складывается, не знаю, наверное, разные варианты могут быть.

— Спорт и борьба за успех — это сильнейший стресс. Как вы его снимаете?

— Я всегда считала, что стресс в здоровом смысле этого слова стимулирует возможности человека. Возможно, как раз поэтому я выгляжу на 35 лет, а не на свои 53. А стресс, как правило, снимается сном. Это самое главное. Что можно себе позволить во время подготовки к соревнованиям без зазрения совести. А вот спим

О призвании и выборе дела жизни

— Вы — фитнес-тренер. Это призвание или следствие увлечения бодибилдингом, которое стало главным в жизни?

— Я — тренер, который не только работает с клиентами в зале, но еще и готовит спортсменов к соревнованиям. Это две разные специфики, и то дело, которым я занимаюсь, приносит мне огромное удовольствие и удовлетворение. Я считаю, что в этом мое призвание, и определила его далеко не я.

— Чем отличается фитнес от спорта, только ли тем, что другие нагрузки — заниматься для себя легче?

— Фитнес — это образ жизни. Клиенты приходят ко мне вначале для того, чтобы привести себя в порядок, потом увлекаются и переходят в другую опцию, которая уже называется спортом. И таких людей немало.

— Если бы не эта работа, кем еще вы себя могли бы представить?

— Еще я люблю готовить. Когда ты в спорте, это принимает немного другую окраску — всегда есть возможность проявить себя в другом направлении. Возможно, я еще этого захочу, потому что ресторанов много, однако готовят там вкусную, но неправильную еду. А проблема заключается в том, чтобы приготовить так, чтобы и людям нравилось, и приносило только пользу.

«У меня были возможности, но не было желания»

— Вы — уроженка Казани. Что вы больше всего любите в родном городе и в его людях?

— Казань в последнее время очень поменялась. Я горжусь своим городом, люблю его и приглашаю сюда всех своих друзей. Мне хочется, чтобы все знали, как у нас стало сейчас интересно, красиво. Мне повезло — здесь меня окружают очень добрые, сердечные и великодушные люди, ценю их поддержку и внимание. Их моральная поддержка, тот факт, что мой вклад в развитие спорта в Татарстане высоко оценивается, очень воодушевляет, придает силы и желание побеждать.

— Если не Казань, то какой город вы бы выбрали для себя и почему?

— У меня были возможности переехать в Москву и даже за границу, но ни разу в жизни не было такого желания.

Что, если не спорт?

— Вы увлекаетесь автомобилями — чем именно: просто любите путешествовать, получаете удовольствие за рулем или это более серьезно?

— Я люблю автомобили, преимущественно большие. Я их много поменяла, но смысл автомобиля вижу только в одном — это средство передвижения.

— Еще вы увлекаетесь танцами и кулинарией. Что танцуете и почему именно танцы?

— Да, я очень люблю танцевать. И делаю это всегда, когда появляется время. Мне очень нравится танец кизомба, я пробовала себя в этом направлении и мне было очень приятно слушать комплименты от моего хореографа, который ставил мне музыкальные номера. У меня хорошо получаются произвольные музыкальные композиции. Если бы я не пошла в бодибилдинг, то вполне могла бы заняться танцами.

— Какое у вас коронное блюдо и как часто его готовите?

— Мое любимое и коронное блюдо — это куриная грудка. Наверное, многие удивятся, ведь практически все время подготовки к соревнованиям я на ужин ем куриную грудку. Это грудка, приготовленная в контактном гриле, и к ней обязательно маринованный лук, овощи в свежей нарезке — болгарский перец, помидоры, огурцы. И за 20 лет мне этот ужин именно в таком вот простом варианте не надоел.

— И напоследок — что бы вы пожелали нашим читателям?

— Я бы хотела пожелать всем здоровья — и не бояться начинать тренировки в тренажерном зале в любом возрасте. Не нужно оттягивать этот момент! А девушкам в возрасте за сорок открою маленький секрет: чем старше я становлюсь, тем более качественное тело у меня получается.