Татаро-московский «поход»: республика польстилась на ГЧП

Минспорт запускает новые ГЧП-проекты в области спорта, а АИР готовится поставить концессии на поток в других сферах

Фото: Камиль Исмаилов

«3 млрд рублей, появившиеся, как морковка, в одной программе Минспорта РФ, просто «взорвали» рынок. У нас сразу появилось 54 подготовленных ГЧП-проекта», — эмоционально приветствовал всплеск активности государства в развитии государственно-частного партнерства (ГЧП) старший управляющий «Национального центра ГЧП» Максим Ткаченко. В сентябре этого года российский Минспорт провел первый конкурсный отбор среди регионов по выделению госсубсидий на создание объектов массового спорта на условиях ГЧП. Одним из победителей стало татарстанское ООО «Физра», выигравшее почти 230 млн рублей на строительство в Татарстане футбольных манежей общей стоимостью 500 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».

«Зачем использовать сложный инструментарий, если достаточно внутренних резервов»

— 3 млрд рублей, появившиеся, как морковка, в одной программе Минспорта РФ, просто «взорвали» рынок. У нас сразу появилось 54 подготовленных ГЧП проектов. Знаете, в чем Татарстан схож с Москвой? У обоих хорошая бюджетная обеспеченность, и действительно, зачем (им) ГЧП? Зачем использовать сложный инструментарий, если достаточно внутренних резервов, — говорил о специфике богатых регионов-доноров старший управляющий АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко на пленарном заседании V отраслевого форума по ГЧП в Казани.

Действительно, татарстанские власти долгое время на торопились впрягаться в сложные ГЧП-проекты, считая, что бюджетные риски региона-концидента по концессионным соглашениям неоправданно высоки. В силу этих предубеждений Татарстан до сих пор оказывался «в тени» ГЧП, занимая 6 строчку среди регионов РФ. По словам вице-премьера Рустама Нигматуллина, в республике действует 123 соглашения государственно-частного партнерства на общую сумму 85,5 млрд. Сейчас механизм ГЧП действует в дорожном строительстве, здравоохранении, ЖКХ, а одним из крупнейших соглашений является долгоиграющий проект строительства трассы Шали — Бавлы, стоимость которого оценивается в 84 млрд рублей. Но, похоже, страхи прошлых лет начинают развеиваться, иначе бы сегодня не случился бы бум ГЧП-соглашений в Татарстане.

Главным гостем форума стал директор департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта России Александр Росляков, который отвечал за проведение конкурсного отбора по распределению грантов на строительство объектов массового спорта в регионах. Минспорт РФ оказался одним из первых федеральных ведомств, кто еще несколько лет назад запустил пилотные ГЧП–проекты в регионах и продолжает «двигать» этот механизм для развития спортивной инфраструктуры, отметила глава АИР Талия Минуллина. Кроме того, на форум прибыли вице-президент Госкорпорации развития ВЭБ.РФ Татьяна Мухтасарова, отвечающая за развитие ГЧП-проектов в здравоохранении, президент ассоциации инвесторов России в сфере физической культуры и спорта «Прорыв» Евгений Вайнер, генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

По словам вице-премьер Рустама Нигматуллина, в республике действует 123 соглашения государственно-частного партнерства на общую сумму 85,5 млрд. Фото: tatarstan.ru

Победитель «Бизнес-спринта» построит футбольные манежи в Челнах и Альметьевске

Похоже, что богатый опыт построения ГЧП-соглашений в спорте и вызвал большой интерес у регионов. Для участия в форуме приехали представители органов власти 34 субъектов РФ, среди которых были руководители отраслевых ведомств Белгородской области, Приморского края, Бурятии, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкессии.

О том, как проходил конкурсный отбор регионов, участвовавших в федеральном проекте «Бизнес-спринт», рассказал на пленарном заседании Александр Росляков. Эта программа направлена на создание объектов массового спорта в регионах на условиях ГЧП. «Бизнес-спринт» входит в новую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», в рамках которой с этого года выделяется 3 млрд рублей в виде субсидий на софинансирование проектов ГЧП. Условия таковы: регион бесплатно выделяет землю, Минспорт — субсидию, инвестор — средства на реализацию проекта, которые возвращаются через 10-15 лет.

Как сообщил Росляков, от регионов было подано 54 заявки, но в победители вышли 24 проекта.

— В сентябре мы провели отбор ГЧП-проектов среди регионов, было подано 54 заявки на общую сумму 25 млрд рублей, — рассказал он. — В итоге было отобрано 24 проекта на общую сумму в 5,4 млрд рублей. Ожидаемая экономическая эффективность от проектов в виде налоговых отчислений, новых рабочих мест составит более 20 млрд рублей, — сообщил Росляков. По его словам, регионы ПФО подали 19 заявок, или 35% от общего количества.

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов подписал ГЧП-соглашение с гендиректором компании «Физра» Ильшатом Газизовым. Фото: Луиза Игнатьева

От Татарстана победителями стали два частных инвестора: ООО «Физра» и ООО «Национальные Технологии». Например, первое получило субсидии почти на 120 млн рублей для строительства в Татарстане футбольных манежей. Они будут располагаться в Набережных Челнах и Альметьевске. Их общая стоимость — по 115 млн рублей каждый. ООО «Национальные Технологии» будет строить умные спортивные площадки.

Разве никому не нужны 1,5 млрд рублей?

Впрочем, выделенный лимит в 3 млрд рублей не был полностью выбран, сообщил директор департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта России.

— У нас остались нераспределенные средства на 2024 год — 1,53 млрд рублей, на 2025 год — 2,78 млрд рублей. Мы планируем распределить эти средства в 2023 году. Приглашаем всех на эту работу, — призвал он регионы к действию. По его словам, причиной образования остатков явилось, что ряд проектов не соответствовали назначению программы по развитию массового спорта и были отклонены.

Росляков заверил, что программа «Бизнес-спринт» продолжится в последующие годы.

— На следующий год выделено 2,7 млрд, на 2024 год — 2,7 и на 2025 — 3 млрд рублей, — уточнил он. Главная цель — создать к 2030 году не менее 388 спортивных объектов массового спорта с применением механизма ГЧП.

Он напомнил, что Минспорт РФ запустил пилотные проекты в 2016—2020 годах. Тогда удалось создать 14 объектов. Всего было выделено 755 млн, а стоимость новых объектов — 4,3 млрд рублей.

Глава АИР тут поинтересовалась, отчего такие большие суммы остались.

— Или, может быть, у нас низкая активность, — обратилась Талия Минуллина к залу.

Государство должно готовить проекты

Впрочем, сфера применения ГЧП-проектов будет шире, если подобные госпрограммы появятся в ЖКХ, здравоохранении, продолжил дискуссию старший управляющий АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко. По его словам, инструмент ГЧП может быть востребован регионами для оптимизации бюджетных расходов при содержании бюджетных объектов. При этом он считает необходимым, чтобы государство брало на себя расходы по предпроектной подготовке проектов ГЧП, а не сам инвестор.

— Эти деньги должна тратить публичная сторона, а регион должен обозначать проблематику (т.е. объекты инфраструктуры), — убежден он. Он напомнил, что и крупные агломерации, как Москва и Татарстан, будут искать новых партнеров для ГЧП. «Спасибо за новый термин — татаро-московская специфика», — откликнулась Талия Минуллина. По ее словам, Татарстан станет активнее работать в этой сфере.

В заключение она провела интерактивное голосование о том, насколько бизнес доверяет государству в вопросах реализации ГЧП. Подавляющее большинство выбрало ответ — «есть над чем поработать», а довольных оказалось в зале единицы.

По окончании прошла торжественная церемония подписания ГЧП-соглашений. Так, администрация Елабужского муниципального района Татарстана заключила соглашение с ООО «ГазТеплоАвтоматика» о передаче в концессии объекта теплоснабжения, инвестиции — 47,7 млн рублей. Глава АИР Талия Минуллина и руководитель практики инфраструктуры и ГЧП «Лучший выбор» Константин Макаревич договорились о сотрудничестве по развитию и применению механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в РТ. Глава Минспорта РТ Владимир Леонов подписал два соглашения с инвесторами — гендиректором компании «Физра» Ильшатом Газизовым и с гендиректором компании «Национальные Технологии» Константином Юновым.



Глава АИР Талия Минуллина и руководитель практики инфраструктуры и ГЧП «Лучший выбор» Константин Макаревич договорились о сотрудничестве по развитию и применению механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в РТ. Фото: Луиза Игнатьева