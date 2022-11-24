«Грозят уволить по утрате доверия»: подполковник ФСИН отчитался перед судом Казани о доходах и расходах

Бывший замначальника ОП «Савиново» считает, что «раскулачивать» его не за что

Фото: Ирина Плотникова

Казанский суд приступил к рассмотрению иска о «раскулачивании» семьи бывшего полицейского начальника — ныне инспектора ФСИН. Прокурор Татарстана просит обратить в пользу государства дом, квартиру и автомобиль семьи подполковника Ирека Гарипова и взыскать с него 15,5 млн рублей — за 11 купленных и уже проданных иномарок и отчужденный дом в Лаишевском районе. Подозрения о нетрудовых доходах офицер отвергает, упрекая коллег-силовиков в неверных расчетах. Подробности — в репортаже «Реального времени».

На мировую офицер не согласен



На заседание Кировского райсуда Казани 35-летний подполковник пришел в мундире с наградами. За годы службы в угрозыске успел поучаствовать в раскрытии многих резонансных дел. Навскидку вспомнил истории с похищением дочки бизнесмена у ТРК «Тандем» и вымогательством 50 млн рублей, жестокое убийство застройщика ЖК «Генеральский» Игоря Казакова и поджог иномарки экс-владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна, где в число обвиняемых попал юрист банка-кредитора.

«Это дела, которые я раскрывал и под моим началом раскрывали, — пояснил «Реальному времени» Ирек Гарипов и добавил, что «антикоррупционный» иск против себя считает чьим-то заказом. И добавил: — Мы и сотрудников МВД увольняли и сажали — за коррупционные связи с ОПФ. Последним был замначальника ОП «Авиастроительный» — за «крышевание» ларьков».

«Антикоррупционный» иск против себя Гарипов считает заказом кого-то из недовольных: «Когда в МВД работал, видимо, достать не могли».

Суду он представился инспектором филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ. Фото: Ирина Плотникова

Суду он представился инспектором филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ. Рассказал, что ранее занимал должности замначальника подразделения по борьбе с оргпреступностью УВД Казани, возглавлял работу угрозыска в отделах полиции «Ямашевский» и «Савиново», в последнем был даже врио замначальника отдела полиции, а уволился после долгого лечения от ковида и отказа занять должность замначальника ОП «Сафиуллина» — слишком далеко от дома.

— Не желаете закончить дело миром, ответчик? — поинтересовался на старте заседания председательствующий по делу судья Андрей Андреев.



— Если только прокуратура отзовет иск, — отвечал офицер.

Судья констатировал, что трое соответчиков на процесс не явились. Двое из них — родители Гарипова — уведомление о заседании получили, а супруга Гарипова не могла не знать о нем.

В конце октября прокурор Татарстана Илдус Нафиков предъявил иск об обращении в доход государства имущества Ирека Гарипова и его близких на общую сумму 12,2 млн, а также о взыскании 15 млн 521 тыс. рублей за уже проданный автопарк в 11 автомобилей и дом с участком в Салмачах.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков предъявил иск об обращении в доход государства имущества Ирека Гарипова и его близких. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

На заседании иск поддержала прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Лилия Фаттахова. Она просила аннулировать право собственности жены и матери Гарипова на квартиру в Советском и дом в Кировском районах Казани, а также отменить регистрацию Renault Sandero у его отца, а затем забрать это имущество в госказну. 27 октября суд уже запретил сделки с этими активами в качестве обеспечительных мер по иску.

Также Фаттахова поддержала позицию о взыскании с офицера-ответчика 15 млн рублей. Основанием для претензий стали результаты проверок прокуратуры республики и органов ФСИН в рамках контроля за доходами и расходами госслужащих.

— Было установлено: инспектором Гариповым и членами его семьи с 2012 по 2021 годы были приобретены транспортные средства в количестве 20 штук и шесть объектов недвижимости на общую сумму 30 млн рублей, — сообщила в суде представитель истца.

Фаттахова отметила, что в иске отражены претензии в части не подтвержденных доходами покупок начиная с 2017 года.

Фаттахова поддержала позицию о взыскании с офицера-ответчика 15 млн рублей. Фото: Ирина Плотникова

Версия ответчика: 1 миллион на четыре машины

Представитель ответчика Константин Чхапелия поинтересовался, как прокуроры посчитали размер иска на 15,5 млн? Лилия Фаттахова пояснила: это сумма сделок по договорам купли-продажи Гариповыми автомобилей и объектов недвижимости, которые были отчуждены. Такое арифметическое сложение некорректно, поскольку «каждый последующий объект приобретался за счет продажи предыдущих, на кредитные средства и личные сбережения», настаивали ответчик и его юрист.

Версию о том, что купля-продажа машин была своего рода бизнесом, Гарипов в разговоре с журналистом «Реального времени» отверг. И объяснил логику части своих покупок 2021 года. Говорит, сначала купил для себя Skoda Octavia, но уже через некоторое время понял — вот-вот придется менять сцепление:

— Поездил месяца три — в июне купил, в августе продал и при продаже объяснил ситуацию про сцепление, цену скинул. Купил белую «Фиесту» (Ford Fiesta) 2019 года выпуска. Но приезжаю на ней к школе за детьми — жду, а ко мне люди ломятся — думают, такси. Надоело! Продал белую «Фиесту», купил синюю, такого же года, но по комплектации похуже — не было датчиков парктроника и камеры заднего вида. И я на ней замучался с непривычки. Поэтому продаю и беру «Фокус» (Ford Focus) за те же деньги — 1 млн. И вроде бы все нормально, но она начинает жрать топливо...

Версию о том, что купля-продажа машин была своего рода бизнесом, Гарипов в разговоре с журналистом «Реального времени» отверг. Фото: Ирина Плотникова

Из рассказа Ирека Гарипова следовало — от последней машины он тоже избавился. «Прокуратура считает, что я на эти покупки 4 млн потратил. Хотя по факту это один и тот же миллион, что был взят в кредит в ВТБ».

— Этот кредит был взят в июне, а покупка Skoda совершена в марте, — сослалась на зарегистрированный в ГАИ договор о сделке представитель прокуратуры РТ и просила считать факт неподтвержденных доходами покупок установленным.

Однако Гарипов заявил, что ГАИ представила не весь пакет документов. С его слов, тот мартовский договор по факту был договором между прежним собственником авто и перекупщиками. Причем в какой-то момент регистрация права собственности по этому договору была аннулирована — ввиду неких разногласий прежнего владельца со страховой. Подполковник уверял: в действительности машину он смог забрать в Электростали лишь после получения кредита и оплаты — в середине июня.

Чтобы разобраться в этой истории, судья с согласия сторон решил истребовать полное регистрационное дело по этому автомобилю. А кроме того, привлечь к разбирательству в качестве третьих лиц ГАИ и управление Росимущества по Татарстану и Ульяновской области.

Юрист Чхапелия. Фото: Ирина Плотникова

«Простым арифметическим сложением недопустимо доказывать нелегальность доходов ответчиков», — заявил в суде и Константин Чхапелия. На каждый пункт 13-страничного иска он представил информацию по годам и каждой покупке — об источниках средств. Если вкратце, новые машины покупали преимущественно за счет продажи старых, кредитных средств и личных сбережений, а на приобретение новых участков и строительство домов на них в Кировском районе Казани и в Габишево направлялись деньги от реализации двух родительских квартир.

При этом, по мнению защиты, прокуратура ошибочно полагает, что раз кадастровая оценка построенного в Кировском районе дома составила 6,5 млн рублей, то собственники должны подтвердить наличие именно этой суммы на возведение объекта. Ответчик уверяет — с учетом закупки материалов и привлечения строителей потратили 2,9 млн, а большую часть работ выполняли сами. Также он утверждает, что рыночная цена данного дома на сегодняшний день с учетом расположения превышает кадастровую в разы. В общем, расставаться с этой недвижимостью Гариповы не собираются.

Иск ответчик и его родственники не признают в полном объеме и к следующему заседанию обещают представить суду новые доказательства. «Мне уже грозят уволить по утрате доверия, если суд установит расхождение хоть на копейку», — признался подполковник после первого заседания.