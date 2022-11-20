Калфак: возвращение национальной традиции

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 31-я

Фото: Максим Платонов

Сегодня, с развитием этнической моды, татарских женщин разных возрастов порой можно увидеть в разных головных уборах. К волосам городской модницы прикалывается тюбетеечка-такыя. Пожилая женщина в деревне как повязывала белый платок с распущенными по спине концами, так и продолжает это делать. А кто-то наденет калфак — правда, скорее всего, в «усеченном» мини-варианте. Калфак на сегодняшний день — самый известный головной убор татарки, своеобразный национальный код, наряду с мужской тюбетейкой. Поговорим подробнее об этом визуальном бренде Татарстана.

Калфак как предмет возмущения Шигабутдина Марджани

Что же такое калфак? Происхождение слова вполне прозрачно — оно родственно тюркскому слову «колпак» и суть имеет примерно такую же: это женский головной убор. В разных источниках пишется, что калфак — убор «древний». Правда, судя по всему, расцвет его пришелся на середину XIX века — именно с этого момента он начал становиться виден окружающим. До тех пор знатные татарки не могли показаться на публике иначе как полностью, с головы до ног, закрытыми от постороннего взора плотным покрывалом.

Карл Фукс, который, как известно, был врачом, описывал случай, когда его вызвали к больной женщине, но осмотреть пациентку не дали: максимум, что ему было доступно, — рука, высунутая из-за богато украшенной ширмы. А ему нужно было посмотреть на язык…

Когда ближе к последней трети XIX века татарки начали носить калфаки на улице, не закрывая лица, татарский просветитель и богослов Шигабутдин Марджани с возмущением писал об этом: «Сейчас, к большому сожалению, женщины начали носить калфаки, они их носят даже после того, как выйдут замуж». Марджани не дожил до момента, когда этот головной убор и вовсе съежился до размера декоративной наколки на волосы — интересно, что бы он написал тогда?

Марджани не дожил до момента, когда этот головной убор и вовсе съежился до размера декоративной наколки на волосы. Фото: Национальный музей РТ

Эволюция убора

С течением времени калфак, как и вся остальная одежда, эволюционировал — прежде всего в плане размера. Но и материал, и традиции декорирования тоже подвергались изменениям. Судя по всему, изначально калфак применялся в качестве волосника. Отсюда и его объемность — в длинную часть (до 80 сантиметров!) «упаковывались» косы. Этот убор надевался на всю голову. Его украшали аппликацией и узором, выполненным в ушковой технике (когда рельефные крупные элементы узора делались из мелких кусочков ткани, сложенной в треугольнички — своеобразные «ушки»).

Изначально калфаки были вязанными из тонких шерстяных нитей, преимущественно белого цвета. Вязали его на спицах вкруговую, «чулком», потом складывали пополам и одну половину вставляли внутрь другой так, что получалась своеобразная удлиненная шапочка с треугольным верхом. В комплекте с таким калфаком носили укачачак — налобную повязку. Основной декор нашивался именно на эту повязку.

Потом для их шитья начали применять бархат. В первой половине XIX века калфак был по всей длине богато украшен золотым шитьем, его «хвост» залихватски перебрасывался набок или опускался назад, на спину. Бахрома, украшавшая убор, свисала до самых плеч, часто к ней добавлялись и декоративные кисти. Укачачак начали пришивать прямо к налобной части калфака. На него нашивали бисерные или жемчужные нити, монеты, другие элементы массивного декора… Так что выражение «Татарку сначала услышишь, потом увидишь» можно было понимать буквально: украшения на женщине издавали весьма неиллюзорный звук.

В это же время появились калфаки из трикотажного полотна с поперечными цветными полосками — не надо думать, что убор был одноцветным. Бархат тоже могли сшивать разными полосами, границу между ними декорировали золотым шнуром, и каждый ярус расшивался своим узором.

Фото: семья казанского купца в костюмах XIX — начала ХХ вв. Казань, 1910 г.

К середине XIX века калфак становится аккуратнее, короче, декоративную функцию перенимает на себя твердый прямоугольный околышек — укачачак исчезает, и в уборе начинает появляться что-то от тюбетейки.

Но каким бы ни был калфак, вплоть до начала XX века он всегда носился под платок, это был нижний головной убор. Чем знатнее была девушка, тем меньше шансов у постороннего человека было увидеть ее калфак. Простолюдинки и селянки одевались менее таинственно — и у них убор был в полной мере нарядом на торжественные случаи.

«На лбу написано»: чем украшали калфаки

Калфак (как, собственно, и любая иная деталь гардероба) был показателем богатства и знатности его хозяйки. Даже несмотря на то, что долгое время представительницы богатых семей скрывались под покрывалами от взглядов посторонних мужчин, перед подружками-то щегольнуть хотелось! (А в гости друг к другу знатные татарские дамы отправлялись то и дело — чаю попить, новости обсудить). И если сначала калфак все-таки был вещью утилитарной (для тепла, для того чтобы упрятать волосы и т. д.), то потом он стал полноценным декоративным элементом костюма татарки.

Бархатный калфак — парадно-выходной. Были повседневные — нитяные, трикотажные. Были одноцветные и полосатые (сшитые из нескольких разноцветных полос дорогой ткани). И все они расшивались, вышивались, украшались чем только можно. Когда в моду вошли калфаки с твердым околышем, основная часть узора концентрировалась на нем (так было лучше видно). Могли на калфаке написать добрые пожелания и охранные обереги — слова, которые должны были сохранить хозяйку от порчи, от злых духов и от прочих напастей. Могли украсить растительным мотивом (в том числе знаменитым тюльпаном) или геометрическим узором. Встречались на калфаках и звезды, и полумесяцы, и самые разнообразные орнаменты. Но особенно популярным был мотив «золотое перо». Это была плавно изогнутая и вбиравшая в себя разнообразие декоративных мотивов ветвь, украшавшая всю поверхность больших бархатных калфаков.

Женский головной убор «калфак». Казанские татары, Арский кантон. Конец XIX — начало XX века. Бархат, канитель, пайетки, хлопчатобумажная ткань. Фото: Национальный музей РТ

Белый бисер был очень популярным материалом для украшения калфака — на фоне темного бархата он смотрится максимально эффектно. Такой убор назывался «энже калфак». Семьи побогаче и повлиятельнее раскошеливались и на жемчужный декор, и даже на драгоценные камни (ходил слух, что калфачок жены Карима Тинчурина был украшен настоящим алмазом). Словом, все как с тюбетейками: чем богаче хозяин, тем дороже головной убор. Драгоценный калфак мог стоить состояние — немудрено, что дамам не терпелось показать его.

Интересная деталь: сначала калфак был девичьим убором. Выйдя замуж, женщина должна была жить исключительно под покрывалом. Но все с той же середины XIX века этот головной убор начали носить и замужние матроны — жалко красоту-то прятать! На это и сетовал Марджани. Есть и соответствующая пословица: «Хэстерле ирнен хатыны башына калфак кияр» — «У заботливого мужа жена носит калфак», здесь калфак приравнивается к наряду, которым муж балует супругу.

И еще одна деталь: деревенские девушки чаще носили белый калфак из хлопчатобумажных нитей (знаменитый ак калфак). А в городе больше в ходу были полосатые калфаки, связанные из разноцветных нитей.

Даже маленьким девочкам в фотоателье пририсовывали калфачок — такой дореволюционный «фотошоп» сигнализировал о том, что перед нами татарское дитя. Журнал «Ак юл». Фото предоставлено Лилией Габдрафиковой

XX век и современность

Габдулла Тукай в одном из своих стихотворений воспевал татарских девушек в «калфаках из парчи». Он писал, что даже если попадет в рай и к нему выйдет гурия — если на ней не будет калфака, у нее не будет шансов. «Не войду в этот рай, пусть я в адскую бездну паду!» — безапелляционно заявил Тукай.

Но в его время эмансипация татарских женщин уже набрала ход. Покрывать голову целиком и тем более прикрывать лицо было уже не повсеместной традицией, калфак стремительно уменьшался. Дочери знатных людей и богатых купцов все чаще поступали учиться в русские школы и носили европейское платье. Но чтобы обозначить свою принадлежность к татарскому роду, они все-таки носили калфак — только очень маленький, съежившийся до размера декоративной наколки на волосы. Если посмотреть на старинные фотографии начиная с 1900-х годов, то это очень заметно: девушки в совершенно европейском наряде с небольшими «сапожками»-калфаками, приколотыми к прическе. И даже маленьким девочкам в фотоателье пририсовывали калфачок — такой дореволюционный «фотошоп» сигнализировал о том, что перед нами татарское дитя.

В советское время калфак совершенно вышел из повседневного ношения: он переместился на театральную сцену или в фольклорные ансамбли. С этими целями, впрочем, его продолжали шить и богато украшать.

Фото: Максим Платонов

К сегодняшнему дню рост этнического самосознания вернул калфак татарской женщине. Она уже не закрывает им волосы, не носит каждый день, но на тематических мероприятиях — наподобие фестиваля «Печән базары» — надевает на голову или прикалывает мини-версию на макушку. Как бы говоря: я — татарка!

