«В будущем, Алла бирса, увидим снятые нами мультфильмы по телевизору и в интернете»

К четырехлетию «ШАЯН ТВ» его руководители поделились мечтой — запустить свою анимационную студию

К своему четырехлетию канал «ШАЯН ТВ» подготовил стихотворный проект и всерьез намерен заняться открытием своей студии мультипликации. Открывшийся в 2018 году детский телеканал «ШАЯН ТВ» к каждому дню рождения готовит для телезрителей новый контент. Как рассказала главный редактор канала Рамиля Сахабутдинова, на этот раз это серия в стиле видеопоэзии «Яраткан шигырь».



Видеопоэзия и живые концерты

— «Яраткан шигырь» — проект, направленный на сохранение нашего богатого наследия, — отметила Сахабутдинова. — В этом деле роль у «ШАЯН ТВ» должна быть велика. Стихи читали наши ведущие и известные артисты. Также стихи можно будет услышать и в аудиоформате на радио.



Проект уже запущен, первый раз его показали 12 ноября, он будет идти в течение каждой субботы. Реализован он совместно с Комиссией при президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Фото: vk.com/shayantv

Также организаторы напомнили, что прямо сейчас в школах и центрах культуры идут концерты победителей конкурса «Балачак җыры», в частности, ближашее выступление пройдет в культурном центре «Сәйдәш» 25 ноября — это концерт «Шаян балачак», приуроченный ко дню рождения телеканала, на котором наградят победителей музыкального фестиваля «Сәйлән».

Своя студия!

На пресс-конференции журналистам показали, насколько разные люди сотрудничают с каналом. Здесь можно было услышать Ильгиза Шайхразиева, часто работающего с юными телевизионными звездами, а также, к примеру, дочку исполнителей Фарита Таишева и Ландыш Нигматжановой Лейлу Таишеву, которая ведет на канале передачи «Вечерние сказки» и «Мин татарча өйрәнәм». Девочка попала в эфир через кастинг с пяти лет и теперь, по словам матери, работает, не покладая рук.

При этом у канала «ШАЯН ТВ», который перевел тысячи минут зарубежных и российских мультфильмов, есть серьезные намерения открыть свою студию.

— Теперь мы знаем, какой контент нужен детям, — сказала Сахабутдинова, — поскольку мы работаем с учеными, психологами, учениками и учителями школ. В будущем, Алла бирса, увидим снятые нами мультфильмы по телевизору и в интернете.

Сахабутдинова отметила, несмотря на модный формат 3D, они начнут с 2D. Но, поскольку это процесс творческий, точных дат появления анимационных лент она называть не может. Кстати, главный редактор похвалилась, что мультфильмы на английском языке они переводят напрямую с оригинала.

Фото: vk.com/shayantv