Цитаты недели: МИД России — о вакханалии, Володин — о конце НАТО, Роналду — об аппетитном фрукте

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Главным событием уходящей недели в мировой повестке стал «ракетный инцидент» в Польше, который вызвал самые разные реакции. МИД России осудил западных политиков и СМИ за поспешные выводы и «ложные утверждения о том, что виновником может быть Россия». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это происшествие лишь продемонстрировало «несостоятельность НАТО», и предрек скорый конец альянса. А президент Белоруссии Александр Лукашенко достаточно спокойно отреагировал на уход «Макдоналдса» из его страны, отметив, что место компании должны занять белорусы. Об этих и других заметных событиях — в подборке самых ярких цитат недели по версии «Реального времени».
О вакханалии
Так Министерство иностранных дел России отреагировало на обвинения в причастности к падению ракет в Польше. Напомним, в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе из-за этого погибли два человека. В Минобороны России рассказали, что опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.
Об уходе «Макдоналдса» из Белоруссии
22 ноября белорусская сеть «Макдоналдс» начнет работать под российским брендом «Вкусно — и точка». В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных производителей занять эту нишу. Всего в Белоруссии открыто 25 ресторанов сети в шести городах.
Об аппетитном фрукте
Пятикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором игрок критикует нынешнюю команду и ее тренера, и молодежь: «[Эрик Тен Хаг, главный тренер МЮ] не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Но это то, что есть. Поэтому, наверное, в матче против «Тоттенхэма» я и ушел [в раздевалку]. Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что я могу дать команде». В том числе футболист высказался о числе подписчиков в Instagram*.
О вине России
О ситуации в Польше высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае в инциденте виновата Россия, поскольку она начала спецоперацию на Украине.
О начале конца НАТО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три случая, демонстрирующих «несостоятельность НАТО». Среди них — ракетный инцидент в Польше, крушение румынского МиГ-29 и взрыв в Загребе. По его словам, именно это является началом конца НАТО.
О запрете банкам пить кровь россиян
Президент России Владимир Путин на этой неделе поддержал предложение о введении процедуры внесудебного банкротства. Он попросил уделить внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Также президент считает, что внимание следует уделить семьям с детьми и ограничить срок исполнительных производств до семи лет.
О токсичной теме денег для Украины
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал токсичной для США тему финансовой поддержки Украины. Он предрек перемены в настроениях американцев — по его словам, их надули, передав «в неведомом направлении гигантские средства». Однако рано или поздно «безоглядная поддержка» Киева Вашингтоном закончится, так как Соединенные Штаты «всегда бросали своих друзей», отметил Медведев.
Дарья Пинегина
Справка
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.
Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым