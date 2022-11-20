Цитаты недели: МИД России — о вакханалии, Володин — о конце НАТО, Роналду — об аппетитном фрукте

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Главным событием уходящей недели в мировой повестке стал «ракетный инцидент» в Польше, который вызвал самые разные реакции. МИД России осудил западных политиков и СМИ за поспешные выводы и «ложные утверждения о том, что виновником может быть Россия». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это происшествие лишь продемонстрировало «несостоятельность НАТО», и предрек скорый конец альянса. А президент Белоруссии Александр Лукашенко достаточно спокойно отреагировал на уход «Макдоналдса» из его страны, отметив, что место компании должны занять белорусы. Об этих и других заметных событиях — в подборке самых ярких цитат недели по версии «Реального времени».



О вакханалии

— Несмотря на это, фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон, без желания разобраться в ситуации, поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия. Проведены т. н. «консультации» западных структур, породившие новую волну бездоказательных обвинений, которые, однако, быстро пошли на спад. Усматриваем в этой вакханалии умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины. При этом обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину.

Так Министерство иностранных дел России отреагировало на обвинения в причастности к падению ракет в Польше. Напомним, в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе из-за этого погибли два человека. В Минобороны России рассказали, что опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Об уходе «Макдоналдса» из Белоруссии

— Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: «Ах, «Макдоналдс» уходит». Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место «Макдоналдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдоналдс», если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю.

22 ноября белорусская сеть «Макдоналдс» начнет работать под российским брендом «Вкусно — и точка». В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных производителей занять эту нишу. Всего в Белоруссии открыто 25 ресторанов сети в шести городах.



Об аппетитном фрукте

— Почему я номер один? Почему именно я? Иногда спрашиваю себя об этом. Думаю, что хорошая внешность этому тоже помогает. Также я харизматичен. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все, как бы это сказать, хотят укусить меня. Какой именно фрукт? Наверное, клубника.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором игрок критикует нынешнюю команду и ее тренера, и молодежь: «[Эрик Тен Хаг, главный тренер МЮ] не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Но это то, что есть. Поэтому, наверное, в матче против «Тоттенхэма» я и ушел [в раздевалку]. Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что я могу дать команде». В том числе футболист высказался о числе подписчиков в Instagram*.

О вине России

— Это происшествие нужно внимательно расследовать. Ведь если части оружия, используемого в этой войне, попадают на нашу территорию и приводят к разрушениям, нам стоит этим обеспокоиться. Поэтому мы решили внимательно расследовать этот удар и нанесенный ущерб, а только потом с уверенностью говорить, что это была за ракета, кому она принадлежала и какие из этого следуют выводы. Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия.

О ситуации в Польше высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае в инциденте виновата Россия, поскольку она начала спецоперацию на Украине.



О начале конца НАТО

Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО. Первый — когда над Черным морем ракетой был сбит румынский истребитель. Второй — когда старенький беспилотник, выпущенный еще во времена Советского Союза (около 50 лет назад), беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе. Представьте, что было, если Зеленский обладал ядерным оружием. Третий — когда по Польше ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка (видимо, все находятся на территории Украины), уничтожила первый попавшийся трактор. Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три случая, демонстрирующих «несостоятельность НАТО». Среди них — ракетный инцидент в Польше, крушение румынского МиГ-29 и взрыв в Загребе. По его словам, именно это является началом конца НАТО.

О запрете банкам пить кровь россиян

Прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, «кровь пьют» из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить.

Президент России Владимир Путин на этой неделе поддержал предложение о введении процедуры внесудебного банкротства. Он попросил уделить внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Также президент считает, что внимание следует уделить семьям с детьми и ограничить срок исполнительных производств до семи лет.

О токсичной теме денег для Украины

— Ну вот и началось…Тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины. Это было неизбежно, таковы законы политического жанра. Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет все сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на все вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал токсичной для США тему финансовой поддержки Украины. Он предрек перемены в настроениях американцев — по его словам, их надули, передав «в неведомом направлении гигантские средства». Однако рано или поздно «безоглядная поддержка» Киева Вашингтоном закончится, так как Соединенные Штаты «всегда бросали своих друзей», отметил Медведев.

Дарья Пинегина