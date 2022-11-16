Минобороны России: в Польше упали части украинской ракеты С-300

Опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.



Как рассказали в военном ведомстве, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Также в Минобороны подчеркнули, что в ходе вчерашнего массированного удара ни одной ракеты не было выпущено по объектам в Киеве.

— Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны, — сказали в министерстве.

Ранее в Министерстве обороны также заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

— Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, — сказано в сообщении.

Также в зарубежных СМИ появилась информация, что ракета, упавшая на территории Польши, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.



— Три официальных лица США заявили: по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, — рассказали Associated Press.



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Максим Кокунин