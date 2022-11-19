«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 29-я: «Доставка»

Кого стоит бояться больше: курьера или заказчика?

Фото: кадр из фильма / youtube.com

Зачастую на питчингах картин или даже на премьерах короткометражек слышишь фразу, что эта картина всего лишь начало большого фильма, который будет снят, если зрителю он понравится. При этом авторы так насыщают действие, что дальше, кажется, и показывать будет нечего. В «Доставщике» 2021 года ситуация другая — в нем почти ничего не происходит, но про каждого из двух героев хочется узнать что-то еще.

Вьетнамское кино в Казани

Фильм снял Чыонг Тхе Тхиен. Он родом из Вьетнама, учился в КГУКИ на факультете театра, кино и телевидения. В 2020-м он получил второе место на II международном проекте «Кино за 7 дней», когда за неделю молодые авторы должны были снять в новых локациях короткометражки. Многие работали удаленно из-за пандемии. Чыонг Тхе Тхиен работал на месте, в морозных условиях сняв картинку о героине соцсетей, которая хотела сфотографироваться возле дорогой машины, но ее разоблачил другой блогер, владелец автомобиля. В том же проекте участвовала, к примеру, Оксана Синчугова, о которой мы писали в предыдущих частях, и Камила Силва, родом из Никарагуа, которая в «Доставщике» выступает вторым режиссером (в картинке Силвы «Когда солнце падает» они меняются местами).

Также Чыонг снял фильм «Русский Андерграунд», который занял второе место в номинации «Лучший зарубежный проект» на фестивале «Иди и смотри» в 2018-м. В той же номинации в 2019-м победила его документальная картина «Точка касания» о жизни вьетнамских студентов в Казани. В этом году в программу мусульманского кинофестиваля попала его работа «Коридор воспоминаний», посвященная отношениям детей и родителей.

Что касается «Доставщика», режиссер сам писал сценарий, и это отличный текст, в котором ничего не происходит, но каждую минуту ждешь подвоха. Здесь немного локаций, но все смотрятся естественно. Курьер готовится к работе в машине, звонит в дверь, проходит в комнату, встречает хозяин, идет за ножом, чтобы он мог открыть посылку, а странная обстановка навевает ему пугающие мысли, так что он начинает воспринимать человека, который получает фотокамеру, как маньяка.

Студент года против аборигена ТЮЗа

Курьера играет Виктор Петров. В этом году он стал одни из трех молодых людей, ставших студентами года в Республике Татарстан. Как гордо рассказывает сайт Казанского кооперативного института, Петров — спортсмен, активист, вожатый, волонтер, режиссер, актер, наставник и игрок в КВН. А до этого он учился в «кульке».

Странного хозяина изображает актер ТЮЗа, ведущий «Эфира» Роман Ерыгин, у которого много разных ролей — он снимался в «Голубке» Сергея Ольденбурга-Свинцова, «Семейных хлопотах» Алексея Барыкина, «Кире» Дана Дамаскина. Впрочем, обычное амплуа — это уверенный в себе обыватель. Здесь Ерыгин держит паузу и своей природной нахальностью очень органичен. За действиями двух героев наблюдает оператор Джавохир Тургунов, без игры камерой и спецэффектов.



Для короткого фильма у работы очень длинные титры: в частности, можно узнать, кто же предоставил фотографии для стены фотохудожника. Заметим также, что на стене висит картина Врубеля «Демон». Вообще, хочется это кино растянуть минут до 40. Но чтобы в нем также мало что происходило.