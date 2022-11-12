Изнанка Казани: две стороны старинной гостиницы на Московской
Улица Московская в Казани хранит в себе огромную историю как становления всего города, так и отдельных личностей. Будучи расположенной в самом центре Старо-Татарской слободы, она всегда являлась центром развития предпринимательства и торговли. До ХХ века через нее проходил знаменитый Сенной базар. В советские годы на ней появился крупнейший по тем временам ТЦ «Казанский ЦУМ». А уже в наше время на ней расположилось одно из самых больших в мире пирамидальных зданий культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Однако улица сохранила не только красивые фасады домов из разных эпох, но и дворы, в которых эти же дома могут выглядеть совершенно по другому. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».
После образования Казанского ханства в районе сегодняшней улицы возникло селение. Внук ордынского хана Тохтамыша Улу-Мохаммед подарил его беку Кураишу, отчего так называемый «аул» стал называться Кураишева слобода. Она просуществовала до XVII века, пока не стала частью городского посада. Новая жизнь в этих местах началась после взятия Казани Иваном Грозным и с появлением Старо-Татарской слободы (после 1552 года татарам запретили жить в черте города и их пересилили за Булак). Также важно отметить, что история улицы неразрывно связана с историей площади Сенного базара (нынешняя территория сквера «Интернационал» или, как его еще называют, «Сад Кирова»).
Сенная площадь впервые появляется на новом регулярном плане Казани 17 марта 1768 года. Она постепенно формируется в Забулачье на месте бывшего мусульманского кладбища и примыкавших к ней кварталов в форме вытянутого прямоугольника (площадь занимала более 16 300 квадратных метров). Вокруг нее уже начинает развиваться строительство доходных домов, гостиниц, различных лавок и жилья любых категорий. Подробнее о Сенной площади и Старо-Татарской слободе «Реальное время» уже рассказывало в нескольких статьях.
К началу XXI века многие дома на Московской пришли в одно из самых плачевных состояний в центре города. Так, по соглашению между правительством Москвы и администрацией Казани «О проведении взаимных мероприятий, связанных с 1000-летием города Казани» были начаты работы по реконструкции улицы в качестве подарка первой столицы для республики. Однако работы не были завершены, а срок соглашения между городами истек в конце 2006 года. В последующие годы ряд построек был постепенно отреставрирован силами владельцев. Комплексная реконструкция улицы с переукладкой проезжей части и коммуникаций, а также реставрацией зданий была предпринята на рубеже 2000-х и 2010-х годов. Так, к проведению Универсиады-2013 улица обрела достойный вид.
Одним из восстановленных зданий, в котором сегодня кипит жизнь, является дом №60. В здании нелепо расположились 25 абсолютно разных организаций: от дизайн-бюро и юридической конторы до женского салона красоты и барбершопа. Там же находится Казанский институт финансов, экономики и информатики (КИФЭИ) — российско-швейцарская высшая школа управления. Данный вуз занимает 16-е место среди всех вузов Казани и 708-е в рейтинге вузов России. На сегодняшний день в его стенах обучаются 792 студента. Вход в него расположен между шоурумом и студией интерьера.
Однако наибольшее впечатление производит далеко не сам дом, а его двор, вход в который расположен с левой стороны. Жуткая постройка из рассыпающегося кирпича с разбитыми окнами и строительным мусором — это все тоже продолжение дома №60. Стоит отметить, что данный дом был признан объектом культурного наследия регионального значения и является бывшей гостиницей «Апанаевское подворье» («Московские номера», официально: Дом, в котором жил с 1917 по 1918 год известный татарский революционер Мулланур Вахитов).
Дом №60 построен в начале XX века (в период 1900—1904 годов). Он принадлежал богатейшей купеческой фамилии Апанаевых. Построил его, предположительно, купец 1-й гильдии Мухаметюсуп Мухамметович Апанаев. Будучи женатым на дочери другого татарского миллионера Юнусова Бибиасьме. Успешно занимаясь торговлей, он имел огромный капитал, позволяющий складывать деньги в строительство доходных домов. В этой гостинице в начале 1908 года, работая экспедитором торгового товарищества «Китап» Давлетшина, жил поэт Габдулла Тукай. Он проживал в номере, занимаемом конторой товарищества.
Также в этой гостинице жил татарский революционер Хусаин Ямашев, который, будучи в нелегальном положении, неоднократно менял свое место жительства. В 44-м номере на 3-м этаже с начала марта 1917 года по 2 января 1918 года также жил известный татарский революционер и общественный деятель Мулланур Муллазянович Вахитов, переехав сюда из номеров «Болгара». Здесь он совместно с членом Казанской организации РСДРП(б) Сайфутдиновым проводил организационную работу по созданию Мусульманского социалистического комитета (МСК). Первое собрание МСК состоялось во второй половине марта 1917 года в комнате №17 на втором этаже этого дома.
1 мая 1917 года Вахитов с балкона «Апанаевского подворья» произнес речь перед трудящимися-татарами, вышедшими на демонстрацию. Он тогда являлся редактором органа МСК газеты «Кзыл Байрак» и был активным участником Октябрьского вооруженного восстания в Казани, после победы которого вошел в состав Казанского революционного комитета. На фасаде со стороны улицы Московской в его честь установлены 2 мраморные мемориальные доски с текстом на русском и татарском языках.
Главное здание неоднократно реконструировалось и имеет выразительную архитектурную пластику. Так, например, в период ремонта здания в 1960-х годах была частично произведена перепланировка второго и третьего этажей, изменена нумерация комнат, перестроены оконные проемы. Облик первого этажа изменен позднейшими переделками, прямоугольные окна имеют равную ширину и заполнения: устроены 3 входа, один из которых расположен под ажурным металлическим балконом. Балкон выступает по второму этажу почти на ширину тротуара и опирается на 2 профилированные металлические колонны. Стены первого этажа оштукатурены, от первоначального декора сохранились лишь пилястры.
Вторая часть здания, находящаяся во дворе, является полностью заброшенной. Сейчас в этом дворе находится автомобильная парковка для офисов в фасадной части дома. В 2012 году в этом дворе и частично в левом крыле располагалось кафе «Восточный двор». Конкретно во дворе стояла шашлычная и веранда, а во втором корпусе строители возводили третий этаж (на фото его белый кирпич можно легко заметить). Тогда же в нем были установлены пластиковые окна.
В конце дома, возле бетонного забора, разграничивающего участки, есть проход, видимо, оставленный строителями еще несколько лет назад. Через так называемую «дверь» можно попасть в дом, но делать это крайне опасно из-за аварийного состояния стен. Внутри него пусто, часть перекрытий разрушена, и кроме мусора в нем практически ничего нет.
По соседству с этим проходом также стоят металлические ворота за которыми находится еще один старинный дом. Однако по сравнению с этим местом постройка за ограждением не является заброшенной и ее занимает офис компании, торгующей верхней одеждой и обувью.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым