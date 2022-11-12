Изнанка Казани: две стороны старинной гостиницы на Московской

Фото: Максим Кокунин

Улица Московская в Казани хранит в себе огромную историю как становления всего города, так и отдельных личностей. Будучи расположенной в самом центре Старо-Татарской слободы, она всегда являлась центром развития предпринимательства и торговли. До ХХ века через нее проходил знаменитый Сенной базар. В советские годы на ней появился крупнейший по тем временам ТЦ «Казанский ЦУМ». А уже в наше время на ней расположилось одно из самых больших в мире пирамидальных зданий культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Однако улица сохранила не только красивые фасады домов из разных эпох, но и дворы, в которых эти же дома могут выглядеть совершенно по другому. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

После образования Казанского ханства в районе сегодняшней улицы возникло селение. Внук ордынского хана Тохтамыша Улу-Мохаммед подарил его беку Кураишу, отчего так называемый «аул» стал называться Кураишева слобода. Она просуществовала до XVII века, пока не стала частью городского посада. Новая жизнь в этих местах началась после взятия Казани Иваном Грозным и с появлением Старо-Татарской слободы (после 1552 года татарам запретили жить в черте города и их пересилили за Булак). Также важно отметить, что история улицы неразрывно связана с историей площади Сенного базара (нынешняя территория сквера «Интернационал» или, как его еще называют, «Сад Кирова»).

Фото: Максим Кокунин

Сенная площадь впервые появляется на новом регулярном плане Казани 17 марта 1768 года. Она постепенно формируется в Забулачье на месте бывшего мусульманского кладбища и примыкавших к ней кварталов в форме вытянутого прямоугольника (площадь занимала более 16 300 квадратных метров). Вокруг нее уже начинает развиваться строительство доходных домов, гостиниц, различных лавок и жилья любых категорий. Подробнее о Сенной площади и Старо-Татарской слободе «Реальное время» уже рассказывало в нескольких статьях.

Фото: Максим Кокунин

К началу XXI века многие дома на Московской пришли в одно из самых плачевных состояний в центре города. Так, по соглашению между правительством Москвы и администрацией Казани «О проведении взаимных мероприятий, связанных с 1000-летием города Казани» были начаты работы по реконструкции улицы в качестве подарка первой столицы для республики. Однако работы не были завершены, а срок соглашения между городами истек в конце 2006 года. В последующие годы ряд построек был постепенно отреставрирован силами владельцев. Комплексная реконструкция улицы с переукладкой проезжей части и коммуникаций, а также реставрацией зданий была предпринята на рубеже 2000-х и 2010-х годов. Так, к проведению Универсиады-2013 улица обрела достойный вид.

Фото: Максим Кокунин

Одним из восстановленных зданий, в котором сегодня кипит жизнь, является дом №60. В здании нелепо расположились 25 абсолютно разных организаций: от дизайн-бюро и юридической конторы до женского салона красоты и барбершопа. Там же находится Казанский институт финансов, экономики и информатики (КИФЭИ) — российско-швейцарская высшая школа управления. Данный вуз занимает 16-е место среди всех вузов Казани и 708-е в рейтинге вузов России. На сегодняшний день в его стенах обучаются 792 студента. Вход в него расположен между шоурумом и студией интерьера.

Фото: Максим Кокунин

Однако наибольшее впечатление производит далеко не сам дом, а его двор, вход в который расположен с левой стороны. Жуткая постройка из рассыпающегося кирпича с разбитыми окнами и строительным мусором — это все тоже продолжение дома №60. Стоит отметить, что данный дом был признан объектом культурного наследия регионального значения и является бывшей гостиницей «Апанаевское подворье» («Московские номера», официально: Дом, в котором жил с 1917 по 1918 год известный татарский революционер Мулланур Вахитов).

Фото: Максим Кокунин

Дом №60 построен в начале XX века (в период 1900—1904 годов). Он принадлежал богатейшей купеческой фамилии Апанаевых. Построил его, предположительно, купец 1-й гильдии Мухаметюсуп Мухамметович Апанаев. Будучи женатым на дочери другого татарского миллионера Юнусова Бибиасьме. Успешно занимаясь торговлей, он имел огромный капитал, позволяющий складывать деньги в строительство доходных домов. В этой гостинице в начале 1908 года, работая экспедитором торгового товарищества «Китап» Давлетшина, жил поэт Габдулла Тукай. Он проживал в номере, занимаемом конторой товарищества.

Фото: Максим Кокунин

Также в этой гостинице жил татарский революционер Хусаин Ямашев, который, будучи в нелегальном положении, неоднократно менял свое место жительства. В 44-м номере на 3-м этаже с начала марта 1917 года по 2 января 1918 года также жил известный татарский революционер и общественный деятель Мулланур Муллазянович Вахитов, переехав сюда из номеров «Болгара». Здесь он совместно с членом Казанской организации РСДРП(б) Сайфутдиновым проводил организационную работу по созданию Мусульманского социалистического комитета (МСК). Первое собрание МСК состоялось во второй половине марта 1917 года в комнате №17 на втором этаже этого дома.

Фото: Максим Кокунин

1 мая 1917 года Вахитов с балкона «Апанаевского подворья» произнес речь перед трудящимися-татарами, вышедшими на демонстрацию. Он тогда являлся редактором органа МСК газеты «Кзыл Байрак» и был активным участником Октябрьского вооруженного восстания в Казани, после победы которого вошел в состав Казанского революционного комитета. На фасаде со стороны улицы Московской в его честь установлены 2 мраморные мемориальные доски с текстом на русском и татарском языках.

Фото: Максим Кокунин

Главное здание неоднократно реконструировалось и имеет выразительную архитектурную пластику. Так, например, в период ремонта здания в 1960-х годах была частично произведена перепланировка второго и третьего этажей, изменена нумерация комнат, перестроены оконные проемы. Облик первого этажа изменен позднейшими переделками, прямоугольные окна имеют равную ширину и заполнения: устроены 3 входа, один из которых расположен под ажурным металлическим балконом. Балкон выступает по второму этажу почти на ширину тротуара и опирается на 2 профилированные металлические колонны. Стены первого этажа оштукатурены, от первоначального декора сохранились лишь пилястры.

Фото: Максим Кокунин

Вторая часть здания, находящаяся во дворе, является полностью заброшенной. Сейчас в этом дворе находится автомобильная парковка для офисов в фасадной части дома. В 2012 году в этом дворе и частично в левом крыле располагалось кафе «Восточный двор». Конкретно во дворе стояла шашлычная и веранда, а во втором корпусе строители возводили третий этаж (на фото его белый кирпич можно легко заметить). Тогда же в нем были установлены пластиковые окна.

Фото: Максим Кокунин

В конце дома, возле бетонного забора, разграничивающего участки, есть проход, видимо, оставленный строителями еще несколько лет назад. Через так называемую «дверь» можно попасть в дом, но делать это крайне опасно из-за аварийного состояния стен. Внутри него пусто, часть перекрытий разрушена, и кроме мусора в нем практически ничего нет.



Фото: Максим Кокунин

По соседству с этим проходом также стоят металлические ворота за которыми находится еще один старинный дом. Однако по сравнению с этим местом постройка за ограждением не является заброшенной и ее занимает офис компании, торгующей верхней одеждой и обувью.

Фото: Максим Кокунин

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