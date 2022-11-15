Под процент или под матрас: какова стратегия сбережения в Татарстане

Республика в сентябре оказалась в лидерах по оттоку средств с валютных счетов, рублевые вклады — пока в зоне роста

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

За сентябрь рублевые вклады в России сократились на 0,13% к прошлому месяцу. В Татарстане падение было менее значительным — всего 0,05% процента. При этом республика стала одним из лидеров по оттоку средств с валютных вкладов. Как на поведение вкладчиков влияет политическая неопределенность и какой стратегии они придерживаются в кризис — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

В Татарстане в сентябре валютные вклады сократились на 133 млн долларов, или на 11,6% — до 1 млрд долларов, а в России на 7,2 млрд долларов, или 10,2% — до 63,4 млрд долларов, рассказал «Реальному времени» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В целом отток валютных вкладов в России за февраль — сентябрь достиг 29,8 млрд долларов. Рекордный отток произошел в марте — 9,8 млрд долларов. В августе отток составил 3 млрд долларов, также как и в июле. Наибольший вклад в этот отток внесла Москва (4,7 млрд долларов). На втором месте — Санкт-Петербург (685 млн долларов), на третьем — Белгородская область (498 млн долларов), на четвертом — Московская область (135 млн долларов), на пятом — Татарстан (133 млн долларов), прокомментировал Максим Осадчий.

Быстрое снижение валютных вкладов, по его мнению, является одним из проявлений процесса дедолларизации российской экономики. Сентябрьский отток валютных вкладов может быть объяснен мобилизацией, а также обвалом биржевого курса доллара в конце месяца.

В целом отток валютных вкладов в России за февраль — сентябрь достиг 29,8 млрд долларов. Фото: piqsels.com

Депозиты в Татарстане растут

Несмотря на отток с валютных счетов, в целом сбережения населения на счетах в банках Татарстана, по данным Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России, сейчас растут. На 1 октября 2022 года объем средств, привлеченных банками, работающими в республике, во вклады, достиг 704,2 млрд рублей. По сравнению с началом 2022 года прирост вкладов составил 2,1%, или 14,8 млрд рублей. Средства населения на счетах в банках выросли с 689,4 млрд рублей до 704,2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Нацбанка РТ.

Впрочем в начале января 2022 года Нацбанк отчитывался, что на депозитах физлиц в Татарстане хранится почти 712 млрд рублей. Как пояснили в Нацбанке, разница в цифрах объясняется тем, что сейчас они не учитывают в общей статистике счета эскроу.

В 2021 году татарстанцы предпочитали вклады в рублях. Их доля на начало года составляла 84,2% от общего объема денежных средств, привлеченных банками в республике, или 599,3 млрд рублей. В иностранной валюте граждане хранили сумму, эквивалентную 112,6 млрд рублей (1,8 млрд долларов по текущему курсу). За 2021 год валютные вклады в Татарстане выросли почти на 22,1%. Сейчас, по данным Максима Осадчего, валютные вклады в Татарстане сократились до 1 млрд долларов.



Объем средств физлиц на депозитах в Татарстане серьезно упал в феврале 2022 года. Всего за несколько дней с начала специальной военной операции жители республики сняли со своих счетов 25,7 млрд рублей. На начало февраля объем вкладов, по данным Нацбанка РТ, составлял 686,8 млрд рублей, а на конец февраля — 661,1 млрд рублей.

С июня регулятор также отметил тенденцию перетока рублевых сбережений россиян с депозитов на текущие счета: так, в сентябре срочные вклады россиян сократились на 516 млрд рублей, а счета приросли на 485 млрд рублей. Этот процесс ускорился на фоне истечения срока полугодовых вкладов, которые открывались в начале года по экстремально высоким ставкам.

«Похожие эффекты были у нас в начале пандемии, а затем весной этого года», — отметила Эльвира Набиуллина. Фото: cbr.ru

Динамика выхода в кэш приблизилась к «сезонной норме»

«Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца также повысил тревожность в обществе, и это не могло не сказаться на финансовом положении людей. До последнего времени был отток средств снова из банковской системы. Похожие эффекты были у нас в начале пандемии, а затем весной этого года, — отметила в ходе своего выступления 8 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина. — Но как только ситуация становится для людей более понятной, тревога начинает снижаться, люди возвращают средства в банки. И в последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме».

Динамика по вкладам в Ак Барс Банке соответствует общей ситуации на рынке Татарстана. «С начала года наблюдается прирост рублевых вкладов и отток валютных», — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе банка. Отток валютных вкладов связан в основном с нестабильной экономической ситуацией, снижением стоимости валюты и действующими ограничениями со стороны регулятора. Население предпочитает хранить деньги в рублях, соответственно, часть валютных депозитов перетекает в рублевые.

Мы наблюдаем интерес населения к вкладам в Сбере, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе банка. Объем открываемых вкладов за 9 месяцев 2022 года увеличился почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп прироста вкладов составил 177%. Кроме того, Сбербанк анонсировал, что с начала года почти вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах и евро. Девалютизация снижает риски и способствует росту маржинальности, говорится в сообщении банка.

«Избавление от валютных вкладов и счетов — это естественный сегодня процесс»

Ян Арт финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук На днях я видел несколько утверждений в прессе, что якобы россияне избирают сберегательную стратегию, психологически готовясь к кризису. На самом деле это далеко не так. По статистике за сентябрь из российских банков было выведено полтриллиона рублей (за октябрь еще данных нет). И, наоборот, намечается тенденция, что россияне начали проедать ранее сделанные накопления. Если в Татарстане объем вкладов вырос, это хорошо. Но в целом по России статистика далеко не такая. Избавление от валютных вкладов и счетов — это естественный сегодня процесс. Он связан прежде всего с введением комиссии на валютные счета, которая потихоньку подъедает эти сбережения, и долгим периодом крепкого рубля, при котором целый ряд россиян полагает, что эта тенденция надолго. И более того, даже полагают, что доллар будет в какой-то депрессивной зоне, хотя это, конечно же, не так. Главная черта последних экономических кризисов в стране — российские банки избавились от той болезни, которая была во все прочие кризисы — дефицита ликвидности. Когда у банков не было денег и они давали гигантские ставки, чтобы привлечь эти деньги и выполнить нормативы ЦБ. Эту болезнь российские банки преодолели, в том числа благодаря Центробанку, который вычистил всех недобросовестных игроков, которые выкачивали деньги из депозитов на аффилированные кредиты. У банков много проблем, но проблемы дефицита денег у них сейчас нет. Поэтому большую ставку по депозитам они давать не будут — не так уж они в этом заинтересованы. Поэтому аппетит к депозитам у россиян будет, но довольно скромный. Больших ставок не будет. С доверием россиян к инвестициям случился вообще прямо моральный крах. В России последние годы был массовый инвестиционный бум. И дело не в 20 млн инвестиционных счетов (две трети из них были пустыми), а в том, что, условно говоря, от 5 до 10 процентов экономически активного населения так или иначе прикоснулось к классическим инвестициям на фондовом рынке. И как назло сначала по нему ударил коронавирусный кризис, а потом политический и экономический. Конечно, это очень обескураживает. По опросам, которые мы проводили, где-то 50 процентов из тех, кто пришел в последнее время на рынок, сегодня занимают позицию: «Да пропади он пропадом. Никогда больше». Соответственно, куда пойдут эти деньги? Небольшая часть денег вернется на депозиты. Но весьма незначительная, потому что на фондовый рынок приходили люди с аппетитом к более значимой потенциальной доходности. Но в недвижимость они тоже не пойдут, потому что сегодня в обществе муссируется версия, что недвижимость может очень серьезно просесть. У людей будет естественный вопрос, а недвижимость сейчас уже на том уровне, когда стоит покупать или будет еще просадка. И ответ на этот вопрос практически невозможно дать. Поэтому деньги, которые сбежали с фондового рынка с проклятиями, чуть-чуть будут проедены, чуть-чуть пойдут на депозиты, чуть-чуть в недвижимость. Но основной вариант будет — под матрас в буквальном смысле.

Альмир Михеев депутат Госсовета РТ, лидер татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Полагаю, что рост рублевых депозитов связан с ограничениями на валютные операции, с ограничениями на рынке ценных бумаг. Кроме того, возможно, часть граждан хранила деньги «под подушкой», и прогнозы по уровню инфляции побудили их положить накопления на депозит. Разница показателей по России и Татарстану может быть связана с ростом/падением уровня доходов: за 2022 год реальные доходы населения в целом по России снизились, а в Татарстане, пусть и совсем незначительно, но увеличились. Также в Татарстане была высока доля вкладов в валюте — 15,8 процента. Это тоже обусловливает сегодняшнюю разницу между среднероссийскими и татарстанскими показателями по рублевым депозитам.

Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам» Кризис характеризуется повышенной степенью экономической неопределенности. Это означает в том числе значительную вероятность того, что человек может потерять работу и/или лишиться других источников дохода. Поэтому в ответ на кризис люди предпочитают по мере возможности ограничивать свои расходы и направлять свободные средства на сбережения, чтобы иметь подушку безопасности на черный день. То есть придерживаются сберегательной модели поведения. После существенного снижения ставок по вкладам с мартовских пиков вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, они в последние недели стабильны, на уровне немного ниже 7% годовых. При этом, на мой взгляд, банковский депозит по-прежнему выглядит довольно привлекательным — ввиду небольшого количества альтернативных инструментов сбережений, которые могли бы обеспечить схожее с вкладами соотношение доходность/риск. Пока еще более высокую доходность при приемлемом уровне риска могут предоставить ОФЗ и облигации ведущих российских корпоративных эмитентов, тогда как вложения в акции или валюты, особенно экзотичные, не говоря уже о криптовалютах, слишком рискованные. Традиционно считается, что защиту от инфляции дают инвестиции в золото и недвижимость, но это вложения на долгий срок (а в случае недвижимости — еще и сумма должна быть весьма приличной). Банковский же вклад с фиксированной доходностью — самый простой и доступный способ сбережения. Чтобы пользоваться им, не надо обладать какими-то специальными знаниями и навыками, как, например, для торговли на фондовом рынке. Опять же средства вкладчиков в пределах 1,4 млн рублей застрахованы государством, то есть риск потери денег минимальный. Тем временем основной пик роста потребительских цен в России уже, судя по всему, пройден. Инфляция в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжит замедляться, а в следующем году, по прогнозу ЦБ РФ, опустится в район 5—7 процентов. И даже с учетом того, что «реальная» инфляция, то есть «ощущаемая» населением, обычно заметно выше официальной, в нынешних условиях вклад позволит компенсировать ее большую часть. Поэтому я считаю, что банковский депозит по-прежнему будет оставаться востребованным и наиболее приемлемым вариантом сбережения средств для большинства россиян.

Альберт Бикбов блогер и экономист Склонность граждан к сберегательной стратегии в кризис была сформулирована 86 лет английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом, который считал, что личное потребление увеличивается по мере роста располагаемого дохода, но не в той же мере в которой растет доход. Соответственно, справедливо обратное — по мере падения реальных доходов населения потребление падает, но объем и норма сбережений начинает расти.

Кризис как раз характеризуется тем, что доходы населения падают, а сберегательная стратегия начинает набирать силу. Чтобы остановить падение экономики из-за снижения потребления и инвестиций, все тот же Кейнс предложил наращивать бюджетные расходы, чтобы заместить выпадающие таким образом объемы потребления и инвестиций. Чему и следуют экономические власти почти всех стран мира в таких ситуациях. По данным Росстата, в III квартале доходы населения ускорили снижение — до минус 3,4 процента в годовом выражении против минус 0,8 процента кварталом ранее. Мы видим, что по мере снижения потребления, население начинает сберегать. Чтобы переломить эту тенденцию, государство должно по-Кейнсу включить раздачу денег населению из бюджетных источников в виде каких-то месячных массовых выплат. Примерно так, как делали это в период ковидного локдауна.



Увеличение склонности населения к сбережению дает прогноз на увеличение роста депозитов. Судите сами, фондовый рынок и недвижимость сейчас испытывают кризис, и вложения туда сокращаются. Крипта? Посмотрите, что происходит сейчас с волатильностью крипты, она очень резко возросла, а сама стоимость наиболее популярных криптоинструментов резко упала. Кроме того, россиян отменяют сейчас на наиболее раскрученных криптобиржах, а некоторые криптобиржи вроде FTX и вовсе сейчас находятся в состоянии краха. В таких условиях крипта начинает терять свойства инвестиционного инструмента для россиян, а инструментом сбережений крипта не была из-за высокой волатильности. В этих условиях естественным выглядит вложение в банковские депозиты и «под матрас».



