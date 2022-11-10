От паркета Дома актера до балетного опера театра имени Мусы Джалиля

Пять лет фестивалю Олега Ивенко #StagePlatforma

Фото: Владимир Варнава

Пятый фестиваль современной хореографии #StagePlatforma окончательно оформился: стабильный список гостей, внимание к подрастающему поколению, минимум казанских гостей, пришедших не из мира классического балета. Contemporary dance в Казани развивается так, словно в мире бюрократии, когда за один и тот же процесс отвечают несколько учреждений, не взаимодействующих друг с другом.

В театр рано, начнем с Дома актера

#StagePlatforma началась в 2018 году с нескольких мероприятий в Доме актера. Тогда инициатора проекта Олега Ивенко спрашивали, насколько безопасно танцевать профессионалам на паркете. С ним на фестивале появились коллеги по театру оперы и балета — Алессандро Каггеджи, Коя Окава, Мидори Тэрада, Антон Полодюк. Тогда же к проекту присоединились танцовщица фламенко Анна Федорова и приверженцы свободного стиля Марсель и Мария Нуриевы, с тех пор традиционно представляющие казанскую часть фестиваля от лица небалетных танцоров. Также мастер-классы проходили в студии самого Ивенко BalletRoom. Первый фестиваль — это всегда проба: к примеру, здесь, помимо танцев, учили актерскому мастерству и художественной фотографии.

Эксперименты продолжились летом, когда фестиваль прошел в парке «Черное озеро», на набережной Кабана и в Кремле у мечети «Кул Шариф», с уроками по contemporary, балетной растяжке и йоге.

На третьем фестивале 2019 года в его расписании появился родной для Ивенко и многих участников ТАГТОиБ им. М. Джалиля, где проходили репетиции и гала-концерт. Появился с поддержкой Министерства культуры небольшой бюджет.

Из-за пандемии четвертый фестиваль, с театром как основной точкой, прошел в ноябре 2021 года, с неполной рассадкой, но устаканившимся составом. Один из концертов программно назвался Ivenko& Friends, «Ивенко и друзья» и показывал, как танцуют профессионалы балета — редко встречающуюся классику, типа адажио из «Шурале» и па-де-де из «Эсмеральды» и «современку».

А на другой день танцевали гости, с образованием и экспериментами. В их числе — Александр Могилев, победитель шоу «Танцуй» и один из хореографов проекта «Танцы на ТНТ», выпускник хореографического факультета Карельского училища культуры и искусств, Московского государственного университета культуры и искусств и Европейской консерватории балета. Также — Владимир Варнава, в прошлом — артист балета в Музыкальном театре Республики Карелия, переехавший в Петербург и с тех пор работающий и с Мариинкой, и с Русским инженерным театром «АХЕ». Cолист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев.

Тогда Алессандро Каггеджи заметил, что «пока в Казани не так много проектов, которые продвигают современную хореографию. Дело в том, что у нас нет школы и хорошей труппы, которая бы непосредственно занималась современной пластикой».

При этом в рамках фестиваля был организован региональный конкурс хореографов, на сцене оперного-балетного выступила его победительница Айгуль Бузаева с номером по биографии Эдит Пиаф. Возможно, вы видели ее в шоу «Танцы». В этом году ее в программе не было.

Мана Кувабара и Алессандро Каггеджи

Лучшее — детям

В 2022 году фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И главное новшество — что в его рамках был организован региональный детско-юношеский конкурс исполнителей современной хореографии, в группах 7—12 и 13—6 лет. А потому в ноябрьские праздники на театральной площадке MOÑ оказалось очень много подростков на мастер-классах Александра Могилева, Владимира Варнавы, Олега Габышева, Алессандро Каггеджи, Марселя и Марии Нуриевых, Нурбека Батуллы, самого Ивенко.

Так что, с одной стороны, фестиваль растет. Но он остается детищем Ивенко, который стал еще более занятым: в этом году он даже показал на #StagePlatforma спектакль «Личности Миллигана» на музыку Эльмира Низамова с хореографией Олега Габышева. Постановка внезапно заинтересовала казанских родителей, которые, прочитав в Сети о том, кем был Миллиган, но не посмотрев саму премьеру, забросали Минкульт письмами с требованием ее запретить. В результат спектакль с возрастным ограничением 18+ прошел под гром оваций, а тема его оказалась созвучна беспокойствам протестующих: она о том, как одного мальчика не любили родители, в результате в голове у него начался кавардак, и он направил всю свою жесткость на отца.

Гала-концерт с 12 премьерами пестрел отметками «премьера» и «премьера в Казани». Нельзя не заметить, однако, что за 5 лет в его прекрасной программе количество местных артистов не из балета не увеличилось.

«Я считаю, хвастаться особо нечем, у нас еще нет ни своего театра современного танца, ни школы, чтобы можно было говорить о полноценном развитии, но все же мы движемся в правильном направлении», — указывал «Реальному времени» Ивенко.

Олег Ивенко в «Страстях Миллигана»

Хвастаться особо нечем

Интересно, что при этом в Казани есть еще два схожих фестиваля. Первый — это международный фестиваль танцевального перформанса «Теловидение», существующий с 2008 года. Его проводит Наиль Ибрагимов, руководитель камерного балета «Пантера». В 2020-м его номинировали на «Золотую маску» в категориях «Лучший спектакль в современном танце», «Лучшая работа балетмейстера-хореографа». Буквально в сентябре «Пантера» давала концерт в театре Кариева.

Есть более молодой, но не менее заметный фестиваль «Площадь свободы». В ноябре 2021 года он проходил в седьмой раз. Кстати, на той же прощадке MOÑ — с лекцией, паблик-током, лабораторией и спектаклями, которые, в частности, показали те же Нуриевы и Батулла. Марселю, Марии и Нурбеку в некотором смысле повезло. Они причастны и к contemporary, и к классике. Нуриев — выпускник театрального факультета КГУКИ, учился в Академии русского балета имени Вагановой. Батулла учился в Казанском хореографическом училище, работал артистом балета в ТГАТОиБ, а также 2 года ходил в Санкт-Петербургскую консерваторию на специальность «балетмейстер-хореограф», пока не ушел в институт сценических искусств учиться на актера драмы и кино.

При этом делают «Площадь свободы» Ильдар Алекбаев — организатор проекта «Нетанцы», преподаватель в частном детском саду, хореограф, участник шоу «Новые танцы» на ТНТ, и Венера Галимова — педагог студии хореографии.

Вероятно, все эти люди друг о друге хоть немного, но знают. Почему они «не ходят в гости»? Получается, есть несколько миров казанского танца, не особо пересекающихся. Профессионалы, которые зарабатывают на хлеб классикой, но постоянно пробуют себя в contemporary. Люди без академической выучки, делающие то же самое и не умеющие делать батман тандю. «Чудаки», которые не знают никаких рамок.

С другой стороны — можете ли вы представить на сцене театра имени Мусы Джалиля контактную импровизацию или тотальный импров? Да и нужна ли такому танцу рампа, софиты и бельэтаж? Может, стоит вернуться к Дому актера?



Но как показывает опыт фестиваля Context. Diana Vishneva, который начинался с около-балетных постановок, а теперь принимает у себя разнообразных хореографов, такому мероприятию нужно время. Лишь бы этого времени хватило на энтузиазм Олега Ивенко.

Радиф Кашапов. Фото: Рамис Назмиев. предоставлены пресс-службой театра