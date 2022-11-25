Не Катаром единым. Как в СССР строили города и развивали спорт

Что дал спорт Челнов: звезды волейбола, будущий участник еврокубка

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

На стартовавшем чемпионате мира по футболу принято восхищаться страной-хозяйкой, поскольку Катар строит не только стадионы, но и целые города — конкретно Лусаил. Спортивная редакция «Реального времени» отдает ему должное и призывает вспомнить славное прошлое своей страны. В 1950-е годы Советский Союз построил девять городов: нынешнюю столицу Казахстана — Астану, новые города Литвы — Электреняй и Снечкус. А пять десятков лет назад построили Набережные Челны, развивая всю инфраструктуру нового города, включая спортивную.



В Челнах делали ставку на футбол и волейбол

22 ноября 1982 года Набережные Челны были переименованы в Брежнев, в честь умершего 10 ноября генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Покойный генсек много сделал для автограда, по сути, поддержав идею о строительстве КамАЗа в Татарии вместо Красноярска, первоначально выбранного Совмином, и поддерживаемого его руководителем Алексеем Косыгиным. Но нас интересует не фигура Брежнева, о которой наше издание вспоминало по случаю 40-летия со дня его смерти, а бурное развитие спорта в автограде.

Первый секретарем городского комитета Набережных Челнов работал Наиль Юсупов, в будущем генеральный директор предприятия «Казаньоргсинтез», возглавлявший КОС в самые тяжелые времена (с 1986 по 2003 годы). При его сменщике Николае Шкатове было принято окончательное решение о строительстве КамАЗа, все тяготы которого пришлись на плечи третьего секретаря горкома Раиса Беляева, первого секретаря Набережночелнинского горкома в период с 1970 по 1984 годы.

Старожилы вспоминали, что Брежнев ни разу не побывал в городе, носившем его имя, но на этапе стройки сюда приезжали предсовмина СССР Алексей Косыгин (кстати, ярый противник строительства КамАЗа в Челнах, лоббист Красноярска), секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко, заместители председателя Совета министров СССР, руководители отделов ЦК КПСС. Внимания к Казани было на тот период в разы меньше. Одновременно со строительством, шло развитие инфраструктуры, включая спортивную. Что любопытно, в процессе возведения городов по программе развития «ядерного щита», в закрытых городах из спорта развивали прежде всего хоккей, о чем «Реальное время» вспоминало в связи с чемпионатом по хоккею среди закрытых городов. Если при строительстве литовского города Электреняй тоже сделали ставку на хоккей (в итоге из созданной школы вышли два энхаэловца Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус), то в Челнах поставили на футбол и волейбол. Либо судьба сама так распорядилась.

Старожилы вспоминали, что Брежнев ни разу не побывал в городе, носившем его имя. Фото: vestikamaza.ru

Незадавшийся хоккей

На самом деле, начальный этап развития спорта в Челнах также был связан с хоккеем, который начали развивать в 1970 году в парке поселка ГЭС. Там был возведен небольшой стадион с трибунами, раздевалки, по рекомендации председателя ДСО, добровольно-спортивного общества «КамАЗ» Рифката Мингалимова на тренерскую работу был приглашен наставник молодежного состава СК им. Урицкого Виталий Гусев. Первым днем, когда он вышел на работу, стало 25 августа 1971 года. Гусев привез с собой своих воспитанников по молодежке «Урицкого», в чем нет ничего предосудительного. Во времена, когда не было возможности просматривать кандидатов в состав, а селекционеры были штучным товаром, ориентировались на личное знакомство или сарафанное радио. Вместе с Гусевым в Челны приехали Александр Гембах (в будущем «Ижсталь», Ижевск), его брат Николай Гембах, воспитанники казанского хоккея из разных команд, таких как «Металлист», СК им. Воровского — Александр Кузнецов, Шаукат Бикмухаметов, Виктор Муранов, Николай Поляков, Юрий Свинцов, Николай Штейн. Самым известным из них впоследствии стал Равиль Шавалеев, приехавший в Челны после двух лет в армии, проведенных в составе команды «Стрела» города Донгуза, Челябинская область.

Главный тренер той команды Виталий Гусев в свою очередь вспоминал, что помимо хоккеистов из Казани, к нему пришло пополнение из Альметьевска, Нижнекамска, где уже были команды, и вместе с ними «КамАЗ» вначале дебютировал в чемпионате ТАССР, а затем в районе стадиона «Гренада» была построена хоккейная коробка, вагончики, служившие ранее временным жильем для первых строителей КамАЗа были переоборудованы под раздевалки и судейскую. Так прожили 10 лет, пока не построили двухэтажное здание, в котором сейчас размещается футбольный клуб. Там и «жил» весь камазовский хоккей, начиная с команды мастеров, заканчивая спортивной школой. В 1974 году «КамАЗ» в финале чемпионата СССР среди производственных коллективов занял 2-е место и попал в класс Б чемпионата СССР. А победил в том турнире магнитогорский «Металлург», ныне знаменитая «Магнитка», с которой «КамАЗ», по сути, соперничал на этапе развития. В 1976 году была открыта комплексная, футбольно-хоккейная ДЮСШ, первым тренером стал Анатолий Кулагин. Кстати, упомянутый здесь Александр Гембах пошел работать тренером, подготовив известного игрока Романа Горева. Он плюс Айдар Мусакаев, Сергей Фадеев, Равиль Гусманов, Константин Гусев, это лучшие воспитанники челнинского хоккея во времена СССР. Тренерами их становились Шаукат Бикмухамедов, Юрий Свинцов, хоккеисты первого состава «КамАЗа».

Источник: vestikamaza.ru

Челнинский футбол и «Турбина»

Если хоккей в Челнах изначально был привозной, из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, то футбол собирали по всему СССР преимущественно из строителей автогиганта. Никому в голову не пришло привозить в Набережные Челны мастеров кожаного мяча. И вот в одном из первых составов «Турбины», которая в 1977 году дебютирует во второй лиге чемпионата СССР, были ассириец Валерий Авдыш, чех Николай Дорман, поляк Анатолий Лех, немец Альберт Пастьян...

«Турбина» — это челнинский проект, не имеющий прямого отношения к автогиганту, поскольку хозяином ее был «Камгэсэнергострой», и игровая база располагалась на стадионе «Строитель» в поселке ГЭС. В 1973 году «Турбина» сформировала свой первый состав для участия в городских и республиканских соревнованиях, через которые пробивалась во вторую лигу чемпионата СССР. С первого дня команды ее ворота защищал уроженец Башкирии Виктор Амелькин, легенда челнинского футбола, год спустя к нему присоединились Максуд Кадырметов, Анатолий Бобер, ставший отцом известного в будущем футболиста Антона Бобра плюс его младший брат Василий Бобер. Авдыш, братья Бобры были родом с Украины, из Перми подъехал Сергей Оборин, в будущем главный тренер «Амкара». Правда, сыграть за «Турбину» ему не удалось, так и просидел за спиной Амелькина, который в свои 29 лет, что называется, «дорвался» до футбола команд мастеров.

Анатолия Бобра, первым переехавшего в Набережные Челны, пригласил Леонид Штейнберг, сам переехавший из Житомира. Бобер сыграл на уровне чемпионата города после чего получил приглашение в «Турбину», как назвали команду мастеров по предложению Бати, Евгения Батенчука, при поддержке тогдашнего начальника «Камэнергостроя» Камиля Исмагилова, чьим именем назван детский турнир, проводящийся сейчас в Автограде.

Вратарь Евгений Бычков, полевые игроки Николай Вавилов, Иван Винников, Агзам Закиев, Сергей Иконников, Вячеслав Мадянов со временем оказались в другой команде из Челнов — «Торпедо ПРЗ», будущем «КамАЗе».

Фото: chelny-week.ru

Звездный волейбол

По воспоминаниям ветерана челнинского волейбола Виктора Шибельбайна эта игра зарождалась в Набережных Челнах, после приглашения в город свердловчанина Виктора Паненко, работавшего ранее со знаменитым Николаем Карполем, а в автоград приехавшего в 1976 году. Инициатором создания команды мастеров стал секретарь парткома стройки Борис Болдырев, а помогал организовывать команды Анатолий Березовский, как раз таки и пригласивший в город Паненко.

Сам Виктор Шибельбайн вырастил футболиста Андрея Шибельбайна, в будущем вратаря челнинской команды «Строитель», но может гордиться тем, что автоград стал родиной тренеров Олега Алексеева, Рафика Мурзакова и блестящих в будущем волейболистов — Руслана Насырова, Алексея Казакова, Евгения Матковского, Андрея Егорчева, ставших игроками сборной России, Ильгиза Низамова, Романа Паненко (сына Виктора Паненко), Айрата Шигапова, привлекавшихся в сборную Казахстана. Будущие строители КамАЗа, приехавшие со всех уголков страны (к примеру, родители Казакова из Башкирии и Казахстана), стали создателями спортивного генофонда Челнов.

За женский волейбол в команде «Кама» отвечал известный тренер Анатолий Саркисов. Он работал вторым тренером в штабе мужской сборной СССР у Анатолия Якушева, затем перешел на работу с женскими командами и в 1982 году возглавил созданную в Набережных Челнах команду «Кама», проработав с ней 4 года.

В 1978 году в Челнах образовалась мотобольная команда, под руководством играющего тренера Виктора Войницкого. Поначалу его подопечные занимались мотокроссом, но в 1978-м команда пополнилась новыми мотоциклами, а те оказались приспособленными для мотобола. Станицы Ипатовская, Кочубевская, Новопавловская, города Зеленокумск и Невинномыск, все Ставропольский край, подмосковный город Видное, Ковров, Владимирская область, крымская Феодосия и прочие городки, поселки и станицы стали соперниками челнинцев, которые были переименованы в «Яшьлек». Состав челнинцев Юрий Гавриков, Валерий Гришенин, Олег Дьячков, Александр Кащеев, Сергей Лесин (он же механик), Михаил Сидоров, Алексей Фисенко, Рахим Шарипов, с 1982 по 1988 годы команда носила взаимоисключающее название «Юность», Брежнев.

Джаудат Абдуллин