«Ак Барс» уступает ЦСКА, но ругать команду не хочется

Идиллию нарушили удаления и индивидуальные ошибки

Интрига дня для казанских болельщиков: усвоил ли урок Радулов и действительно ли «Ак Барс» начинает выходить из кризиса. Именно матч казанцев с ЦСКА должен был дать ответы на эти вопросы. И если поразмыслить о том, получили ли их поклонники «барсов», то однозначного вывода нет. «Ак Барс» сегодня не разочаровал, но проиграл (2:3), а Александр Радулов создал самый крутой момент встречи, но в остальном выглядел блекло. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги встречи «Ак Барса» и ЦСКА.

«Ак Барс» был хорош, но этого не хватило

Два главных вопроса стояли перед игрой «Ак Барса» с действующими чемпионами из ЦСКА.

Во-первых, действительно ли команда Олега Знарка ожила, сумев переломить и дожать в матче с «Нефтехимиком» (5:2). Очевидно, что не самый стабильный клуб лиги из Нижнекамска — это не тот экзамен, по которому стоит судить о текущем состоянии дел в Казани. Тем более «Нефтехимик» лишился своего основного голкипера — Эмиля Гарипова, и в рамке отыграл молодой Озолин.

«Армейцы» же, пожалуй, лучшая команда всего октября наравне с коллегами из СКА. До поездки в Казань у команды Сергея Федорова набралось уже 10 побед подряд, а единственное поражение в самом начале октября случилось уже в овертайме, так что без очков команда ЦСКА со льда не уходила.

Поначалу все выглядело идеально. В первом периоде все указывало на то, что в этом матче «Ак Барс» будет действовать предельно собранно, а хоккеисты действительно заряжены. Если в начале периода болельщики наблюдали довольно равную игру, то чем ближе приближался перерыв, тем острее действовали казанцы.

15 бросков в створ ворот и четыре блокированных (25 по итогам всего матча) в исполнении казанской команды — лучший показатель того, насколько другими вышли казанцы по сравнению с последними играми. Так что заброшенная шайба, заброшенная в большинстве под самый конец — логичный исход такого матча. Первой же попытки хватило команде Знарка, чтобы разыграть как по нотам, а Дмитрию Кагарлицкому положить шайбу аккуратно над плечом Адама Рейдеборна

Однако чем дальше по игре, тем больше ЦСКА выдирал в свою пользу инициативу. Проблемы начались уже во втором периоде, когда «армейцы» забрали шайбу и уже сами принялись проверять Мифтахова. Благо Амир в этот день был предельно хорош. Правда, ни самоотверженности защитников, ложившихся под шайбу, ни игры Мифтахова не хватило, когда дело дошло до розыгрыша лишнего у ЦСКА. Никита Лямкин присел на скамейку, а Андрей Светлаков завершал за 12 секунд до второго перерыва.

Нет, нельзя сказать, что «Ак Барс» в этот день провалился, не хватало эмоций или желания. Казанцы провели одну из самых качественных игр в нынешнем сезоне. Агрессивно отыграли в первом периоде и собранно в остальных.

«Я сегодня никакого кризиса не увидел. Хорошая команда, на ходу, играет в быстрый современный хоккей», — признавал после игры наставник ЦСКА Сергей Федоров.

Однако пока этого не хватает, чтобы перебарывать ЦСКА. Для этого необходимо играть весь матч на одном уровне агрессии, а не один период. Да, был всплеск в эпизоде с прорывом Радулова в третьем периоде, но это скорее индивидуальный взрыв, чем итог усилий команды. «Армейцы» дожали с помощью шайб Никиты Нестерова и Максима Мамина.

Дальнейшая история закономерна — ЦСКА сегодня лучше распоряжается своими моментами и при игре в большинстве, как правило, наказывает.

Радулов урок усвоил?

Второй вопрос более частный — перезагрузился ли Александр Радулов ментально после небольшой воспитательной работы от тренерского штаба, который выводил нападающего из состава на предыдущую встречу. Как заиграет форвард теперь в игре с сильным соперником и его бывшей команды — интрига на 200 миллионов. Как бы громко это ни звучало, но именно во столько обойдется пока так и не заигравший хоккеист генеральному спонсору «Ак Барса» за два сезона.

Если уж в игре со своими «бывшими» (а это, как правило, игры принципиальные) Александр не показал бы игры, ради которой его забирали из НХЛ на жирнейший контракт, то рассчитывать дальше на что-то уже смысла бы не было.

Почти весь матч все выглядело так, будто тенденция продолжится и Радулов проведет очередной поединок в образе тени, о которой вспомнят лишь по окончании встречи, да и то — не добрым словом. Два с половиной периода Александр отыгрывал роль статиста, но хватило одного лишь эпизода, чтобы «все простить».

Фото: ak-bars.ru

Именно Радулов создаст тот самый, казалось спасительный, гол за 7 минут до конца основного времени. Форвард получил шайбу в левого борта и самостоятельно прорвался к воротам, попутно объехав как кегли игроков ЦСКА, а заодно и арбитра. Чтобы забить самому не хватило шага, но для Ильи Сафонова он гол сделал.

«Получилось так — я вышел со смены, Слава Войнов сделал хороший пас на скорости. Партнеры хорошо сыграли — и Сафонов, и Галим. Они на себя вытащили соперников, оставили меня один в один. Удачно получилось, молодцы, что забили, но это не дает нам 2 очка. Сейчас мы как никогда бьемся за каждую победу, самое важное — очки команды», — рассказывал Радулов после игры.

После игры Олег Знарок дал понять, что пока не готов возвращать Радулова в первые звенья, и заявил, что без него с «Нефтехимиком» звено Семенова отыграло хорошо. Похоже, воспитательная работа продолжается. Пусть и в лайт-режиме.

Эрик Добролюбов