Закат моллов и ренессанс вещевых рынков как примета нового времени

Рынок из хаотичного скопления палаток превратился в цивилизованный центр торговли, а галереи моллов пустеют

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Экономика городских торговых центров показывает тревожную динамику: пандемия, уход западных брендов с российского рынка и падение покупательной способности нанесли серьезный удар по посещаемости моллов в городах-миллионниках. Люди стремятся сэкономить, поэтому, к примеру, небывалый расцвет переживает сегодня e-commerce, очень популярны среди населения дискаунтеры. А еще на помощь приходят вещевые рынки, которые сегодня переживают ренессанс. В «Реальном времени» — краткий обзор ситуации и мнения предпринимателей .

Изменение потребительского поведения: люди стремятся сэкономить

Согласно опросам Superjob, падение потребительских доходов делает россиян всё рачительнее. В октябре 49% участников опроса признались в том, что стремятся экономить на покупках.

Модель покупательского поведения, по мнению многих экспертов, резко изменилась. Сильно просел внутренний спрос. Оборот розничной торговли в России падает каждый месяц: так, по данным Росстата, в сентябре оборот сократился на 9.8%, по сравнению с сентябрем 2021 года, и на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. А если брать отдельно оборот непродовольственной розницы, то падение еще серьезнее: в сентябре зафиксировано падение на 15% год к году.

Экономические и геополитические неопределенности сегодняшнего дня вызывают опасения о том, что спад продолжится — потому что снижается покупательская способность населения. 88% участников рынка российского ритейла, участвовавших в опросе Nielsen IQ, сообщили, что главный повод для их беспокойства — сокращение потребительских доходов. 48% топ-менеджеров на рынке торговой розницы опасаются смены потребительских привычек, 24% — снижения посещаемости магазинов.

Потребители «нажимают» на акционные товары в повседневном режиме. Фото: unsplash.com

И их опасения подтверждаются. Согласно октябрьскому аналитическому обзору Центробанка, россияне переключились в режим экономии повседневного потребления. Индекс потребительских настроений в октябре снизился, по отношению к сентябрю, россияне склонны к сбережению. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 53,8% (+3,2 п.п. к сентябрю), и это максимум с марта 2021 года. Потребители стараются снизить траты всеми возможными способами: в повседневном режиме «нажимают» на акционные товары и готовы отказаться от привычных маршрутов шопинга в больших моллах.

На коне не только жесткие дискаунтеры, но и онлайн-селлеры. Им не нужно содержать торговое помещение и поддерживать презентабельную выкладку, за счет этого они могут удерживать цены ниже, чем в классическом торговом зале. Но многие по-прежнему, выбирая вещь, хотят увидеть ее своими глазами перед покупкой. А значит, эти люди по-прежнему стремятся в «аналоговый», а не цифровой магазин.

«Очевидным трендом станет закат крупноформатных торговых центров»

Последние пару десятилетий торговые центры обеспечивали множество потребностей покупателей, их посещаемость росла с каждым годом, да и сами они возникали как грибы после дождя. Однако в последние годы торговые центры в крупных городах испытывают один шок за другим. В 2020 году они закрывались на двухмесячный полный карантин. В 2021 были введены жесткие ковидные ограничения по посещаемости. А начиная с марта многие западные бренды решили прекратить работу в России и закрыли свои магазины.

Многие западные бренды решили прекратить работу в России и закрыли свои магазины

Эксперты приводили «Реальному времени» серьезные цифры: по некоторым данным, в апреле 2022 года не функционировали до 40% арендных площадей в крупных казанских торговых центрах. Сейчас моллы пытаются заполнить освободившиеся площади новыми арендаторами, но это — процесс небыстрый (сказываются особенности договоров, заключенных с уходящими арендаторами). А вслед за прореживанием рядов арендаторов падает и посещаемость.

Например, по данным статистики, неделя с 17 по 23 октября 2022 года показала 2,5%-ное снижение посещаемости в российских торговых центрах по отношению к предыдущей неделе. А в сравнении с аналогичным периодом спокойного докризисного 2019 года падение составило 15,3%. И это снижение относительно допандемийного и спокойного 2019-го — тренд, который продолжается уже много месяцев. Интересно еще вот что: уход западных брендов практически не затронул торговые центры в малых городах (там традиционно состав арендаторов формировался местными селлерами), а вот в городах-миллионниках дело обстоит куда печальнее. Так, в Москве только рассматриваемая неделя дала потерю 4,9% посетителей, по сравнению с предыдущей, и целых 42,9% — в сравнении с аналогичной неделей 2019 года.

Президент Российского Совета торговых центров Дмитрий Москаленко в октябре подтверждал «Известиям» печальный тренд: «В частности, падает посещаемость (до уровня 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а также до аномальной величины увеличивается вакантность торговых площадей, которая на сегодня может составить до 25-30% от суммы арендопригодных площадей».

Снижение посещаемости городских моллов относительно допандемийного и спокойного 2019-го — тренд, который продолжается уже много месяцев

Дмитрий Костомахин, директор по управлению торговой недвижимостью CORE.XP, комментировал порталу fedpress.ru, что сейчас собственники моллов вынуждены пересматривать состав якорных и досуговых арендаторов, вплоть до вынужденной реконцепции.

Наталья Круглова, руководитель департамента продаж Российского аукционного дома, советник генерального директора, считает: «Очевидным и серьезным для рынка трендом станет закат крупноформатных торговых центров». С ней согласен Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга, партнер IPG.Estate, который считает, что в ближайшие 3 — 5 лет торговые центры окончательно перестанут быть местом традиционного шопинга.

Новая жизнь вещевых рынков

На фоне происходящего возникает вопрос у представителя малого и среднего бизнеса, который занимается розничной торговлей: где арендовать точку для работы? Буквально три года назад он, не задумываясь, снял бы помещение или «остров» в торговой галерее ближайшего молла. Но сегодня ситуация сильно изменилась.

На фоне всего происходящего интересно для предпринимателя выглядят вещевые рынки. Сегодня они переросли свою дурную славу, сформировавшуюся в девяностые. Это уже не скопление палаток, где одежду мерить приходилось, стоя на подстеленной картонке, на холоде и ветре. Современный вещевой рынок обеспечивает комфорт и посетителю, и продавцу. Теплые, комфортные, хорошо освещенные помещения, наличие всех удобств, всемерная поддержка предпринимателя со стороны администрации — все это дает возможность работать и развиваться.

Сегодня человек приезжает на рынок покупать одежду, обувь, бытовой текстиль, игрушки и многое другое

Сегодня человек приезжает на рынок покупать одежду, обувь, бытовой текстиль, игрушки и многое другое — причем, как правило, существенно дешевле, чем аналогичный товар в городском торговом центре. Просто здесь продавец имеет возможность устанавливать цену, сравнимую с ценой в онлайн-маркетплейсе на большой распродаже — это достигается за счет комфортной стоимости аренды торговой точки. А раз цена на товар низкая, это позволяет покупателю сэкономить. Учитывая вышеописанные тенденции, посещаемость вещевых рынков в крупных городах и в их окрестностях, в отличие от посещаемости моллов, в полном порядке.

Например, торговые ряды «Новая Тура» под Казанью в будний день посещает 8 — 10 тысяч покупателей, а в выходной средняя проходимость составляет 10 — 12 тысяч человек. Корреспонденты “Реального времени” съездили на этот вещевой рынок и поговорили с покупателями и продавцами.

Покупатели подтверждают: на рынке дешевле

Наиля М. живет в Казахстане, а в Казань приезжает к детям, и каждый раз старается заехать на вещевой рынок. В разговоре с ней тренд на экономию подтвердился в полной мере:

— Мне здесь нравится: здесь комфортно, уютно и тепло. Очень большой выбор: широкий ассортимент одежды, обуви. Поэтому я люблю этот рынок и приезжаю сюда каждый раз, когда бываю в Казани. Самое главное для нас, потребителей, — приемлемые цены при хорошем качестве. Цены здесь очень отличаются от магазинов, и это для нас сегодня очень ценно.

Наиля М. живет в Казахстане, а в Казань приезжает к детям, и каждый раз старается заехать на вещевой рынок

Семья Юлианы Ф. живет неподалеку, поэтому “Новая Тура” для них — удобное место, чтобы покупать вещи и для взрослых, и для подрастающего сына.

— Мы здесь частые гости. Например, каждый год приезжаем сюда перед школой, — рассказывает Юлиана. — Для нас это очень удобно. Ассортимент тут реально очень большой, можно купить все, на все сезоны. Сын занимается футболом — мы здесь ему и спортивную одежду покупаем, и подбираем классическую форму в школу, и разнообразную обувь. Когда можно все найти в одном месте — это очень удобно. И цены ниже, чем в магазине — это тоже немаловажно!

1 / 22











































Предприниматели: от добра добра не ищут



А что же предприниматели, которые здесь торгуют? Чем они аргументируют именно такой выбор для аренды торговой точки? Мы поговорили с несколькими из них, и выяснилось: большинство из них работают здесь с 2013 года, с момента основания торговых рядов. Их на рынке всё устраивает, и в первую очередь, они отмечают большую вовлеченность администрации в выстраивание деловых отношений с арендаторами. Например, об этом говорит Тамила, которая за несколько лет вырастила свой бизнес с двух торговых точек до шести павильонов: по ее словам, администрация всегда поможет, и главное в «Новой Туре» — это люди, которые здесь работают.

Реклама. ООО «ЦКО». Токен:

Есть среди продавцов в «Новой Туре» и те, кто ранее арендовали шоурумы и торговые точки в моллах. Например, Елена представляет отечественный бренд молодежной одежды District. Она признается нам, что разочаровалась в торговле в городском шоуруме: в «Новой Туре» поток покупателей куда больше, и бизнес идет более бойко. А учитывая более комфортную стоимость аренды торговой точки, на этом направлении она и сконцентрировалась.

Нам называют и другие преимущества торговых рядов для ведения бизнеса. Елена напоминает о бесплатной парковке. Осман арендует в «Новой Туре» площади с самого ее открытия — торгует мужскими костюмами. Он показывает удобство организации торговых точек: прямо над ячейкой находится склад для товара такой же площади. А на вопрос о том, не планируют ли продавцы перейти работать в молл в черте города, все как один отрицательно мотают головой: от добра добра не ищут.

Итак, современный вещевой рынок в России из хаоса девяностых перешел в цивилизованную и комфортную форму развития. Здесь сегодня есть всё для удобного шопинга: комфортная температура в помещениях, свет, большая бесплатная парковка, несколько кафе, услуги швейной мастерской, необходимые санитарные удобства. Цены на товар ниже, чем в городском молле, а значит, свой покупатель здесь будет всегда. Люди возвращаются на преобразившиеся вещевые рынки, месяц за месяцем формируя устойчивый и плотный поток. А значит, и товару обеспечен высокий спрос.

