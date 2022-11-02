Прорыв «Газпрома», успехи самбистов и вольников

Как спорт России прорывает международную блокаду

Воспитанники Академии «Зенита» под руководством бывшего футболиста «Нефтехимика» сыграли товарищеский матч в Белграде, начавший турне по Сербии юных игроков питерской команды. Российские самбисты завоевали медали чемпионата и первенства мира. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает о том, как Россия борется с международной спортивной блокадой.

Внук героя СССР и экс-«нефтехимик» привез «Зенит» в Белград

Кто такой Даниил Милохин в контексте российского спорта на фоне его ухода из проекта «Ледниковый период», отписки от Евгении Медведевой, отъезда из России, который мусолят многие федеральные спортивные издания? В моменте, когда на самом пике политической власти России призывают к тому, чтобы осознать Специальную военную операцию как народную войну*, со всеми вытекающими отсюда подробностями. В том числе с необходимостью формировать положительную повестку дня, если она существует, поскольку постоянное пребывание в негативе вредно с психологической точки зрения и в мирное время, тем более сейчас, когда окружающая действительность не часто радует.

В этом отношении порадовал товарищеский матч по футболу в Белграде между командами «Црвена звезда» и питерским «Зенитом», состоявшийся в рамках программы комитета внешних связей, и ставший первым в турне зенитовцев, которые затем сыграли «Графичаром» и «Войводиной». И никаких санкций ни от УЕФА, ни от ФИФА, поскольку речь идет о матчах футболистов 2008 года, обучающихся в академиях названных клубах.

Тем не менее от «Црвены звезды» юных футболистов поприветствовал президент сербского клуба Светозар Мияилович, председатель городской ассамблеи (она же Скупщина) Белграда Никола Никодиевич, со стороны «Зенита» выступал генеральный директор клуба Александр Медведев. Юные зенитовцы победили — 4:3, кстати, одним из тренеров команды является Иван Кирсанов, тезка и внук Героя Советского Союза, фронтового бомбардировщика Ивана Кирсанова. С 2000 по 2004 годы молодой футболист провел 4 года карьеры в составе нижнекамского «Нефтехимика» (вместе с нынешними тренерами «КАМАЗа» Ильдаром Ахметзяновым и Владимиром Клонцаком) и составе «Кубани» (с Робертом Евдокимовым).

Фото: sd-crvenazvezda.net

Информация об этом турне первой попалась автору статьи на сайте СК «Црвена звезда», затем в зенитовских соцсетях, будучи проигнорирована профильными СМИ. Зафиксируем, в моменте, когда каждый международный контакт буквально на вес золота и достоин хотя бы упоминания, чтобы у россиян не создавалось ощущения, что они в полной изоляции, турне юных футболистов «Зенита» по дружественной Сербии осталось незамеченным.

В самбо изоляции нет

Незамеченными остались сразу и два международных турнира по самбо, а именно чемпионат Европы, который также прошел в Сербии, в городе Нови Сад, где футболисты «Зенита» сыграли затем с местной «Войводиной», а затем и первенство мира в столице Армении Ереване. Начнем с чемпионата мира, который состоялся еще в сентябре, с участием российских и белорусских спортсменов, выступавших под флагом, гимном и логотипом международной федерации самбо, и еще 25 стран. Каким-то образом в самбо удалось собрать спортсменов стран, федерации которых игнорируют Россию в большинстве других видов спорта. А тут в числе призеров были Бельгия, Болгария, Голландия, Греция, Израиль, Испания, Латвия, Румыния, Франция, Хорватия. И вообще никакой информации в профильных спортивных СМИ, интересно, чем было занято внимание их редакторов и корреспондентов в течение месяца? Автор материала сам случайно узнал о соревнованиях, наткнувшись на их итоги на сайте столичной МК СШОР «Восток», поздравлявшей своих спортсменов, ставших чемпионами и призерами. Более того, в разделе боевого самбо в категории до 79 кг выступал татарстанец Даниил Ширковский. Воспитанник набережночелнинского клуба «Заман», ныне студент Казанской ветеринарной академии завоевал золотую медаль, ставшую первой за всю историю сборной Татарстана. И тишина...

Взрослый чемпионат мира обсуждался в СМИ только в связи с бойкотом его украинскими самбистами, в знак протеста против допуска россиян и белорусов. Эта информация, кстати, облетела многие спортивные ресурсы, в отличие от победных итогов.

Кроме самбистов, можно отметить борцов-вольников, которые конкурировали в Якутске, где прошел Мемориал Дмитрия Коркина. Когда мы узнали, что этот человек из Якутска был заслуженным тренером и его память приехали отметить борцы из Азербайджана и Армении, что уже приятно в наше время, Ирана и Кубы, Беларуси и Крыма. Восемь лет пришлось потратить на то, чтобы легализовать участие крымчан в международных соревнованиях в России.

Фото: sambo.ru

То, что транснациональные компании из России переориентируются на «внутренний рынок», очень радует

Почему в футболе проводят это турне, а в самбо удалось участие российских чемпионатов, при том что украинцы «слились» самостоятельно? Дело в том, что генеральным спонсором «Црвены звезды» долгое время является компания «Газпром», генеральным партнером соревнований по самбо — компания «Роснефть», президент международной федерации самбо — Василий Шестаков, кстати, одноклубник по секции самбо Владимира Путина, братьев Аркадия и Борисов Ротенбергов.

Понятно, что, имея за спиной таких партнеров, как «Газпром» или «Роснефть», можно не сильно рефлексировать по поводу мнения недружественных стран и решения недружественных организаций. Во всяком случае, Украина в одно лицо бойкотировала чемпионат Европы и первенство мира, скорее всего, украинцев не будет и на ноябрьском чемпионате мира, который пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке. Призовой фонд в размере $231 тыс. также будет представлен генеральным партнером «Роснефтью». С выплатой 4 тысяч чемпионами, 3 тысяч — вице-чемпионам и 2 тысяч долларов — бронзовым призерам. Если это покажется скромным, то для сравнения в олимпийской дисциплине — дзюдо — общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов, с выплатами в 6 тысяч чемпионам, по 4 и 2 тысячи серебряным и бронзовым призерам. Во всяком случае, самбисты не в обиде.

То, что транснациональные компании из России переориентируются на «внутренний рынок», очень радует. Тот же «Газпром» долгое время был генеральным спонсором немецкой команды «Шальке 04» из Гельзенкирхена, которая в прошлом сезоне вернулась в Бундеслигу. Сделала она это при помощи денег российской компании, при этом раз за разом плюя на нее, в частности, и на Россию в целом. «Газпром» вкладывался в «Шальке 04» с 2007 года, но уже в 2014-м Гельзенкирхен отверг приглашение президента Владимира Путина в Россию, в связи с несогласием по поводу возвращения Крыма. При этом от денег они не спешили отказываться, как и от мало кому нужной рекламы «Газпрома», по сути, безальтернативного поставщика газа в Германию. Уже с марта этого года руководство ФК «Шальке 04» сняло со своих футболок и логотип «Газпрома», а местная газетенка «Бильд» позволяла себе издеваться, самолично меняя логотип на слова поддержки в адрес Украины. При этом «Шальке 04» получал 9 миллионов евро в год, как команда уровня второй Бундеслиги, и рассчитывал на 15 миллионов евро после выхода в Бундеслигу один. Но не получит сейчас, и, надеемся, никогда.

Вряд ли эти контакты нужны были России в прошлом, будучи только нерациональной растратой денег. Сотрудничество «Газпрома» и «Шальке 04» безуспешно пытались «обставить» тем, что там будут проходить стажировку молодые футболисты «Зенита». Но помимо Алексея Гасилина, безуспешно поигравшего за вторую команду «Шальке-04», а сейчас бегающего в составе медийной команды «Амкал», и вернувшегося этим летом в Питер Ярослава Михайлова, никаких других питерцев на стажировке в Германии не было. Да и свежий опыт «КАМАЗа», чьим бомбардиром прямо сейчас является Даниил Шамкин, арендованный из «Зенита», доказывает, что прогрессировать можно и играя в «Лучшей лиге мира», а не полируя скамейку в Германии. В «Шальке 04», провалившем старт в Бундеслиге 1, уже уволен главный тренер Давид Вагнер, переходивший в команду из швейцарского «Янг Бойз», возможно, и в расчете на газпромовские деньги и трансферы. Вслед за ним был уволен Франк Крамер, и сейчас у команды третий тренер за 11 стартовых туров — Маттиас Крейцер.

*Спецоперация не является нападением, вторжением на Украину.

Джаудат Абдуллин