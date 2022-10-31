Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» совместно с детьми выпустили в Каму 200 тысяч мальков ценной породы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На берегу Куйбышевского водохранилища прошла масштабная экологическая акция. Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа вместе с общественниками и детьми выпустили в Каму 200 тысяч мальков стерляди, занесенной в Красную книгу Татарстана. Благотворительное мероприятие по искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов состоялось в рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором).



5 тонн рыбоводной продукции



Уникальная возможность увидеть своими глазами, как мальки стерляди, вес которых едва превышает 3 грамма, отправляются в свое первое большое путешествие, представилась воспитанникам ХК «Нефтехимик», детского эколого-биологического центра и учащимся школы села Бетьки.



— Сегодня особенный день, который вы будете вспоминать через много лет. Поверьте, у большинства взрослых, у ваших пап и мам наверняка такого никогда в жизни не происходило, — обратился к ребятам ведущий экологической акции.



На берег Камы специалисты привезли 10 контейнеров с мальками — всего 200 тысяч штук. Небольшую часть рыбы поместили в небольшой бассейн с речной водой. Ребята буквально облепили его со всех сторон и широко открытыми глазами смотрели за тем, как плещутся маленькие рыбки.



На берег Камы специалисты привезли 10 контейнеров с мальками — всего 200 тысяч штук. Небольшую часть рыбы поместили в небольшой бассейн с речной водой

Благотворительную миссию по пополнению водных ресурсов реки Кама взяло на себя нижнекамское предприятие СИБУРа. Экологическое мероприятие состоялось в рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором).



— В рамках соглашения в течение 5 лет планируется выпуск 1 млн мальков рыб. Помимо этого, будут реализовываться и другие экологические мероприятия. Это третий этап реконструкции Биологических очистных сооружений, строительство локально-очистных сооружений, установки обезвреживания жидких отходов, а также факельной системы бездымного сжигания на новом этиленовом комплексе ЭП-600, рекультивация илонакопителей в районе села Борок и многое другое, — подчеркнул Геннадий Савин, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима».



В Куйбышевском водохранилище созданы благоприятные природные условия — есть кормовая база и отсутствуют хищные породы рыб

Мальков по традиции выпускали в акватории близ села Бетьки Тукаевского района. Это место Росрыболовство выбрало неслучайно. В Куйбышевском водохранилище созданы благоприятные природные условия — есть кормовая база и отсутствуют хищные породы рыб.



— В Татарстане стерлядь относится к краснокнижным, исчезающим видам. Такие мероприятия очень необходимы для республики, для Куйбышевского водохранилища. Место для выпуска рыбы определяют ученые. Они внимательно изучают территорию, где мальки будут себя комфортно чувствовать и максимально приживутся, — говорит начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Герасимова.



«Сложно переоценить значимость этой экологической акции»



В Бетьки мальков доставили из Нижегородской области из рыбоводного хозяйства с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые для жизнеобеспечения рыбы условия.



— Сложно переоценить значимость этой экологической акции. Выпуск мальков позволит сохранить и приумножить водные биологические ресурсы и среду их обитания. «Нижнекамскнефтехим» ежегодно проводит крупные экологические акции, которые, с одной стороны, минимизируют уровень негативного воздействия на окружающую среду, а с другой — улучшают экологическое состояние предприятия и региона в целом, — отмечает Ленар Низамутдинов, старший государственный инспектор Волжско-камского межрегионального управления Росприроднадзора.



В Бетьки мальков доставили из Нижегородской области из рыбоводного хозяйства с помощью специального транспорта

В мероприятии во выпуску рыбы также принимали участие члены общественного совета «Нижнекамскнефтехима», популярные нижнекамские блогеры, активисты НХТИ и колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



— Мне все очень нравится. Здорово, что приобщили детей. Замечательно, что такая акция происходит открыто. Ребята запомнят это на всю жизнь. Очень хочется, чтобы стерлядь прижилась, поняла, что Кама — ее дом, — сказала Екатерина Юртаева, член общественного совета «Нижнекамскнефтехима».



Под контролем специальной комиссии



Для собравшихся организаторы мероприятия провели познавательную викторину. Ребята узнали, что необычного в окунях Черного моря, какая рыба проводит на суше времени больше, чем в воде, что входит в состав губной помады, как ловит насекомых рыба брызгун. Были и другие не менее интересные вопросы.



После интеллектуальных конкурсов дети отправились сачками ловить мальков из бассейна. Рыбку аккуратно помещали в аквариум, а уже потом отпускали в Каму.



После интеллектуальных конкурсов дети отправились сачками ловить мальков из бассейна. Рыбку аккуратно помещали в аквариум, а уже потом отпускали в Каму

— Никогда не видел мальков стерляди. Очень рад, что принял участие в этом мероприятии. Надеюсь, что рыбки хорошо будут чувствовать себя на новом месте, — поделился впечатлениями юный хоккеист Матвей Ковров.



— Благодаря нам в Каме сегодня стало на 200 тысяч стерлядей больше. Эмоции непередаваемые. Спасибо большое за приглашение. Мы с удовольствием выпускали мальков в реку. Я лично выпустила около 20 маленьких рыбок, — сказала воспитанница ДЭБЦ Раяна Бакирова.



Праздник для детей устроили корпоративные коммуникации «Нижнекамскнефтехима». По занавес мероприятия каждому ребенку подарили мягкую подушку в виде рыбы и угостили горячим чаем со свежей выпечкой.



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За тем, как проходил выпуск молоди, следили специалисты «Нижнекамскнефтехима» и Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков, а также проконтролировала процесс выпуска рыбы в Каму.

