Андрей Маслов: «Доллар останется распространенным способом сохранить сбережения»

Рублю прогнозируют ослабление до 65—67 за доллар к концу года. Давление на курс национальной валюты окажут сокращение профицита счета текущих операций при росте импорта, падение цен на сырье и сокращение объемов экспорта на фоне санкций, считают специалисты. Подробнее о том, как будет вести себя рубль, — в авторской колонке для «Реального времени» прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

ЦБ и Минфин не могут «безопасно» ослабить рубль

Российская валюта продолжает находиться в довольно привычном с лета диапазоне в 60—63 рубля за доллар. Волатильность российской валюты с июля в целом не такая высокая, как это было в первые месяцы конфликта на Украине. Однако такая стабильность исходит не от положительных моментов в российской экономике, а скорее как побочный эффект экономического давления и проблем, начавшихся с 24 февраля.

Во многом российская валюта остается стабильной из-за перекоса в торговом балансе, который случился из-за беспрецедентного обвала импорта вместе с не таким жестким падением экспорта России. Это привело к неконтролируемому укреплению рубля в конце весны — начале лета, что повлекло за собой серьезные проблемы для российского бюджета, который, даже несмотря на рекордные цены на газ и высокие цены на нефть, скорее всего, в 2022 году закроется в дефиците именно из-за слишком сильного рубля.

Отдельно отметим и то, что после введения ограничений со стороны ЦБ, российский рубль перестал по факту быть свободно-конвертируемой валютой, и оказался под более серьезным государственным контролем. В то же время сейчас ЦБ РФ и Минфин, судя по всему, не могут «безопасно» ослабить рубль. Дело в том, что если отменить существенную часть ограничений, рубль может рухнуть ниже необходимого диапазона в 70–80 рублей за доллар.

Параллельный импорт тоже не может помочь ослаблению валюты

В то же время смягчение ДКП или понижение процентной ставки не дает должного эффекта. Также рубль почти не реагирует и на прочие рыночные факторы вроде агрессивного ужесточения ДКП со стороны ФРС или роста процентной ставки в ЕС. Во многом это связано с тем, что иностранных инвесторов в России осталось крайне мало и реагировать на подобные сигналы некому. В то же время в целом валютные рынки очень похожи на рынки акций, где эмоциональная составляющая новостей имеет огромную роль, и в этом плане боевые действия, мировой кризис и политические решения имеют куда больший вес для инвесторов чем «дежурные» и ожидаемые решения регуляторов в подобной ситуации.

Главным фактором влияния на российскую валюту остается конфликт на Украине и уход крупных компаний из страны как последовательный результат этого конфликта. Несмотря на то, что с весны правительство РФ заявляло о том, что будет развиваться параллельный импорт. Однако на данный момент параллельный импорт явно не может помочь ослаблению валюты, так как в целом составляет около 4% от импорта 2021 года. В то же время отследить статистику по импорту и экспорту по факту невозможно, так как ЦБ перестал публиковать данные еще весной, а цифры можно услышать из уст чиновников, что все же не является достоверной статистической информацией.

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Курс рубля может разделиться на официальный и «рыночный»

Касаемо сохранения сбережений уже не первый месяц многие российские чиновники говорят о том, чтобы население переходило на использование «дружественных» валют. Однако ни одна из предложенных валют не является защитной и подходящей для хранения сбережений. Так продолжается «информационная кампания» по поддержке «имиджа» юаня среди населения, а крупные российские банки предлагают депозиты. Но все же юань остается довольно рисковой валютой, хоть и наиболее подходящей для сбережений. Если сравнивать с турецкой лирой или армянскими драмами, которые еще более волатильны и рискованны. Юань считается рисковой валютой во многом из-за непрозрачности политической системы и незащищенности инвесторов от внутренних политических решений. Также отметим, что сейчас китайская экономика находится под серьезным давлением на фоне очередной волны антикоронавирусных ограничений, слухов про давление на крупные технологические компании со стороны государства и ипотечного кризиса.

И все же у большинства россиян накоплений или нет или они меньше $10 тысяч. Поэтому логичным решением было бы использовать «старый добрый» американский доллар, который продолжает укрепляться на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федрезерва. Даже если доллар официально будет запрещен к обороту в России, останутся частные обменники и «серые» зоны, а курс рубля в таком случае просто разделится на официальный и «рыночный», вернув тем самым знакомую многим аббревиатур «у. е.». Использовать же юань можно в качестве инструмента для диверсификации, если у вас достаточно серьезные накопления в долларах, ценных бумагах и активах. Для простых россиян китайская валюта все же остается низколиквидной и не надежной, по сравнению с уже привычным долларом.

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Говоря о прогнозах, скорее всего, рублю не удастся ослабнуть до нужных в правительстве отметок в 70—75 за доллар, поэтому к концу 2022 года более вероятно, что российская валюта останется в привычном коридоре 61—66 за доллар при сохранении текущих геополитических и экономических факторов, поведение которых предсказать на сегодняшний день крайне тяжело.

Андрей Маслов