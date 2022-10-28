ЦСКА и «Спартак» не пожалеют земляков из «Локо» и «Торпедо», а «Краснодар» не проиграет «Зениту»

Прогноз на 15-й тур Российской премьер-лиги

По традиции, уже поднадоевшей, в новом туре нас ждет очередное московское дерби, причем сразу два — специфика российского чемпионата и российской действительности с централизованным оборотом финансов. «Локомотив» постарается сломить ЦСКА и выбраться из зоны стыков. На юге «Зенит» гостит у «Краснодара», а значит нас ждет много голов, а «Торпедо» умоляет «Спартак» подсобить и поддаться, но тщетно. Спортивная редакция «Реального времени» предлагает свой расклад на ближайший тур РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА

Как мы и предсказывали в прошлом прогнозе, московский «Локомотив» пока далек от полного восстановления после кадровой перетряски и в противостоянии с «Динамо» ожидаемо отхватили очередное поражение (1:3).

А ведь после увольнения главного тренера Йозефа Циннбауэра, спортивного директора Томас Цорна и председателя совета директоров Александра Плутника у болельщиков затеплились надежды, что «Локомотив» вышел из кризиса, выиграв дважды впервые в сезоне — у «Торпедо» (1:0) в чемпионате и «Химков» (1:0) в рамках Кубка России. Но «Динамо» наглядно показало, что «Локомотиву» нужны и другие перемены — а именно новый серьезный главный тренер. Андрей Федоров — не тренер для больших амбиций «железнодорожников». Пока слухи ведут к фигуре Галактионова из «Нижнего Новгорода».

Достаточно просто вспомнить статистику в предыдущем московском дерби: «Локомотив» за весь матч лишь трижды пробили в створ ворот. Качество атаки катастрофическое, да и оборона печальна, два пенальти в ворота «Локомотива» — лучший тому показатель.

В свою очередь ЦСКА в октябре тоже сдал. Если еще в конце сентября «армейцев» называли главным конкурентом «Зенита», то теперь команда Федотова уже сползла на третье и четвертое место, которое она делит с «Ростовом». ЦСКА никак не может выиграть и все последние игры сводит к ничейным результатам.

фото: fclm.ru

8 октября ЦСКА упустил победу над «Динамо» (1:1), потом вытащили матч со «Спартаком» (2:2). С таким же счетом завершилась игра и в Оренбурге, где армейцы дважды вели в счете, но потом два раза получали голы от Владимира Сычевого. Сюда же в довесок можно припомнить и поражение от «Торпедо» (0:1) в рамках Кубка России.

Прогноз «Реального времени»:

Надо сказать, что несмотря на эпидемию ничьих, ЦСКА продолжает много забивать. Латиноамериканские легионеры и Валерий Чалый исправно делают свою работу и поражают ворота соперника. А учитывая, какая беда происходит с оборонительной линией «Локомотива», точно забьют они и в этом туре. Поставим на то, что ЦСКА прервет неудачную серию и вырвет победу.



3:1 — победа ЦСКА

«Спартак» — «Торпедо»

«Брат, выручай. Если не выручишь меня — мне край». С таким видеомэмом выступила пресс-служба московского «Торпедо» в своих социальных сетях, использовав кадры фильма «Брат». Между «Торпедо» и «Спартаком» действительно исторически сложились приятельские отношения, а фанаты обеих команд частенько заступаются друг за друга. Однако сложно представить, что в реалиях большого футбола и огромных денег какая-то команда решит уступить в пользу другой, имея все возможности для победы.

У «Спартака» именно такие возможности. Одержав семь побед в восьми последних играх, «красно-белые» остались единственной командой, которая продолжает преследовать «Зенит» (пусть и разница в отставании составляет 7 очков) и точно отставать не собирается. Уверенная победа в предыдущем туре над «Химками» (5:0) даже без главного тренера на лавке показывает, насколько хороши сегодня «красно-белые».

К матчу с «Торпедо» вернется Гильермо Абаскаль, а это значит, что «Спартак» будет биться с еще большей яростью. Тем более все механизмы в атаке у «Спартака» отлажены настолько, что и без Абаскаля все работает как часы, а Квинси Промес (14 голов) и Александр Соболев (9 голов) знают свое дело.

«Торпедо» занимает последнее шестнадцатое место в турнирной таблице, и даже победа не гарантирует, что «черно-белые выберутся со дна. У команды Андрея Талалаева, который принял команду не так давно всего одна победа в рамках Премьер-лиги над ЦСКА, и еще две в рамках Кубка России. Так что последнее место и всего 6 очков вполне заслуженны. Появление на мостике нового главного тренера пока нужной встряски не принесло — команда уступила «Ахмату» в последнем туре, а Талалаев даже не полетел в Грозный.

Прогноз «Реального времени»:

По всем вводным безоговорочным фаворитом встречи выглядит «Спартак». При этом Талалаев не выглядит той фигурой, которая может в мгновение поменять положение дел в своей новой команде. «Красно-белые» победят, вопрос лишь с какой разницей мячей.



3:1 — победа «Спартака»

ФК «Краснодар» — «Зенит»

Обычно огненные матчи этих команд всегда сопровождались большим обилием голов и высоким накалом. Но то были совсем другие времена — времена, когда легионеры «Краснодара» творили красоту в лиге. Теперь же «быки» в основном уповают не местные кадры, а иностранцы на подпевке.

К домашней игре с «Зенитом» подопечные Александра Сторожука подходят в хорошем настроении. В последнем туре краснодарцы обыграли «Нижний Новгород» (2:0), и наконец-то прервали свою неудачную серию из четырех матчей без побед. Сегодня «быки» располагаются на пятой строчке в таблице с 24 очками в активе.

Что касается петербургской команды, то у нее дела идут шикарно с самого начала чемпионата. Последний матч в рамках Премьер-лиги со счетом 7:0 у «Сочи». Ранее была победа над «Пари НН». Таким образом, дружина Сергея Семака продлила беспроигрышный старт сезона до 14 игр (+11=3-0). В последних шести матчах чемпионата «сине-бело-голубые» выиграли пять встреч и один раз сыграли вничью.

Прогноз «Реального времени»:

На своем поле в пяти последних матчах в РПЛ у хозяев четыре победы и поражение. Это хорошие вводные для «быков», даже учитывая, что в Краснодар нагрянет лидер и действующий чемпион. Попробуем поставить на результативную ничью.



2:2 — ничья