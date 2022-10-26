«Килә ява, килә ява...»: возможны ли ремейки по Зульфату Хакиму?

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 24-я

Фото: Уникальный кадр: второй состав первой постановки. www.youtube.com

На прошлой неделе в Камаловском театре в последний раз показали возрожденную комедию «Вызывали?» («Килә ява, килә ява...»). Впервые поставленная в 1990-е, она вернулась в феврале 2018 года, став первой ролью для отсутствовавшего в родном театре Рамиля Тухватуллина.

Возвращается муж из санатория



«Вызывали?» Зульфат Хаким написал в 1997 году. Это комедия положений, прямо как в анекдоте. Муж возвращается из отпуска, жена не в духе, он уходит, она звонит знакомому мужчине, чтобы провести вечер, в результате в квартире оказываются все, а также любовница мужа.

Рамиль Чингизович Тухватуллин, играющий в Камаловском с 1987 года и более запомнившийся в ролях задорных парней, здесь в роли ловеласа Рашита. Ильтазар Мухаматгалиев — незадачливого Фандаса. Его жену Сажиду играла Венера Шакирова, а вертихвостку Зайнап — жена Тухватуллина Ильсия.

При этом в архивах можно найти фрагменты игры второго состава, где за роль Зайнап отвечает, к примеру, Люция Хамитова. Нельзя не отметить харизматичную манеру сантехника Шайхи (Асхат Хисматов).

Это к вопросу о том, что незаменимых актеров как минимум в комедиях не бывает. При этом спектакль сошел на нет, когда Тухватуллин, уже много лет пробовавший себя и в других областях (к тому времени он, скажем, снял фильмы «Зулейха», «Дилемма»), ушел на на работу в кабинет министров РТ на должность начальника управления культуры, спорта и развития языков народов РТ. При этом он еще продолжал играть в спекталях «Немая кукушка» и «Голубая шаль», но уже тогда театр имени Камала не был для него основным местом работы. При этом, вроде, и от искусства не отрывался, например, заведовал кафедрой кино и видеотворчества в Университете культуры и искусств. И даже играл в драматическом театре имени Качалова в «Скрипаче на крыше».

На кассу

В 2017-м Тухватуллин вернулся в Камаловский и выдал две крупные роли. Одну новую — в «Әтәч менгән читәнгә» («Взлетел петух на плетень»), став главой семейства Саляхетдином. И «Вызывали?», которую театр открыто ставил как кассовую. Так и случилось — премьера прошла 16 февраля 2018 года. Режиссер Фарид Бикчантаев не раз перезагружал спектакли, однако здесь дело ограничилось введением новых актеров и легкой актуализацией (под Фандасом теперь живет учитель татарского языка, которого никому не жалко). Мужские роли сохранились, а вот женские достались Гульчачак Хамадинуровой и Алине Мударисовой. Сантехником стал Алмаз Гараев.

То есть, если по хронологии, за долгие годы Рашид не образумился, а также продолжает волочиться за юбками. При этом мир спектакля остается сугубо из 90-х: здесь нет сотовых, здесь продают дипломы и почему-то нет частных сантехников.

Комедия постмодерна

Интереснее, конечно, что у кассового спектакля был и второй состав. Рашид — Эмиль Талипов, мастер пародий и перевоплощений. Фандас — обычно уходящий на второй план Ильнур Закиров. Сажида — резкая Айгуль Миннулина, а ее соперница Зайнап — тогда только прибывшая в театр Айгуль Шакурова. И сантехник Ирек Кашапов. Кажется, они немногожко играют и актеров из первой версии спектакля, создавая эффект «театра в театре» без дополнительной сцены и кулис. И ощутимая ирония, что зрителю зачастую не нужно ничего нового. Потому артисты старого поколения, протестуя против новых форм, говорят: «Мы теряем зрителя, который ходил к нам 30 лет!».

С сентября 2019 года Рамиль Тухватуллин — депутат Государственного совета РТ шестого созыва. Спустя 4 года «Вызывали?» показали в последний раз (с основным составом) 21 октября. Вероятно, есть записи, по которым можно будет написать исследование, сделать сравнения. Говорят, что билеты на него продавались хорошо. Просто качество начало страдать. Страшно подумать, что происходит с аналогичными «хорошими комедиями» в других театрах, где их играют веками.

...Через несколько лет после «Вызывали?» Хаким написал продолжение, «Ява карлар, ява карлар» («Идут снега, идут снега»), где поменял ситуацию с героями, выставив источником конфликта Рашида и Сажиду. Этот спектакль, вероятно, никогда не поставят вновь. Хотя он выглядит гораздо ироничнее: ведь в нем сантехник Шайхи становится депутатом.