День в истории: водопровод в Казани, футбол в царской России, Великая депрессия и нейлоновые чулки в США

Чем примечательна дата 24 октября?

Сегодня, 24 октября, отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом и День любителей бильярда, День ООН и День любви к теплым носкам. В России профессиональный праздник отмечают бойцы отрядов спецназа. В Замбии 24 октября — День независимости, в Кыргызстане — День дипломатического работника, в США празднуют День еды, в Китае — День программиста, а в Индии — День огня. В этот день в Казани был запущен в работу первый водопровод, Россия подписала мирный договор с Персией, место двуглавого орла на Спасской башне Московского Кремля заняла пятиконечная звезда, взрыв ракеты на Байконуре унес жизни десятков человек, США поглотила Великая депрессия, а компания «Дюпон» выставила на продажу первые чулки из нейлона. 24 октября родились: натуралист Антони Левенгук, основатель австрийской хрустальной компании Даниэль Сваровски, большевик Григорий (Серго) Орджоникидзе, актер театра и кино, конферансье и юморист Аркадий Райкин, композитор София Губайдулина, писатель Венедикт Ерофеев. Не стало в этот день первого короля Франции, основателя династии Капетингов Гуго Капета, кутюрье и основателя французского модного дома Кристиана Диора. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый водопровод в Казани, институт для педагогов, день рождения Софии Губайдулиной

24 октября 1874 года в Казани был запущен в работу первый городской водопровод. Распоряжение о том, чтобы деньги, собранные с домовладельцев на постройку воинских казарм, направить на строительство водопровода в Казани, император Александр II издал в 1863 году. В городе был сформирован Особый водопроводный комитет, куда вошли представители всех сословий, а возглавил его купец Петр Осокин. Вести строительство водопровода в городе, начиная от Пановских ключей, комитет поручил коммерции советнику Петру Губонину. По условиям контракта он получил исключительное право снабжать Казань водой в течение 50 лет. Коммунальная система была построена на два года раньше утвержденного срока. Начиная с 24 октября вода из пригородных ключей самотеком по глиняным трубам поступала в основную ключевую магистраль и собиралась в каменном сборном колодце, затем разделялась на две магистрали — одна шла в нагорную часть Казани, вторая — в Арский резервуар. Через 40 лет у села Царицыно построили вспомогательную напорную станцию, и к 1913 году водопроводом пользовались более 1 200 абонентов.

24 октября 1876 года в Казани распахнул свои двери Учительский институт — он стал третьим по счету в России после Москвы и Петербурга. Первыми студентами казанского института стали всего 25 человек, им предстояло учиться три года и получить квалификацию педагога-универсала для преподавания в городских училищах. Поэтому программа обучения для студентов была многогранной — педагогика, русский, математика, физика, естествознание, история, география, рисование, черчение и чистописание, пение, гимнастика, ручной труд и другие дисциплины. В 1922 году на его базе создали Восточный пединститут, включив в него Восточную академию и факультет общественных наук Казанского университета. Сегодня в здании Учительского института располагается Институт психологии и образования КФУ.

София Губайдулина. Фото: wikipedia.org

24 октября 1931 года в Чистополе родилась будущий композитор, получившая мировое признание, София Губайдулина. В детстве она очень любила танцевать, и эта любовь, по ее признанию, привела ее к музыке. Сначала была музыкальная школа и класс фортепиано, потом Казанская консерватория. Первые уроки сочинительства музыки она брала у известного татарского композитора Назиба Жиганова. По его совету она продолжила обучение в Москве. Губайдулина написала музыку к мультфильму «Маугли» и к ленте Говорухина «Вертикаль» и много других музыкальных произведений. София Губайдулина является заслуженным деятелем искусства России, девять раз становилась лауреатом различных премий, за особые заслуги в международном культурном обмене она удостоена медали Гете и ордена «За заслуги в науке и искусстве». В начале 2000-х в Казани на ул. Тельмана, где когда-то жила композитор, был открыт Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Одаренные студенты композиторского факультета Казанской консерватории получают стипендию, названную ее именем.

24 октября 1988 года был создан Союз театральных деятелей Татарстана путем переименования Татарского отделения Всероссийского театрального общества. Оно же в Татарии было сформировано в 1938 году, куда вошли театральные труппы Русского и Татарского драматических театров республики в составе 51 человека. Возглавил отделение артист Казанского БДТ Дмитрий Любин. Сегодня союз считается в республике одним из крупнейших творческих объединений — в нем состоят 17 театральных коллективов со всего Татарстана и свыше 500 театральных деятелей. Это не только артисты, но также режиссеры, музыканты, театральные педагоги и критики, менеджеры театров и журналисты. Руководит сегодня Союзом лауреат Госпремии им. Г. Тукая, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Фарид Бикчантаев.

Строительство Казанского дома актера, 1966 г. Мунира Булатова, Александра Зуева с представителями центрального ВТО. Фото: stdtatar.ru

Первый футбольный матч, звезды на башнях Кремля, создание спецназа и катастрофа на Байконуре

24 октября 1813 года в азербайджанском селении Гюлистан Россия и Персия подписали мирный договор, который завершил собой русско-персидскую войну, начавшуюся в 1804 году. Подписи под документом поставили генерал-лейтенант Николай Ртищев и Мирза Абул-Хасан-хан. Подписанию мирного соглашения предшествовало жестокое поражение персидских войск при Асландузе. По договору Персия признавала переход к Российской империи Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и восьми ханств, в том числе Бакинского, Карабахского, Дербентского и Кубинского. Ожидалось, что благодаря договору между Россией и Ираном значительно вырастут масштабы торговли. Однако Гюлистанский мирный договор был обнародован спустя лишь три года после подписания — только тогда оба государства получили возможность вести взаимную торговлю. Персия же не смирилась с утратой значительной части Закавказья и при поддержке Великобритании развязала с Россией новую войну, которая опять же закончилась победой Российской империи и подписанием Туркманчайского мирного договора.

24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге состоялся первый в России официальный футбольный матч. На плац Кадетского корпуса вышла команда Василеостровского общества футболистов, куда входили в основном английские игроки, а ее соперником стал Кружок любителей спорта — «Спорт», где играли в основном русские и не столь опытные футболисты. Победу в матче одержали василеостровцы, забив в ворота любителей спорта шесть мячей, при этом не пропустив ни одного гола в свои. Газета «Листок Петербурга» так описывала встречу: «Василеостровцы, одетые в голубые цвета, выставили на фор-ворт линию пятерых застрельщиков. На второй линии у них стояли трое. Это были сторожевые посты. Перед городом, или, вернее, его воротами, стояли два бека. Наконец, в самом городе стоял его защитник». Зарождаться футбол в России начал примерно в это же время — тогда он воспринимался не как вид спорта, а больше как потеха для публики, его именовали «английская игра на воздухе» или «ножной мяч». К концу ХIХ века в Петербурге существовали уже три футбольные команды — «Виктория», «Невский клуб» и «Невка», состоявшие в основном из англичан, но постепенно состав команд стали разбавлять русские игроки. В августе 1901 года создали Санкт-Петербургскую футбольную лигу, через 11 лет был образован Всероссийский футбольный союз, который тогда же был принят в ФИФА. В 1913 году в России насчитывалось 33 городских лиги и 155 клубов, в которых играли порядка 8 тысяч футболистов.

Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

24 октября 1935 года на Спасской башне Московского Кремля была установлена первая пятиконечная металлическая звезда с перекрещенными серпом и молотом — взамен снесенного символа царской России двуглавого орла. Впервые его туда водрузили еще в XVII веке, при царе Алексее Михайловиче. К началу XIX века российский символ украшал и другие кремлевские башни — Никольскую, Троицкую и Боровицкую. Первые эскизы звезды художника Лансере Сталин не утвердил, и проект отдали другому художнику — Федору Федоровскому. Делали звезды на двух московских заводах и в мастерских аэрогидродинамического института. Монтаж звезды на башню занял всего 50 минут. Через три дня звезды установили на Никольскую и Боровицкую башни. Но за два года звезды и уральские самоцветы (знаки серпа и молота) потускнели. И в 1937 году, к двадцатилетию революции, их заменили на сделанные из рубинового стекла. Еще одну звезду установили на пятой башне Кремля — Водовзводной. Трехслойное рубиновое стекло площадью 500 кв. метров для них было изготовлено на заводе в Донбассе. Специальное рубиновое стекло изобрел Николай Курочкин, автор первого саркофага для Мавзолея Ленина. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды сделали и уникальные лампы накаливания мощностью от 3700 до 5000 ватт. Новые звезды зажгли 2 ноября. Они до сих пор круглосуточно горят на пяти башнях Кремля — их не отключали даже во время войны — просто закрывали чехлами. За всю историю звезды отключали лишь раз — в 1996 году, когда в Кремле снимали исторический фильм.

24 октября 1950 года маршал Советского Союза Александр Василевский издал директиву, по которой началось формирование 46 рот специального назначения, в каждой по 120 человек. Эта дата считается профессиональным праздником бойцов подразделений специального назначения. В их задачу входили разведка в тылу противника, а в случае необходимости — уничтожение пунктов управления, ракетных установок и прочих стратегических объектов. За годы существования спецназа ГРУ его структура и количественный состав несколько раз менялись, неизменной оставалось лишь его предназначение. Сегодня подразделения спецназа имеются при ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюсте и других федеральных органах государственной власти.

Обломки ракеты на стартовом столе. Фото: wikipedia.org

24 октября 1960 года на полигоне Байконур при подготовке к первому испытательному пуску, за 30 минут до старта, взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета Р-16. Это событие признано самой страшной катастрофой в истории мировой космонавтики и ракетной техники. По официальным данным, в результате взрыва погибли 78 человек, позже академик Борис Черток называл гораздо большее число жертв — 126 человек. Концентрические волны пламени на огромной скорости уничтожали все на своем пути. Среди погибших были конструкторы ракетной техники и командующий ракетными войсками СССР, маршал артиллерии Митрофан Неделин — от него остался только депутатский значок, по нему определили место его гибели. Эта дата в Казахстане считается Днем памяти погибших первопроходцев космоса.

Палочка Коха, Великая депрессия и чулки из нейлона как «одежда будущего»

24 октября 1882 года на заседании физиологического общества в Берлине немецкий врач и микробиолог Роберт Кох произвел сенсацию — в своем докладе он заявил об открытии новой бактерии — возбудителя туберкулеза. Эта смертельная болезнь, которую в то время в Росси называли чахоткой, считалась главным злом Европы. Обнаруженная в ходе исследований бацилла была названа в честь своего открывателя — палочкой Коха. В 1905 году за это открытие Кох получил Нобелевскую премию. Через 90 лет ВОЗ объявила туберкулез мировым бедствием.

24 октября 1929 года Нью-Йоркскую фондовую биржу поглотила очередная паника. Как результат, курсы акций катастрофически скатились вниз, по бросовой цене было продано почти 13 млн акций. Этот день был назван «черным четвергом», после которого в США началась Великая депрессия. Биржевому краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов — свои средства в акции вкладывали миллионы американцев. Спрос на акции рос, как и цены, появлялись все новые и новые инвесторы, которые зачастую покупали акции в кредит, что в итоге привело к образованию экономического пузыря. 24 октября, когда индекс Доу-Джонса достиг рекордной отметки в 381,17, пузырь лопнул, началась паническая распродажа акций, было продано рекордное их количество, а индекс Доу-Джонса за один день упал на 11%. За следующую неделю брокеры продали еще 30 миллионов акций. Цены на них рухнули, разорив тем самым миллионы инвесторов, сам рынок потерял в стоимости порядка 30 миллиардов долларов. Банки оказались не в состоянии вернуть долги и объявляли о банкротстве, предприятия лишались кредитных линий и закрывались, начался рост безработицы — к началу 1933 года число безработных в Штатах превысило 16 млн человек. За первые три года депрессии обанкротились почти 5 тысяч банков, на счетах которых было размещено 3,3 миллиарда долларов. Охваченное паникой население изымало деньги из уцелевших банков. Количество денег в обращении за три года с 454 миллионов долларов увеличилось до 5,7 миллиарда.

Фото: wikipedia.org

24 октября 1939 года на прилавки одного из универмагов американского штата Делавэр впервые поступили нейлоновые чулки. Небольшая их партия была раскуплена мгновенно. Спустя полгода в Нью-Йорке всего за один день было продано 5 миллионов пар чулок. О создании нового синтетического материала — нейлона, делающего ткань прочной и эластичной, химическая компания «Дюпон» объявила в 1938 году. На Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году чулки из нейлона были объявлены «одеждой будущего». В отличие от шелковых, они хорошо тянулись, не теряли формы, не сползали и не морщились, переносили мороз и влагу. Несмотря на то, что стоили «дюпоновские» чулки в два раза дороже шелковых, спрос на них превзошел все ожидания, а компания-производитель обогатилась на миллиарды долларов. Во время Второй мировой войны от нейлоновых чулок пришлось отказаться — завод переоборудовал производственные линии под выпуск парашютов, кабелей для самолетов и веревок. В конце войны «Дюпон» заявил о возобновлении чулочного производства, но выйти на большой объем сразу не удалось. Это вызвало серию беспорядков среди покупательниц, названных тогда «нейлоновыми бунтами». Массовое производство началось только в 1950-е годы — за первый год «Дюпон» продал 64 миллиона пар.