«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 26-я: «На первый этаж»

Путешествие на лифте от Александра Ширманова и Константина Клюева

Фото: Кадр из фильма

Дипломный фильм оператора Константина Клюева, который попросил помощь у режиссера Александра Ширманова, который между рекламными роликами сделал несколько короткометражек, а на этот раз помог товарищу получить «отлично».



Реклама и короткометражки



У Ширманова три диплома, он учился в Казанском художественном училище, в университете культуры и искусств, а также в киношколе Александра Митты. Сейчас ему 31. У него есть еще несколько фильмов, к примеру, «На рассвете в конце июня», о встрече полковника НКВД и детей в самом начале Великой Отечественной войны. Для того, чтобы закончить работу (саунд-дизайн, музыка, цветокоррекция, спецэффекты), Ширманов запускал краудфандинговую кампанию, собрав из 100 тысяч 18628. Оператором фильма был Айдар Шарипов, успешно работающий теперь в сфере казахстанского кинематографа. Фильм вышел в апреле 2019-го.

Также есть совсем короткая история «Пара строк» о встрече деревенского парня и городской девушки в середине 1950-х и и «Лиза уходит со сцены», напротив, о возвращении в село женщины, где ее ждут муж и дочь.

Дальше — Родченко



Для съемок фильма «На первый этаж» в студии выстроили лифт (почти что «Отель «Гранд Будапешт»!), чем команда явно гордится, чего не скажешь о диалогах — в интервью сайту Enter Ширманов рассказывал, что после написания сценария сходил в Москве на встречу с Робертом Макки, который привез книгу «Диалог. Искусство слова для писателей, драматургов и сценаристов», после чего решил, что его текст, на который его частично вдохновило «Искусство любить» Эриха Фромма, никуда не годиться, но времени переделывать уже не было. На съемку ушло 2,5 смены и 100 тысяч рублей, при том, что команда работала бесплатно, так что деньги ушли, в частности, на оборудование: снимали на советские кинолинзы.

У Макки, что интересно, почти нет своих сценариев, но указывается, что 65 его учеников получили «Оскар».

Действительно, разговор, которые затевают юноша (Азат Хайдаров, по образованию инженер электрического транспорта, работает в театре SDVIG) и лифтёр (Владимир Мазур из Качаловского театра), выглядит как отрывок из весьма неровной пьесы. И нельзя отделаться от мысли, что лифт никуда не едет. Впрочем, ведь это и не лифт вовсе.

А Клюева, кстати, можно увидеть в титрах клипа «АИГЕЛ» «Снег» и фильма Арсения Кузнецова «Уроборос». Ровесники, сокурсники, коллеги продолжают помогать снимать другу другу кино, потому что соперничать пока что особо незачем. А последние новости о Ширманове гласят, что он, как студент Школы кино и телевидения «Индустрия» Бондарчука, в прошлом году он выиграл Международный питчинг кинопроектом на мусульманском кинофестивале, собираясь снять баопик «Ракурс» об Александре Родченко, получив финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей. Плюс кураторство и помощь экспертов. При этом озвучен и предполагаемый бюджет картины — 1 млн долларов. На питчинге Ширманов познакомился с актером фильма «Микулай» Иван Добронравов, который оказался похожим на Родченко — так что тот попросил сценарий.