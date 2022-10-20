Служить в армии теперь два года? Сенатор Джабаров и его предложения — РВ Live / 20.10.2022
Стоит подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в Вооруженных силах, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Надо ли теперь россиянам готовиться к тому, что это предложение будет принято на законодательном уровне? Сенатор с 2009 года от Еврейской автономной области Джабаров известен своими громкими предложениями. Рассказываем, как он предлагал отправить «мажоров» на СВО, не признавать объединение ФРГ и ГДР и многое другое, — в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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