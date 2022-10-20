Новости общества

17:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Служить в армии теперь два года? Сенатор Джабаров и его предложения — РВ Live / 20.10.2022

16:00, 20.10.2022 1
Служить в армии теперь два года? Сенатор Джабаров и его предложения — РВ Live / 20.10.2022

Стоит подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в Вооруженных силах, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Надо ли теперь россиянам готовиться к тому, что это предложение будет принято на законодательном уровне? Сенатор с 2009 года от Еврейской автономной области Джабаров известен своими громкими предложениями. Рассказываем, как он предлагал отправить «мажоров» на СВО, не признавать объединение ФРГ и ГДР и многое другое, — в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

17:04 МСК Все новости
Новости раздела