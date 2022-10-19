Участники Всероссийского форума «Команда ПРОФИ» побывали на производстве «Казаньоргсинтеза»

Фото: Артем Дергунов

«Казаньоргсинтез» продолжает развивать промышленный туризм на своем предприятии. На этой неделе с производственными процессами нефтехимического гиганта знакомили студентов и специалистов СПО из разных регионов страны, приехавших в Казань на Всероссийский форум «Команда ПРОФИ». Вместе с учащимися обзорную экскурсию посетила и журналист «Реального времени». О том, чем студентам запомнилась поездка, — в нашем репортаже.

«Важная и нужная работа для всей страны»

«Казаньоргсинтез» продолжает курс на открытость в рамках промышленного туризма на своей территории. Накануне студенты из разных регионов страны, обучающиеся в системе среднего профессионального образования, которые приехали в Казань на Всероссийский форум «Команда ПРОФИ», получили уникальную возможность поближе познакомиться с работой казанского предприятия СИБУРа.

Как отметила Ольга Орлова, сотрудница «Казаньоргсинтеза», проводившая экскурсию, подобные мероприятия не только повышают уровень практических знаний студентов в области нефтехимического производства, но и могут послужить стимулом при выборе будущего места работы.

— Одно дело, когда студентам рассказывают о промышленных предприятиях преподаватели, и совсем другое — когда они все это видят своими глазами. Посетив цеха, производственные площадки, будущие специалисты уже четко представляют весь комплекс производства. И в конце экскурсии, когда мы спрашиваем у студентов: «Хотели бы они у нас работать?», желающих связать свою карьеру с «Казаньоргсинтезом» становится в разы больше, чем было до начала экскурсии, — признается Ольга Орлова.

Ольга Орлова отметила, что подобные мероприятия повышают уровень практических знаний студентов и служат стимулом при выборе будущего места работы

С Ольгой Орловой согласна и сопровождавшая студентов куратор команды Всероссийского форума студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ» Алия Аглиуллина. Она отметила, что студенты впервые воочию увидели производственные площадки одного из флагманов химической отрасли — «Казаньоргсинтеза».

— Очень важно проводить подобные мероприятия, и здорово, что «Казаньоргсинтез» держит курс на открытость. Побывав на производстве, ребята будут знать, как работает предприятие, как ведется технологический процесс и что это важная и нужная работа для всей страны.

Возможности для молодых специалистов

По уже сложившейся традиции ознакомительная экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности, после чего экскурсантам рассказали об истории завода, особенностях технологического процесса, выпускаемой продукции. Также студенты смогли своими глазами увидеть, как выглядит территория самого предприятия.

А уже после обзорной экскурсии состоялось неформальное общение с представителем HR-службы Наталией Титовой. Студентам рассказали об обучении, возможностях карьерного и профессионального развития в компании, социальной политике предприятия.

— Компания СИБУР входит в десятку лучших работодателей страны. Мы проводим большую работу со студентами и молодыми специалистами, которые уже работают в нашей компании, — говорит Наталия Титова. — В компании существует программа целевой подготовки, направленная на студентов вузов и ссузов. В рамках целевой программы студенты, прошедшие отбор, проходят обучение, производственную практику, стажировки, а также получат возможность в дальнейшем трудоустроиться и строить карьеру в периметре нашей компании. Поэтому, если вы готовы учиться, развиваться и вам нужен профессиональный рост, добро пожаловать в компанию СИБУР!

Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез». Токен Pb3XmBtzsznA81Lo1avEgAcWAAVmeaLY3Vbaz3x

В ходе экскурсии студенты позитивно оценили полученную возможность поближе познакомиться с одним из ведущих работодателей страны и задать все интересующие вопросы специалистам. А чуть позже, в разговоре с журналистом «Реального времени», признались, что многие из них заинтересовались деятельностью СИБУРа и возможностью сделать карьеру в периметре динамично развивающейся компании.

— Мне экскурсия понравилась, особенно потому, что это позволило наглядно увидеть, как работают сотрудники СИБУРа. Такая форма знакомства дает четкое представление о том, какие есть карьерные возможности у будущих молодых специалистов в компании. Особо хотела отметить спикеров, которые зарядили нас любовью к своей профессии. Рассказывали обо всем с энтузиазмом. Привезу домой из Казани много положительных эмоций, — рассказала участница форума из Энгельса Диана Аубекерова.

Поддерживает сокурсницу и другой участник форума — Александр Агеев.

— За время экскурсии я узнал много интересной и полезной информации. Был удивлен, что на предприятии так мало выбросов. Я по-новому взглянул на химическую отрасль. Теперь я знаю, что это не только технологично, но еще безопасно и экологично.

Напомним, в рамках промышленного туризма экскурсии на «Казаньоргсинтез» будут продолжены. В ближайшее время побывать на нефтехимическом гиганте сможет любой желающий.