Новому замглавы Минкульта пожаловались в Казани на госзакупки и отсутствие татарского языка на Первом канале

С «брендовыми» проектами предложили заключать прямые контракты без тендерных процедур

Фото: пресс-служба министерства культуры РТ

Недавно назначенная заместителем министра культуры России Надежда Преподобная приехала в минувший уикенд в Казань. Открыв школу креативных индустрий и осмотрев Арск, она пообещала пересмотреть национальную политику в области культуры, а в частности, обсудить с депутатами госдумы 44-й закон, в результате работы которого тендеры на местные проекты выигрывают москвичи. На встрече с федеральным чиновником побывал корреспондент «Реального времени».



В этом году — Казань, в следующем— Нижнекамск и Альметьевск



Новую должность Преподобная получила 25 сентября, до этого она была министром культуры Нижегородской области. Министр культуры РТ Ирада Аюпова провела с коллегой весь день, который начался с открытия первой Школы креативных индустрий в Казани, которая разместилась в отреставрированном крыле Казанского художественного училища. Летом Аюпова уже водила здесь журналистов вместе с директором Ольгой Гильмутдиновой, которая на этот раз взяла на себя большую часть обязанностей гида, рассказывая и про лепнину, и про стены, которые до прихода специалистов могли отклоняться на десятки сантиметров, демонстрируя работы выпускников. Интерактив начался в парадном зале, где на балконе внезапно возник певец и пропел «Песню о блохе».

ШКИ занимает четыре аудитории в крыле, где также продолжают учиться и студенты КХУ. Занятия шли во время обхода: к примеру, в одной из комнат Ленар Карим объяснял устройство фотоаппарата. В другой на занятиях по анимации ученики собирали на компьютере мудборд, в третьей рисовали что-то в виртуальной реальности. Набор проходил через собеседования, которые прошел 91 человек. Возрастной ценз — от 12 до 17 лет.

В следующем году планируется, что помимо фото- и видеопроизводства, интерактивных цифровых технологий, дизайна и анимации появится и студия, к примеру, дизайна костюма. ШКИ создана в рамках федерального проекта «Придумано в России», и, как сообщила Аюпова, планируется, что в Татарстане их откроется еще две — в Нижнекамске и Альметьевске.

— Нами подготовлены заявки на открытие школ креативных индустрий. Мы надеемся, что у нас в республике еще две школы креативных индустрий откроются в будущем году, — отметила министр. На создание казанской из федерального бюджета было выделено более 53 млн рублей. К открытию запустили выставку «Чистый лист», очень метамодернистскую: в качестве экспонатов — белые листы. Всего в России открылось 25 таких школ, включая Марий Эл, Башкортостан, Мордовию, Самарскую и Ульяновскую области. В следующем году планируется открыть еще 32.

Есть бренд — тендер будет не нужен?

Также гости изучили Арскую детскую школу искусств, которая прошла через капитальный ремонт здания и закупку инструментов и оборудования, районный дом культуры в селе Штырь и Казанский государственный институт культуры, где им рассказывали о проектах студентов. Путешествие затянулось, так что на мероприятие, которое называлась встречей с креативной молодежью, в Национальной библиотеке Преподобная и Аюпова опоздали более чем на час.

Также гости изучили Арскую детскую школу искусств, которая прошла через капитальный ремонт здания и закупку инструментов и оборудования. Фото: пресс-служба министерства культуры РТ

А первую проблему обозначила директор библиотеки Мадина Тимерзянова, которая рассказала о проблемах, которые вызывает закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вспомнив, что тендер на проведения фестиваля Tat Cult Fest, который в этом году проходил на территории библиотеки, был сначала выигран московской фирмой, которая до этого казанскими проектами не занималась. В результате столичные организаторы, снизившие на торгах бюджет на полтора миллиона, просто связались с местными за 8 дней до фестиваля — а те провели мероприятия в сжатые сроки и c меньшей сметой.

— Может, имеет смысл авторским проектам, если они защищены брендом, в качестве государственной поддержки, давать возможность заключения прямых контрактов? — добавила Аюпова, указывая, что такие вопросы касаются и государственных, и негосударственных организаций.

Фото: пресс-служба министерства культуры РТ

— Я понимаю, что мы друг друга слышим, этим нужно заниматься, — ответила Преподобная. — У нас есть возможность работать с депутатским корпусом. Мы можем сформулировать вопросы и поговорить с коллегами, в первую очередь с комитетом по культуре.

Музыкант Shoner Paul, он же Павел Александров, поднял вопрос представленности национальных культур в общественной сфере. Эту тему подхватили и его коллеги, указав, что, к примеру, на Первом канале татарский язык прозвучал, кажется, лишь один раз — когда дуэт «Аигел» выступил на «Вечернем Урганте». И дело не в том, что в России мало этнофестивалей — не надо другие языки загонять в прокрустово ложе фольклорных мероприятий. Не надо ли вообще ввести в систему выделения грантов и субсидий такой критерий, как «многоязычность»?

— Я честно скажу, что программу национальной культурной политики я собираюсь пересмотреть полностью, — ответила Преподобная. И рассказала, как ее ребенок слушает музыку народов на разных языках — а ее радует, что она при этом эти композиции не переключает. А после вспомнила, как в детстве ее мама работала бухгалтером на Большой Покровской, в магазине подарков и сувениров «Художественные промыслы», который существует там более 40 лет, продавая все, от холодного оружия из Ворсмы и Ломоносовского фарфора до Казаковской филиграни и Чкаловского гипюра. А казанцы посетовали, что, к сожалению, такого магазина в Казани до сих пор нет.

Фото: пресс-служба министерства культуры РТ