День в истории: автор балета «Шурале», медаль «За отвагу» и Кенигсберг в составе СССР

Чем примечательна дата 17 октября?

Фото: 100tatarstan.ru/1945 год, Казань, премьера первого татарского балета «Шурале»

Сегодня, 17 октября, в мире — день борьбы за ликвидацию нищеты, в России поздравляют с профессиональным праздником участковых терапевтов. В разные годы и столетия в этот день началось «стояние на Угре», участники экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский, в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac, в Москве основали первый в мире государственный Музей игрушки, в СССР учредили медаль «За отвагу» и включили в состав страны Кенигсберг (сейчас Калининград). Родились в этот день: российский государственный деятель, граф Григорий Орлов, маршал Советского Союза Андрей Гречко, американский писатель Роберт Джордан. Скончались: русский иконописец Андрей Рублев, польский композитор Фридерик Шопен, российский журналист Дмитрий Холодов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Историк Щапов, автор первого татарского балета



17 октября 1831 года в семье сельского дьячка и крестьянки-бурятки родился Афанасий Прокофьевич Щапов — историк, публицист, этнограф. В 1852 году он окончил Иркутскую духовную семинарию и поступил казеннокоштным в Казанскую духовную академию. В Казань в те годы перевезли собрание рукописей из Соловецкого монастыря, в описи которых принимал участие Щапов, и на основе которых он написал диссертацию «Раскол старообрядчества». Преподавал в Императорском Казанском университете, пропагандируя идеи федерализма и народовластия. Был сослан в Сибирь, на малую родину. Ныне могила Щапова в Иркутске является памятником истории федерального значения.

17 октября 1943 года скончался Фарид Загидуллович Яруллин, композитор, автор музыки к балету «Шурале». Увидеть постановку самому автору не довелось, командир стрелкового взвода он пал смертью храбрых на фронте. В историю музыкального искусства XX века Яруллин вошел как автор первого татарского балета — «Шурале» он создал в 1941 году. Произведение называют одним из лучших национальных балетов в татарской музыке. Этот спектакль ставили многие отечественные и зарубежные театры.



Гравюра Петропавловска, XVIII век. Фото: wikipedia.org

Столица Камчатки, музей игрушек и медаль «За отвагу»



17 октября 1740 года экспедиция Витуса Беринга заложила поселение, с которого начала свою историю столица Камчатки — город Петропавловск-Камчатский. Исследование региона Берингом, завершившееся в 1730 году, стало первой в России морской научной экспедицией. Ученые произвели инструментальную съемку западного побережья моря (которому впоследствии будет присвоено имя Беринга) на протяжении более чем 3,5 тысячи км.

17 октября 1918 года в Москве основали первый в мире государственный Музей игрушки, и он был первым музеем этого профиля в Европе. Его уникальность — в многообразии представленного здесь игрового материала. Музей основал художник, искусствовед, коллекционер и музейный деятель Николай Дмитриевич Бартрам. Свою личную коллекцию игрушек он начал собирать еще в начале 1910-х годов. Увлекшись, стал изучать историю их производства. В поисках новых экспонатов для своей коллекции Бартрам объездил Курскую губернию, ведущие центры кустарных промыслов в Московской, Владимирской, Нижегородской губерниях, ездил за границу. Его прежде всего интересовали игрушки, изготовленные ремесленниками, а не фабриками. Сначала музей был создан в квартире самого коллекционера, но вскоре ему выделили отдельное помещение.

museumot.info

17 октября 1938 года в СССР учредили медаль «За отвагу», которую вручали за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга (в боях с врагами социалистического Отечества; при защите государственной границы СССР; при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни). Награду вручали военнослужащим (причем как рядовому и сержантскому составу, так и младшим офицерам) Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другим гражданам СССР, а также и иностранным гражданам. Она стала высшей советской медалью в наградной системе СССР и оставалась такой до распада Союза. Медалью «За отвагу» награждали исключительно за личный подвиг и храбрость, проявленные на поле боя.

«Кадиллаку» 120 лет, Кенигсберг в составе Союза и открытие базы IMDb

Ровно 120 лет назад, 17 октября 1902 года, в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac. Своим рождением он обязан талантливому изобретателю Генри Мартину Лиланду. Предприниматель с сыном сотрудничали с Генри Фордом и Рэнсомом Олдсом. Лиланд создал компанию Cadillac Motor Car Company, назвав ее в честь губернатора Луизианы и основателя Детройта маркиза Антуана де Кадийяка. А спустя 2 месяца выпустил первый Cadillac модели «А». К концу года свет увидели еще две машины, затем все три автомобиля выставили на январском авто-шоу в Нью-Йорке 1903 года.

Фото: wikipedia.org

Согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями 17 октября 1945 года вошел в состав СССР. В апреле 1946-го образовалась соответствующая область, а спустя 3 месяца ее главный город стали называть Калининградом — в память умершего 3 июня «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Сегодня в городе много иностранных учреждений, обеспечивающих необходимую информационную, административную и визовую поддержку.

17 октября 1990 года была открыта крупнейшая в мире база данных о фильмах, телепрограммах и компьютерных играх Internet Movie Database (IMDb). Ее создали любители кино, так один из основателей Колин Нидхэм написал несколько UNIX-скриптов для организации базы данных кинофильмов. Сначала база называлась Rec.Arts.Movies Movie Database, название Internet Movie Database возникло позднее. IMDb постепенно росла и совершенствовалась. В 1993 году она дебютировала в интернете на сервере Кардиффского университета в Уэльсе, уже тогда она была очень популярна, получая в среднем 65 миллионов запросов в месяц.