«Если участок заберут, куда пойдут дети?» — жители Горок отстаивают двор

По словам казанцев, город предлагает им выкупить детскую площадку и часть парковки

Фото: предоставлено ТСН «Успех»

В редакцию «Реального времени» с просьбой о помощи обратились жители многоквартирного дома на Горках, по ул. Профессора Камая, 12. Они опасаются, что в скором времени потеряют часть двора. «Дом сдали с большой парковкой и детской площадкой, а потом один из участков отдали обратно городу, — там как раз игровая зона и часть стоянки, рассказали жильцы, — Нас, грубо говоря, обманули». По словам граждан, Управление архитектуры и градостроительства Казани не согласовывает проект межевания земельных участков, заявляя, что собственники жилья должны дать согласие на увеличение земельного участка, а затем доплатить городу за эту территорию по кадастровой стоимости. В ситуации разбирался наш корреспондент.

«Земельный участок обременен ипотекой»

В марте этого года жильцы многоквартирного дома в Казани на ул. Профессора Камая, 12 обратились в администрацию Вахитовского и Приволжского районов с просьбой провести межевание придомовой территории для последующего ее оформления в собственность. Районные чиновники проект межевания для ТСН «Успех» подготовили, но во время его согласования получили от Управления архитектуры и градостроительства Казани замечание, что данный земельный участок образуется путем перераспределения. Поэтому за решением вопроса собственникам жилья предстояло обратиться в УАиГ.

Ответа на письмо, отправленное в июне этого года, по словам руководства ТСН, пришлось ждать 4 месяца. В нем сообщалось, что «разработка проекта межевания территории по данному заявлению рекомендуется в границах согласно прилагаемому материалу». И в этих рекомендованных пределах нет ни детской площадки, ни части территории для парковки. Также в официальном письме УАиГ указано, что земельный участок, подлежащий перераспределению, обременен ипотекой участников долевого строительства в пользу ООО «Ипотечный агент ВТБ-БМ 3», банка ВТБ 24, которым не переданы объекты долевого строительства. Сама земля в аренде у ООО «Научно-производственное предприятие «Агора».

При этом, согласно закону, говорит предправления ТСН «Успех» Гульнара Низамутдинова, при постановке на кадастровый учет дома, построенного в рамках долевого строительства, обременение на земельный участок снимается. На кадастровый учет дом был поставлен еще в марте 2015 года. В этом же году был расторгнут и договор аренды между КЗИО Казани и застройщиком «Агорой».

Согласно данным ЕГРН, сведений о том, что земельный участок, на котором находятся дом и прилегающая к нему территория, образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровой палате отсутствуют, впрочем, как и сведения о правообладателе земельного участка. При этом в выписке ЕГРН указано, что срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта земельного участка составляет 242 месяца, лицо, в пользу которого они установлены, — ООО «Ипотечный агент ВТБ-БМ 3».

Фото предоставлено Гульнарой Низамутдиновой

«Кто-то нарушил, а мы заложники этой недоработки»

Дом был сдан в 2015 году застройщиком НПП «Агора», в нем 190 квартир и коммерческие помещения на первом этаже. В разрешении на строительство, по словам главы ТСН, были указаны оба участка земли — под самим 20-этажным домом и соседняя с ним территория, отведенная под благоустройство, где были обустроены детская площадка и парковочные места для жильцов площадью около 1 тыс. кв. м. На момент сдачи-приемки дома и в течение гарантийного срока эти участки земли находились в аренде у фирмы-застройщика.

— Когда дом передавался городу, территорию с детской площадкой и парковкой почему-то не передали жильцам, также не объединили ее и с другим участком. Тогда же на участке посчитали и имеющееся количество парковочных мест и саму детскую площадку — без них комиссия бы просто не приняла дом. Дом был сдан в январе 2015 года, а уже в августе у «Агоры» истек срок аренды земли. У жильцов даже возможности не было, чтобы оформить этот участок, так все и осталось, — говорит глава ТСН «Успех» Гульнара Низамутдинова.

Почему прежний председатель ТСН не занималась этими вопросами, Низамутдинова не знает: «Она ушла впритык к окончанию гарантийного срока от застройщика. Хотя, когда дом сдавался, эти два участка должны были объединить. По какой причине этого не сделали, непонятно. Кто-то что-то нарушил, не доделал, а мы теперь оказались заложниками этой недоработки».



Детской площадкой пользуются не только жильцы дома №12, но и соседних ЖК, где нет собственных игровых зон.

— У нас тут несколько домов 20-этажных, семьи в них в основном живут молодые, почти в каждой есть дети, среди них немало дошкольного возраста. Но мест для развития, игр детей очень мало в этом районе. По вечерам во дворе нашего дома собираются десятки детей, родителей. Младшие на горках катаются, старшие играют в баскетбол или футбол. Если участок заберут, а все эти конструкции снесут, куда пойдут дети? — задается вопросом житель дома, глава многодетной семьи Алмаз.

Фото: предоставлено Гульнарой Низамутдиновой

По его словам, жильцы дома ухаживают за этой площадкой, где нужно красят, ремонтируют, или меняют игровые конструкции, дружно выходят на субботники по уборке территории.

В марте 2017 года на официальном сайте фирмы–застройщика НПП «Агора» сообщалось о продаже квартир и нежилых помещений, а в описании девелопер обещал, что покупателей будут радовать «большая детская площадка» и «гостевая парковка». Эти же участки указаны на всех эскизных проектах дома, которые перед началом строительства были согласованы с УАиГ Казани, а также в разрешении на строительство. «Выходит, что сначала приняли все, утвердили, а потом решили отнять», — возмущаются жильцы.

— При покупке квартир в доме были указаны эти два участка — игровая площадка для детей и парковка для автомобилей. В итоге, как сейчас выясняется, — они не наши. То есть все дети остаются без места для игр, прогулок. А это уже нарушение норм. Один из сотрудников управления архитектуры в неформальном разговоре заявил мне: «Мы вам все снесем». После этого я совсем отчаялась, не знала, что делать, к кому обращаться за помощью. Ну как так, все снести?! Мы же сами на этой площадке ничего не строили, все сдавал застройщик, а принимал город и все надзорные службы, — возмущается Гульнара Низамутдинова.

Выкупить землю у города почти за 30 млн рублей

В течение двух лет после сдачи дома многоэтажное жилое здание находилось в ведении управляющей компании, затем жильцы решили создать ТСН. Первый председатель товарищества собственников тоже обращалась в УАИГ с просьбой объединить все участки — в ответ получала письма, где говорилось, что «подготовка проекта межевания двух земельных участков не представляется возможным».

— Когда на прошлой неделе мы, члены правления ТСН, пришли на личный прием к заместителю начальника Управления архитектуры, на наш вопрос, как же дом приняли без детской площадки и определенного количества парковочных мест, нам прямым текстом заявили: «Мало ли, что там должно было быть и мало ли, что там когда-то было. Это теперь неважно. Мы отрезаем часть участка, чуть-чуть себе забираете, проголосуете за это стопроцентно, — рассказала Низамутдинова.

Фото предоставлено Гульнарой Низамутдиновой

Это означает, что по закону, после нового проекта межевания территории, собственникам квартир в доме придется выкупить эту землю. «Даже этот небольшой участок с учетом кадастровой стоимости сегодня стоит 28 млн рублей. Естественно, эта сумма неподъемная для жильцов», — с сожалением говорит предправления ТСН. При этом сумма легко может вырасти, поскольку по закону этот участок земли будет выставлен на аукцион.

— Мы были у юриста Управления архитектуры, где нам сказали, что выход один — выкупать землю у города, но сначала нужно получить официальный отказ. Обращались за советом и к юристам Казани — все отказываются от нашего дела, сетуют на отсутствие практики в решении таких вопросов, неготовность связываться с мэрией, — делится проблемой Низамутдинова, — Пока я пытаюсь решить вопрос сама, но у нас очень дружные жильцы. Мы готовы создать инициативную группу, выходить, выезжать на встречи, чтобы отстоять наши площадки.

«Реальное время» направило официальный запрос в мэрию Казани, с просьбой прокомментировать, чем вызван отказ участникам ТСН «Успех» в межевании двух участков придомовой территории и рассказать, под какой объект планируется приспособить этот участок.

Как пояснили в мэрии, в 2012 году застройщику ООО «НПП «Агора» был предоставлен в аренду на 3 года земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:41 для завершения строительства жилого дома. В том же году обществу «Агора» другим договором был предоставлен смежный участок с кадастровым номером 16:50:070647:127 для благоустройства территории. Однако после завершения строительства дома ООО «НПП «Агора» обратилось с заявлением в Комитет земельных и имущественных отношений г. Казани о расторжении договора аренды на участок с кадастровым номером 16:50:070647:127.



— Таким образом участок под благоустройство никогда не являлся придомовой территорией и не предоставлялся для строительства дома. И в соответствии с Земельным кодексом РФ у ТСН «Успех» есть возможность оформить разрешение на использование земельного участка под детскую площадку и для благоустройства, — сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

С учетом того, что в настоящее время земельный участок, где расположена детская площадка, кому-либо не предоставлен, ТСН «Успех» для детального рассмотрения вопроса и изучения возможных решений необходимо обратиться в Управление архитектуры и КЗИО, добавили чиновники.