«Если участок заберут, куда пойдут дети?» — жители Горок отстаивают двор
По словам казанцев, город предлагает им выкупить детскую площадку и часть парковки
В редакцию «Реального времени» с просьбой о помощи обратились жители многоквартирного дома на Горках, по ул. Профессора Камая, 12. Они опасаются, что в скором времени потеряют часть двора. «Дом сдали с большой парковкой и детской площадкой, а потом один из участков отдали обратно городу, — там как раз игровая зона и часть стоянки, рассказали жильцы, — Нас, грубо говоря, обманули». По словам граждан, Управление архитектуры и градостроительства Казани не согласовывает проект межевания земельных участков, заявляя, что собственники жилья должны дать согласие на увеличение земельного участка, а затем доплатить городу за эту территорию по кадастровой стоимости. В ситуации разбирался наш корреспондент.
«Земельный участок обременен ипотекой»
В марте этого года жильцы многоквартирного дома в Казани на ул. Профессора Камая, 12 обратились в администрацию Вахитовского и Приволжского районов с просьбой провести межевание придомовой территории для последующего ее оформления в собственность. Районные чиновники проект межевания для ТСН «Успех» подготовили, но во время его согласования получили от Управления архитектуры и градостроительства Казани замечание, что данный земельный участок образуется путем перераспределения. Поэтому за решением вопроса собственникам жилья предстояло обратиться в УАиГ.
Ответа на письмо, отправленное в июне этого года, по словам руководства ТСН, пришлось ждать 4 месяца. В нем сообщалось, что «разработка проекта межевания территории по данному заявлению рекомендуется в границах согласно прилагаемому материалу». И в этих рекомендованных пределах нет ни детской площадки, ни части территории для парковки. Также в официальном письме УАиГ указано, что земельный участок, подлежащий перераспределению, обременен ипотекой участников долевого строительства в пользу ООО «Ипотечный агент ВТБ-БМ 3», банка ВТБ 24, которым не переданы объекты долевого строительства. Сама земля в аренде у ООО «Научно-производственное предприятие «Агора».
При этом, согласно закону, говорит предправления ТСН «Успех» Гульнара Низамутдинова, при постановке на кадастровый учет дома, построенного в рамках долевого строительства, обременение на земельный участок снимается. На кадастровый учет дом был поставлен еще в марте 2015 года. В этом же году был расторгнут и договор аренды между КЗИО Казани и застройщиком «Агорой».
Согласно данным ЕГРН, сведений о том, что земельный участок, на котором находятся дом и прилегающая к нему территория, образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровой палате отсутствуют, впрочем, как и сведения о правообладателе земельного участка. При этом в выписке ЕГРН указано, что срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта земельного участка составляет 242 месяца, лицо, в пользу которого они установлены, — ООО «Ипотечный агент ВТБ-БМ 3».
«Кто-то нарушил, а мы заложники этой недоработки»
Дом был сдан в 2015 году застройщиком НПП «Агора», в нем 190 квартир и коммерческие помещения на первом этаже. В разрешении на строительство, по словам главы ТСН, были указаны оба участка земли — под самим 20-этажным домом и соседняя с ним территория, отведенная под благоустройство, где были обустроены детская площадка и парковочные места для жильцов площадью около 1 тыс. кв. м. На момент сдачи-приемки дома и в течение гарантийного срока эти участки земли находились в аренде у фирмы-застройщика.
Почему прежний председатель ТСН не занималась этими вопросами, Низамутдинова не знает: «Она ушла впритык к окончанию гарантийного срока от застройщика. Хотя, когда дом сдавался, эти два участка должны были объединить. По какой причине этого не сделали, непонятно. Кто-то что-то нарушил, не доделал, а мы теперь оказались заложниками этой недоработки».
Детской площадкой пользуются не только жильцы дома №12, но и соседних ЖК, где нет собственных игровых зон.
— У нас тут несколько домов 20-этажных, семьи в них в основном живут молодые, почти в каждой есть дети, среди них немало дошкольного возраста. Но мест для развития, игр детей очень мало в этом районе. По вечерам во дворе нашего дома собираются десятки детей, родителей. Младшие на горках катаются, старшие играют в баскетбол или футбол. Если участок заберут, а все эти конструкции снесут, куда пойдут дети? — задается вопросом житель дома, глава многодетной семьи Алмаз.
По его словам, жильцы дома ухаживают за этой площадкой, где нужно красят, ремонтируют, или меняют игровые конструкции, дружно выходят на субботники по уборке территории.
В марте 2017 года на официальном сайте фирмы–застройщика НПП «Агора» сообщалось о продаже квартир и нежилых помещений, а в описании девелопер обещал, что покупателей будут радовать «большая детская площадка» и «гостевая парковка». Эти же участки указаны на всех эскизных проектах дома, которые перед началом строительства были согласованы с УАиГ Казани, а также в разрешении на строительство. «Выходит, что сначала приняли все, утвердили, а потом решили отнять», — возмущаются жильцы.
— При покупке квартир в доме были указаны эти два участка — игровая площадка для детей и парковка для автомобилей. В итоге, как сейчас выясняется, — они не наши. То есть все дети остаются без места для игр, прогулок. А это уже нарушение норм. Один из сотрудников управления архитектуры в неформальном разговоре заявил мне: «Мы вам все снесем». После этого я совсем отчаялась, не знала, что делать, к кому обращаться за помощью. Ну как так, все снести?! Мы же сами на этой площадке ничего не строили, все сдавал застройщик, а принимал город и все надзорные службы, — возмущается Гульнара Низамутдинова.
Выкупить землю у города почти за 30 млн рублей
В течение двух лет после сдачи дома многоэтажное жилое здание находилось в ведении управляющей компании, затем жильцы решили создать ТСН. Первый председатель товарищества собственников тоже обращалась в УАИГ с просьбой объединить все участки — в ответ получала письма, где говорилось, что «подготовка проекта межевания двух земельных участков не представляется возможным».
— Когда на прошлой неделе мы, члены правления ТСН, пришли на личный прием к заместителю начальника Управления архитектуры, на наш вопрос, как же дом приняли без детской площадки и определенного количества парковочных мест, нам прямым текстом заявили: «Мало ли, что там должно было быть и мало ли, что там когда-то было. Это теперь неважно. Мы отрезаем часть участка, чуть-чуть себе забираете, проголосуете за это стопроцентно, — рассказала Низамутдинова.
Это означает, что по закону, после нового проекта межевания территории, собственникам квартир в доме придется выкупить эту землю. «Даже этот небольшой участок с учетом кадастровой стоимости сегодня стоит 28 млн рублей. Естественно, эта сумма неподъемная для жильцов», — с сожалением говорит предправления ТСН. При этом сумма легко может вырасти, поскольку по закону этот участок земли будет выставлен на аукцион.
— Мы были у юриста Управления архитектуры, где нам сказали, что выход один — выкупать землю у города, но сначала нужно получить официальный отказ. Обращались за советом и к юристам Казани — все отказываются от нашего дела, сетуют на отсутствие практики в решении таких вопросов, неготовность связываться с мэрией, — делится проблемой Низамутдинова, — Пока я пытаюсь решить вопрос сама, но у нас очень дружные жильцы. Мы готовы создать инициативную группу, выходить, выезжать на встречи, чтобы отстоять наши площадки.
«Реальное время» направило официальный запрос в мэрию Казани, с просьбой прокомментировать, чем вызван отказ участникам ТСН «Успех» в межевании двух участков придомовой территории и рассказать, под какой объект планируется приспособить этот участок.
Как пояснили в мэрии, в 2012 году застройщику ООО «НПП «Агора» был предоставлен в аренду на 3 года земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:41 для завершения строительства жилого дома. В том же году обществу «Агора» другим договором был предоставлен смежный участок с кадастровым номером 16:50:070647:127 для благоустройства территории. Однако после завершения строительства дома ООО «НПП «Агора» обратилось с заявлением в Комитет земельных и имущественных отношений г. Казани о расторжении договора аренды на участок с кадастровым номером 16:50:070647:127.
— Таким образом участок под благоустройство никогда не являлся придомовой территорией и не предоставлялся для строительства дома. И в соответствии с Земельным кодексом РФ у ТСН «Успех» есть возможность оформить разрешение на использование земельного участка под детскую площадку и для благоустройства, — сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
С учетом того, что в настоящее время земельный участок, где расположена детская площадка, кому-либо не предоставлен, ТСН «Успех» для детального рассмотрения вопроса и изучения возможных решений необходимо обратиться в Управление архитектуры и КЗИО, добавили чиновники.
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