Казанскую площадку СИБУРа посетили студенты КНИТУ

«Казаньоргсинтез» продолжает курс на открытость

Фото: Максим Платонов

Возможность побывать на производствах одного из крупнейших предприятий страны, увидеть своими глазами, как химики заботятся об охране окружающей среды и какие мероприятия для этого проводят, на этой неделе выпала студентам второго курса КНИТУ. О том, какие впечатления они получили, что нового и полезного для себя узнали и какие перспективы карьерного роста перед будущими специалистами открывает «Казаньоргсинтез», — в репортаже «Реального времени».

«Завод производит впечатление современного»

Промышленный туризм, который активно продолжает развивать «Казаньоргсинтез», обрастает новыми гранями и оттенками. На этой неделе интерес к предприятию проявили более 20 студентов второго курса факультета нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского технологического университета, которые, к слову, впервые оказались на промышленном объекте.

Визит на предприятие, как и полагается, начался с обязательного инструктажа по технике безопасности. После чего сотрудник «Казаньоргсинтеза» Ольга Орлова, проводившая экскурсию, обратилась к студентам как к будущим коллегами и рассказала о ключевых технологических процессах и работе производств.

В ходе мероприятия студенты посетили музей, где им подробно рассказали об истории «Казаньоргсинтеза», а далее они смогли увидеть производственные площадки.

В ходе мероприятия студенты посетили музей, где им подробно рассказали об истории «Казаньоргсинтеза»

Особый интерес у будущих нефтехимиков вызвали печи пиролиза на площадке завода этилена. Студентам показали производственный комплекс и рассказали о мерах организации его эффективной и безопасной работы. После чего учащиеся отправились в операторную, где особое внимание было уделено применению современных цифровых технологий и автоматизации, которыми охвачены технологические процессы предприятия.

— Завод производит впечатление современного. Видно, что много внимания уделяется безопасности и экологии, что очень важно, — поделился впечатлениями в разговоре с корреспондентом «Реального времени» участник экскурсии Фирдус Миннахметов. — В будущем хотел бы здесь проходить практику. Это будет отличная возможность получить профессиональные навыки.

Особый интерес у будущих нефтехимиков вызвали печи пиролиза на площадке завода этилена

Карьера в СИБУРе

Вторая часть экскурсии предполагала встречу с представителем HR-службы Наталией Титовой. В формате живого диалога ребятам рассказали об обучении, возможностях карьерного и профессионального развития в компании, социальной политике предприятия, а также о корпоративных мероприятиях и экологической направленности. Будущие нефтехимики активно задавали наводящие вопросы и интересовались, есть ли шанс устроиться на работу.

— СИБУР является одним из ведущих работодателей, и мы заинтересованы в привлечении молодых квалифицированных специалистов. Предприятия холдинга находятся в разных географиях, и это дает студентам уникальную возможность проходить производственную практику, трудоустроиться и строить карьеру в периметре нашей динамично развивающейся компании. Все зависит только от знаний, желания расти, развиваться и обучаться, — отметила Наталия Титова.

Также учащиеся посетили операторную, где особое внимание было уделено применению современных цифровых технологий и автоматизации, которыми охвачены технологические процессы предприятия

Для желающих влиться в ряды сотрудников СИБУРа в скором времени в Казани будет запущена целевая корпоративная программа «Траектория», которая позволит студентам получить прикладные знания и рабочий опыт во время учебы в университете.

— Стать ее участниками могут студенты третьего-четвертого курсов, обучающиеся по химическим, инженерным, технологическим специальностям. Во время обучения участники программы проходят практические курсы, знакомятся с производственными процессами под руководством опытного наставника, который сопровождает студента по всему циклу подготовки, корпоративной культурой. А по завершении программы выпускники получают диплом и возможность трудоустроиться в СИБУР, — говорит Наталия Титова. — Таким образом компания постоянно вкладывается в обучение своих сотрудников и стремится дать инструменты для развития.

Вторая часть экскурсии предполагала встречу с представителем HR-службы Наталией Титовой. Ребятам рассказали об обучении, возможностях карьерного и профессионального развития в компании

Важность проведения подобных мероприятий для будущих нефтехимиков отметила и сопровождающий студентов педагог.

— Экскурсия была интересной и познавательной. Это очень важное мероприятие с точки зрения развития карьеры студентов. Ребята посмотрели на компанию изнутри, увидели, какое это масштабное производство. Кроме того, это отличная возможность сразу окунуться с головой в корпоративную культуру, понимать, что работа — это не просто учеба. Возможно, кто-то из них уже сейчас заинтересовался работодателем и захочет пройти здесь практику, — прокомментировала Анна Алексеева, начальник отдела содействия развитию карьеры КНИТУ. — Спасибо большое организаторам, в том числе представителям СИБУРа, за то, что они согласились организовать для наших студентов не одну экскурсию, а целый цикл экскурсий.

В полной мере оценили масштаб предприятия и сами студенты КНИТУ.

— Я какое-то время жила на «Жилплощадке», и мне всегда было интересно узнать о «Казаньоргсинтезе», об истории предприятия. Также интересной оказалась информация о том, что сотрудники предприятия соблюдают много правил, чтобы поддерживать свое здоровье, — рассказывает студентка Лейсан Хасанзянова. — И для студентов важно проводить такие встречи, так как многие не знают, кем они хотят стать. В 17—18 лет сложно сделать профессиональный выбор. А такие экскурсии помогают студентам определиться. Например, я поняла, что смогу устроиться сюда на работу на достаточно престижную специальность и строить карьеру.

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С однокурсницей согласен и Тимофей Харитонов, обучающийся по специальности «Нефтегазовое дело»:

— Мне было интересно побывать на предприятии. Видно, что здесь ценят своих работников и предоставляют все возможности для карьерного роста.

В завершение экскурсии студентам за лучшие вопросы были вручены в подарок книги — «Все о полимерах».

Кстати, возможность побывать на такой обзорной экскурсии и увидеть своими глазами масштабы нефтехимического гиганта будет у каждого. В ближайшее время на официальном сайте предприятия появится раздел, где любой желающий сможет записаться на экскурсию.

