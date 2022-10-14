Аналитика «Реального времени»: потребительский рынок выходит из пике

Торговые сети, общепит и сфера услуг восстановятся после последствий катастрофического 2022 года

Фото: «Реальное время»

Оборот розничной торговли в Татарстане в 2023 году вырастет до 1,28 трлн рублей, общественного питания — до 57,19 млрд рублей, а платных услуг населению — до 349,73 млрд рублей. Хуже 2022 года быть уже не может и ниже падать некуда, считают эксперты «Реального времени». Торговые сети восстановили логистические цепочки, и фундамент для потребительского спроса создан.

Министерство экономики Татарстана спрогнозировало рост потребительского рынка в республике. Оборот розничной торговли вырастет на 2,4% в сопоставимых ценах к прошлому году — до 1,28 трлн рублей. Оборот общественного питания увеличится на 2% — до 57,19 млрд рублей, а платных услуг населению на 3% — до 349,73 млрд рублей.

При этом безработица в связи с уходом с рынка иностранных компаний, по прогнозам Минэка, возрастет на 6,6%, до 16 тысяч человек, но не достигнет пиковых показателей коронавирусного 2020 года. Для сравнения, на конец августа этого года численность официальных безработных составила 10,3 тысячи человек, а в августе 2020 — 79,1 тысячи человек.





Показатель 2022 год 2023 год Изменение, % к прошлому году Оборот розничной торговли 1,17 трлн рублей 1,28 трлн рублей +2,4% Численность безработных 15 тысяч человек 16 тысяч человек +6,6% Оборот общественного питания 52,89 млрд рублей 57,19 млрд рублей +2% Объем платных услуг населению 323,38 млрд рублей 349,73 млрд рублей +3%

Платежеспособный спрос в 2023 году тоже начнет восстанавливаться. Если реальная заработная плата в Татарстане в 2022 году, по оценкам ведомства, упадет на 5,3% к предыдущему году, то в 2023 году реальные доходы населения вырастут на 2% к уровню прошлого года.



Безработица в связи с уходом с рынка иностранных компаний, по прогнозам Минэка, возрастет на 6,6%, до 16 тысяч человек. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Хуже, чем в 2022 году, уже не будет»



Сложности, с которыми в 2022 году столкнулся потребительский рынок, беспрецедентны: это разрушение логистических цепочек, необходимость быстрого поиска новых поставщиков, инфляция и снижение покупательной способности. По прогнозам агентства Infoline, оборот розничного рынка России в 2022 году снизится на 7—8%. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейших ретейлеров — X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», «О'Кей», «Детский мир», «М.Видео», «Эльдорадо» и других, считает, что падение составит 8—9%.



За 8 месяцев 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане упал на 2,5% до 790,5 млрд рублей. Оборот баров, кафе и ресторанов за 8 месяцев 2022 года составил 33 млрд рублей и даже показал небольшой рост (0,2%), но в основном за счет повышения цен. Однако с началом мобилизации выручка российского общепита, по оценкам рестораторов, снизилась на 10—30%.

По данным телеграм-канала «Свободная касса», мобилизация серьезно ударила не только по общепиту. Сильнее всего за неделю с 21 по 27 сентября оборот упал у книжных магазинов (-23%). Количество чеков там сократилось на 17%, а средний чек — на 7%. У магазинов канцтоваров падение оборота составило 17%, количества чеков — 15%, среднего чека — 2%. В ювелирном сегменте оборот снизился на 12%, в мебельном — на 11%. Средний чек вырос только у спортивных ретейлеров (+11%).



Торговые сети выстроили новые логистические цепочки

В АКОРТ «Реальному времени» подтвердили, что ожидают рост розничного рынка в 2023 году и ориентируются на оценку Минэкономразвития РФ, прогнозирующего возврат оборота розничной торговли в 2023 году к росту — на 2,7%.

Фото: Карина Аброськина/realnoevremya.ru

Основы для повышения устойчивости рынка к санкционному кризису, по данным Ассоциации, уже заложены в этом году: торговым сетям удалось выстроить новые логистические цепочки, идет активная работа по расширению ассортимента за счет новых рынков стран ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. На динамику рынка в 2023 году будут влиять инфляция, активность потребителей и общий событийный фон, но фундамент для обеспечения потребительского спроса уже создан.



Впрочем, далеко не все эксперты разделяют этот «осторожный оптимизм». В условиях падения реальных доходов и инфляции население будет откладывать дорогостоящие покупки, меньше покупать непродовольственных товаров, в том числе одежду и гаджеты и, вероятно, перейдет на более низкий ценовой сегмент. Больше всего пострадает сфера услуг — рестораны, салоны красоты и фитнес-центры.

«Люди предпочтут максимальную экономию на второстепенных вещах»

Михаил Клопоух ресторатор, основатель федеральной сети ресторанов «По Чесноку» и гастробара «Меллоу» Сложно сейчас дать прогноз по четвертому кварталу. В целом же 2022 год был для общепита успешным: выручка была больше, чем в 2021 году, но во многом за счет вынужденного повышения цен. Реальный товарооборот был меньше примерно на 10%. С момента объявления частичной мобилизации выручка в ресторанах России сократилась от 10 до 30%. Делать прогнозы на 2023 год сейчас сложно. Все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Лично я считаю, что сейчас градус накала продолжит повышаться, а к зиме спадет, стороны о чем-то договорятся. И в таком случае произойдет быстрый разворот в позитивную сторону.

Адель Ягудин предприниматель, основатель компании по пошиву мужской одежды Indever и владелец магазинов под брендом Sisley в Казани Глобально потребительский рынок сейчас падает, но у нас дела обстоят хорошо, потому что из-за ухода многих иностранных брендов из России конкуренция стала меньше. В целом сейчас мы наблюдаем депрессию, инфляцию и падение продаж в большинстве отраслей, поэтому я прогнозирую, что, например, рынок общепита в следующем году точно не восстановится: люди будут экономить на походах в кафе и рестораны.

Альмир Михеев депутат Госсовета РТ, лидер татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» По некоторым данным, снижение оборота розничной торговли в этом году составит около 9%. При этом рост в 2023 году прогнозируется по отношению к 2022 на хоть и скромные, но все же сомнительные 2—3%. Я не разделяю этого осторожного оптимизма: даже по прогнозам Минфина падение реальных доходов россиян было около 7%, инфляция по разным оценкам составляет от 10 до 15%. В таких условиях ожидания в розничной торговле не самые хорошие. Я полагаю, что люди будут откладывать дорогостоящие покупки, будут меньше покупать непродовольственных товаров, в том числе одежду, гаджеты. Безусловно, спрос на продукты питания никуда не денется — но, вероятно, перейдет на более низкий ценовой сегмент. В таких условиях в потребительской экономике больше всех пострадают рестораны, салоны красоты , спортзалы и подобное. От их услуг будут отказываться, потому что они не входят в категорию первой необходимости, и люди предпочтут максимальную экономию на второстепенных вещах.



Михаил Шарипов председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, основатель ресторанного холдинга MemSol (в него входят рестораны «Сказка», Cuba Libre в Казани, JonJoli в Иннополисе) Оптимизм Минэка был основан на динамике роста показателей деловой активности в период с июня по август включительно. Экономика восстановилась, деловая активность возросла на 15—20% к 2021 году. Учитывая динамику, оптимистичный прогноз сделан верно, возможно, были и другие, которые не стали освещать. Однако после 20 сентября общепит, как и многие сферы бизнеса, ощущает спад. Мы отмечаем, по отрасли, падение от 10 (сектор фастфуда) до 30% (сектор премиум ресторанов), что для нашей отрасли критично. Исходя из текущих реалий, ясно просматриваются два основных сценария. Согласно первому, стагнация продолжится, если экономика будет решать военные задачи и показатели будут на этом уровне либо еще ниже более чем шести месяцев. Тогда большинству объектов общепита необходимо будет диверсифицироваться и оптимизировать штат. По второму сценарию, стагнация закончится, если удастся сменить социальную напряженность на уверенность и стабильность. Тогда рынок восстановится и продолжится развитие, в том числе и кадров. Нельзя забывать, что индустрия питания вне дома обладает малым объемом денежного участия в жизни государства, но наша сфера обладает огромным социальным влиянием — каждый ресторан воспитывает огромное количество молодежи, мотивирует их на труд, развивает деловые навыки, командное взаимодействие и трудолюбие. Наша Ассоциация в данный момент работает по целому ряду направлений для создания комфортной и развивающейся экосистемы для игроков рынка. Во-первых, мы оказываем поддержку тем, кто обращается к нам за решениями для эффективного сокращения издержек, роста качества работы и сохранения команды профессионалов. Во-вторых, продолжаем реализовывать социальные проекты. Сейчас полным ходом идет прием заявок на участие в турнире молодых поваров имени Ю. Ахметзянова, а это способствует развитию молодежи и концентрации внимания на саморазвитии. В-третьих, активно взаимодействуем с органами власти для улучшения уровня гастрономической привлекательности Татарстана.

Альберт Бикбов блогер и экономист Положительный прогноз на 2023 год, несмотря на его парадоксальность, основывается на довольно логичной предпосылке «хуже, чем в 2022 году, уже не будет». Массовый уход иностранных компаний из страны, которые часто доминировали в определенных сегментах потребительского рынка, скачок инфляции весной 2022 года, почти наполовину упавший импорт — это уже отыгранная история, и она не повторится в 2023 году. Отдельно хочется сказать о катастрофе на авторынке, там действительно ниже уже падать некуда. Да, 2022 год собрал на себя несколько единовременных шоков для потребительского рынка, и на этом все закончится. Получается, что 2022 год будет обладать для 2023 года «эффектом низкой базы», когда даже незначительное увеличение оборотов розницы в 2023 году будет, безусловно, положительно оцениваться в сравнении с провальным 2022 годом. Развернувшиеся летом 2022 года дефляционные процессы будут продолжаться и в 2023 году и приведут к росту реальных денежных доходов населения, которые считаются как номинальные доходы минус инфляция. А рост реальных доходов, как правило, подталкивает к росту потребительских расходов. Кроме того, не следует забывать о разворачивающемся процессе импортозамещения, в том числе и за счет замены иностранных игроков на потребительском рынке, ушедшим из страны. Даже автопром и авторозница стали оживляться в последние месяцы за счет поставок автомобилей и их комплектующих из дружественных стран. Самый главный фактор, влияющий на потребительский рынок, — это настроения потребителей, которые сейчас находятся на невысоком уровне из-за неопределенности, связанной с СВО на Украине. Из-за этой неопределенности у населения сейчас преимущественно сберегательная модель поведения. Так, например, согласно результатам опроса сервиса SuperJob, в октябре каждый второй россиянин признался, что стал больше экономить, а доля увеличивших расходы упала более чем на треть по сравнению с мартом. Самый пострадавший сегодня сектор розницы — непродовольственные товары длительного пользования, на который неопределенность в отношении будущего влияет больше всего. Снятие неопределенности будет мощным драйвером улучшения потребительских настроений и приведет к росту потребительских расходов. Есть очень большая доля вероятности, что задачи СВО на Украине будут выполнены даже в первой половине 2023 года. Или будет проведен успешный переговорный процесс по замораживанию конфликта. Да, это оптимистический прогноз, но «надежда — мой компас земной». Соответственно, неопределенность насчет будущего будет снята и потребители, естественно, отреагируют на это переходом от сберегательной модели к потребительской. Так что в 2023 год я смотрю со сдержанным оптимизмом.



