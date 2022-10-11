Казанский Гостиный двор: переулки и кварталы, где могли бы гулять туристы

Экскурсовод Марк Шишкин рассуждает о нереализованном туристическом потенциале исторической торговой части Казани

«Мы уже всю Казань посмотрели: Кремль — видели, Кабан — видели, Баумана — видели, — а что дальше?» Экскурсовод Марк Шишкин рассуждает о нереализованном туристическом потенциале исторической торговой части Казани, которая начинается сразу за Спасской башней столичной крепости.

На Баумана мы уже были. Что у вас еще смотреть?

Время пребывания туриста в городе — один из тех показателей, об увеличении которых с удовольствием отчитываются руководители туриндустрии. Все, что делается в отельном и ресторанном деле, все меры по благоустройству, должны помочь туристу задержаться в городе подольше. Особенно это актуально там, где привлечение массового туриста началось относительно недавно, в том числе для Казани.

«Мы уже всю Казань посмотрели: Кремль — видели, Кабан — видели, Баумана — видели», — такое резюме по итогам беглого осмотра нашего города делают многие гости. Иногда список увиденных мест «всей Казани» оказывается еще скромнее. А ведь хочется, чтобы люди в Казань приезжали во второй и в третий раз. Поэтому вопрос о расширении экскурсионно-прогулочного пространства остается довольно актуальным.

Набержная озера Кабан. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

За последние годы в этом направлении сделано многое. С открытием набережной на озере Кабан можно забрести в нетуристические прежде места и наслаждаться необычными панорамными видами. Благодаря парку «Урам» наконец-то стал обживаться участок набережной Казанки вдоль Подлужной. Благоустройство Юнусовской площади позволяет расширить экскурсионно-прогулочную часть Старо-Татарской слободы. Все больше туристов доходит до престижной дореволюционной 3-й части Казани, где Лядской и Фуксовский сады, дома Кекина и Олешкевича.

При всем этом уже в 100 метрах от Казанского кремля начинается историческая территория, абсолютно вычеркнутая из туристического оборота, где гости Казани могли бы бродить и отдыхать минимум 2-3 часа. Это территория Гостиного двора и исторического квартала №69 между улицами Рахматуллина и Профсоюзной.

Гостиный двор гораздо больше, чем Национальный музей РТ

Гостиный двор на протяжении нескольких веков был главным торговым и деловым центром Казани. Говоря о Гостином дворе, сейчас подразумевают прежде всего Национальный музей Республики Татарстан, но музей занимает только часть главного корпуса. В XIX — начале ХХ веков гостинодворские корпуса тянулись до современной улицы Мусы Джалиля. А дальше торговая часть продолжалась Хлебным базаром, корпуса которого между улицами Мусы Джалиля и Кави Наджми сейчас заняты барами.

Когда в конце ХIХ века отдавали часть гостинодворских помещений под размещение коллекций казанской научно-промышленной выставки и Андрея Федоровича Лихачева, руководствовались тем, что Гостиный двор был одним из самых посещаемых мест города. С тех пор многое изменилось. За ХХ век эта территория утратила торговое значение, а военно-административный комплекс Казанского кремля с 90-х годов сам превратился в большой музей, который продолжает наращивать свои мощности.

Национальный музей РТ с богатыми экспозицией и фондами просто по факту своего местоположения находится в ситуации сильнейшей конкуренции с соседом. А что если бы он стал частью многофункционального туристического кластера, который имеет самостоятельное значение? Ведь Казанский кремль, Старо-Татарская слобода, Свияжск и Болгар не конкурируют между собою. Они создают для гостей Татарстана возможность подольше побыть у нас.

Введение в туристический оборот обширной и неиспользуемой сейчас территории на «Воскресенском бугре» создаст дополнительные возможности для туристов и поможет раскрыть потенциал старейшего музея Казани.

Общий вид Гостиного двора в начале XX века. Фото: wikipedia.org

По Замочной решетке через Толчок

Представьте себе, что гости Казани вышли из Спасских ворот Кремля и прошли площадью до Национального музея, а здесь не просто прямая улица и музей (куда можно зайти или пройти мимо), а целый лабиринт со множеством сценариев.

По улице Кремлевской наши туристы уже ходили. А почему бы не свернуть в переулочек между Гостиным двором и Ивановским монастырем, где начиналась одна из старейших улиц Казани — Замочная решетка? Медиапанель с кадрами из первого татарского фильма «Булат-батыр» показывает, как Емельян Пугачев в 1774 году устанавливает здесь свою пушку.

Из этого переулочка они попадают на Толчок, или Толкучий рынок, — когда-то шумное место мелочной торговли, а сейчас неблагоустроенные заросли. Даже сейчас здесь обращают на себя внимание редкие в Казани каштановые деревья. Почему бы не разбить на месте бывшего Толкучего рынка уютный тенистый сквер с другими необычными для Казани деревьями, удобными лавочками и стилизованными под уличные тумбы стендами, которые будут рассказывать о прошлом Гостиного двора и об экспонатах Национального музея с приглашением зайти.

Располагавшийся здесь некогда Обжорный ряд можно обыграть, создав пару небольших точек быстрого питания. А возродить исторический вид, как на старых фото, можно вернув два шатра на Николо-Гостинодворскую церковь. Одна из старейших церквей Казани, перестроенная в XIX веке, с 2022 года вновь действует. Если люди приезжают в Казань в качестве православных паломников или просто интересуются, им обязательно нужно сюда. В главной купеческой церкви служил будущий патриарх Гермоген, и отсюда в 1579 году он пошел к пепелищу, где была обретена Казанская икона Божией Матери.

Николо-Гостинодворская церковь в Гостином дворе в 1830-е годы. Рисунок Эдуарда Турнерелли/wikipedia.org

Кстати, хотя принято считать, что татарский базар был на Сенной площади за Булаком, а Гостиный двор был местом русской торговли, это не совсем так. Татары были на Гостином дворе всю его историю. Здесь торговали и представители известных всем казанцам купеческих династий Юнусовых и Апаковых, и множество мелких торговцев. Со второй половины XIX века в числе арендаторов лавок все чаще встречались еврейские предприниматели. Об этом тоже можно рассказывать с помощью подготовленных экскурсоводов, информационных стендов или аудиогидов.

Курманаевский корпус

Отдохнув на территории бывшего Толкучего рынка, наши туристы могут продолжить погружаться в историю Казани, зайдя в Национальный музей, или пойти дальше в сторону улицы Чернышевского.

На Чернышевского уже нет старого бара «Бегемот» с его невероятными стенными росписями, отражавшими культурную казанскую мифологию. Нет и «Грот-бара» со сталактитами и сталагмитами на противоположной стороне улицы. Зато в наше время Курманаевскому корпусу Гостиного двора вернули тот вид, в каком представал он на старых фотографиях. В 1872 году купец Курманаев построил торговые лавки на месте «Первотрактирного дома», так что вполне логично здесь теперь располагается один из известных казанских ресторанов. Этот опыт возвращения исторического облика и функционала мог бы пригодиться в других частях Гостиного двора.

Выйдя с территории бывшего Толкучего рынка, можно никуда не ходить и остаться в Курманаевском корпусе, а можно перейти дорогу и выбирать один из трех вариантов дальнейших действий.

Комплекс швейной фабрики «Адонис» — это не что иное, как сильно перестроенный комплекс Москательного корпуса Гостиного двора. Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Москательный корпус и Травный ряд

На противоположной стороне улицы Чернышевского (раньше она называлась Гостинодворской) исторический Гостиный двор продолжается. Комплекс швейной фабрики «Адонис» — это не что иное, как сильно перестроенный комплекс Москательного корпуса Гостиного двора, где торговали красками, бытовой химией и аптекарскими товарами. На втором этаже здания располагался Травный ряд, «где производится продажа разных трав здешней флоры», как говорилось в известном описании Казанской губернии середины XIX века.

Это скучное здание вдоль Профсоюзной улицы когда-то имело классицистский внешний вид с ионическими пилястрами и треугольными фронтонами. Сейчас первый этаж Москательного корпуса занимают многочисленные авторские бары, владельцы которых почему-то считают, что раньше здесь были конюшни. Но хотя память о реальных функциях этого здания выветрилась, здесь срабатывает своя «мистика места»: в оформлении и позиционировании одного из баров есть отсылки к старым аптекам.

Перейдя улицу Чернышевского, наши гипотетические туристы и сейчас могут продолжить путешествие вдоль улицы Профсоюзной, заглядывая из одного бара в другой.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Дрябловский переулок

Но раньше между Москательным корпусом и кварталом, где Петропавловский собор, был еще один проход — Дрябловский переулок, названный по фамилии стародавних владельцев Суконной фабрики. Здесь тоже шла бойкая торговля, а сейчас здесь отрезанный от города двор бывшей швейной фабрики. В глубине этого двора скрывается старейшее гражданское здание города — дом Ивана Афанасьевича Михляева, строителя Петропавловского собора. Он же Дрябловский дом, служивший еще одним корпусом Гостиного двора.

Пусть сейчас большинство исследователей сходятся в том, что Петр I не останавливался в этом доме, но здание первой четверти XVIII века в стиле русского барокко заслуживает лучшей участи, чем стоять почти недоступной «заброшкой».

Если вернуть жизнь в этот старый дом и переулок, по нему тоже будут гулять гости Казани. И даже не обязательно делать эту часть доступной лишь после 18 лет и 18 часов, как бары со стороны Профсоюзной. Уже сейчас при входе с улицы Мусы Джалиля работает художественная мастерская, куда можно приходить с детьми.

Дом Михляева. Фото: Денис Петьовка/wikipedia.org

Арка под церковью Космы и Дамиана

Впрочем, и это еще не все. Если подняться выше по Чернышевского, то мы наткнемся на еще один «замурованный» проход. И если его открыть, туда тоже можно направить наших туристов.

Если со двора или с галереи Петропавловского собора смотреть в сторону колокольни, то хорошо видна руинированная церковь святых Космы и Дамиана из красного кирпича, а рядом полукруглая арка. Церковь эта появилась еще до Петропавловского собора, в 1704 или 1708 годах. Вероятно, она была теплой церковью при деревянной Петропавловской церкви, которая стояла на месте собора с XVI века. Но эту церковь упразднили еще после общегородского пожара 1815 года.

А вот заложенная железом и еле живая арка была главным подходом к Петропавловскому собору со стороны Гостиного двора. Ведь логично, что Михляев, строя памятник своему коммерческому успеху, хотел направить туда людей из эпицентра деловой жизни города. Перед празднованием Тысячелетия Казани и приездом патриарха Алексия II было много разговоров о том, чтобы эту арку отреставрировать и открыть проход, но судьба этого исторического и логистического объекта так и остается печальной.

А вот заложенная железом и еле живая арка была главным подходом к Петропавловскому собору со стороны Гостиного двора. Фото: wikimedia.org

Квартал №69 и Хлебный базар

Получив два новых интересных перехода между улицами Чернышевского и Мусы Джалиля, мы можем направить наших туристов бродить по этому кварталу кругами, заводя в магазины, кафе или новые музеи, или же повести их дальше. Но чтобы это «дальше» было, однажды к нам должен вернуться квартал между улицами Рахматуллина и Профсоюзной, который на старых планах помечали номером 69.

Увы, этот квартал уже много лет является раной на теле города, за которую экскурсоводам приходится извиняться и объясняться перед гостями. В лучшем случае говорить, что «вот-вот уже скоро там все отреставрируют».

Величественный дом владельцев Суконной фабрики Дрябловых и Осокиных, который позже использовался как Гостиница дворянского собрания, дом Пискунова и Сапугольцева могли бы быть украшением центра Казани, а их просторные тенистые дворы местом неспешных прогулок. Можно было бы вернуть этому месту и его гостиничную функцию. Но пока до этого далеко.

Усадьба Сапугольцева входит в квартал Дворянского собрания. Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Гораздо лучше обстоят дела на бывшем Хлебном базаре. Здесь бывшие лавки вдоль Профсоюзной давно обжиты стильным и качественным общепитом. Однако собственно территория базара, которую хорошо видно при спуске на улицу Баумана, все еще выглядит невнятными задворками.

Все равно придется это реставрировать и благоустраивать

Дополнительные 2-3 часа, которые гости Казани будут проводить на территории бывшего Гостиного двора, — это не просто больше быстрых денег, оставленных в кафе, музеях и сувенирных лавках. Это ощущение, что Казань настолько велика, что за день ее всю не осмотреть, так что надо либо приезжать еще, либо отдыхать здесь подольше.

Мировые катаклизмы последних лет показывают нам, что потребность человека в путешествиях и открытиях никуда не исчезает, даже если денег стало меньше. Он просто ищет эти эмоции внутри страны. Так что Казань обречена оставаться точкой притяжения туристов и должна наращивать свой туристический потенциал.

Точно так же неизбежно придется приводить в порядок заросли на бывшем Толчке, заброшенную швейную фабрику и руинированный исторический квартал №69. Просто потому что земля в самом центре тоже стоит денег. И лучше делать это с долгосрочным эффектом, с учетом исторического значения этого района.

Марк Шишкин