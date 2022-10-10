Ватерполистам Казани пора догонять «Ак Барс»
«КОС-Синтез» всего лишь на одно чемпионство отстает от хоккеистов
Седьмого октября стартовал очередной чемпионат России по водному поло. Трехкратный чемпион страны — команда «КОС-Синтез» принимала в домашнем бассейне подмосковный «Штурм», а вторая команда казанцев, «КОС-Синтез-УОР», сыграла в Волгограде с местным «Спартаком». «Реальное время» рассказывает об ожиданиях от предстоящего сезона.
«Штурм-2002» — идеальный соперник для старта
Айрат Сафин — генеральный директор «Казаньоргсинтеза», который почти полвека поддерживает спортсменов, в начале недели пригласил ватерполистов в свои владения. А в конце недели прибыл уже с ответным визитом в бассейн, чтобы воочию понаблюдать за четырехкратными чемпионами страны. В Казани больше побед только у «травяных» хоккеистов из «Динамо-Ак Барс», волейбольного «Зенит-Казань» и «Ак Барса», который можно догнать уже к следующей весне. Одного чемпионства хватит, чтобы сравняться.
Ну а пока «КОС-Синтез» стартовал в противостоянии с подмосковным «Штурмом-2002», и это был, пожалуй, самый подходящий соперник для разбега. Помучиться с волгоградским «Спартаком» еще успеем, две команды дублей не дадут насладиться победами, поскольку составлены из юниоров, а «Штурм-2002» — команда молодежная, боевая. Понимая, что выиграть в Казани ей не удастся, она, тем не менее, постаралась навязать локальную борьбу.
Перед началом матча в фойе происходили любопытные активности. Например, собрав пластиковые крышечки от бутылок и от души покрутив педали велошредера на площадке, развернутой мастерской ресайклинга — одного из экопроектов, поддержанных СИБУРом в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», можно было стать обладателем уникального брелока.
А из вопроса викторины, в которую предлагалось сыграть желающим, автор репортажа узнал о специфическом ударе в водном поло под названием «крушитель яиц». Кстати, по итогам викторины самых лучших знатоков ждал приз от «Казаньоргсинтеза» — кастомизированная спецовка. Уже скоро на производствах их сменит более современная спецодежда, а такие — станут историей и, возможно, коллекционной редкостью. На эту спецодежду художники нанесли специальное оформление, даря ей вторую жизнь и сделав по-своему уникальной и стильной.
Кроме того, болельщики могли поучаствовать в уже традиционной акции со сдачей пластиковых бутылок, проводимой предприятиями СИБУРа в Татарстане на матчах команд, которые они спонсируют. Такое происходило на играх «Рубина», «Нефтехимика», да и водного поло, когда команда носила название «Синтез».
Упомянуть о нем заставила торжественная церемония чествования победителей прошлого сезона — юных ватерполистов под руководством тренера Артура Хабибуллина. Прочесть о любимом виде спорта, его героях и даже своем наставнике они могут в литературно-статистическом фолианте «Синтез водного поло», автором которого выступил президент ВК «КОС-Синтез» Ирек Зиннуров. Громче всех своих старшим коллегам аплодировали младшие воспитанники ватерпольной школы, которые через какое-то время превратились в фанатов основной команды, скандируя «Казань, Казань!».
Хет-трик Дедовича
— Это большая разница — играть с Дедовичем или без него, — такими словами Реваз Чомахидзе, главный тренер «КОС-Синтез», охарактеризовал итоги Спартакиады сильнейших, в которой его команда победила в качестве сборной Татарстана.
Так вот, матч со «Штурмом-2022» стал дебютным для именитого серба в составе «КОС-Синтез», причем он вышел в стартовой шестерке. Из других новичков заинтересовало появление Егора Ярлыченко (Васильева), все-таки хорошо, что он летом сменил фамилию, поскольку сейчас в «КОС-Синтез-УОР» появился еще один Васильев — Илья, и количество ватерполистов с подобной фамилией уже превышает всякие границы. Ярлыченко поплыл за мячом со стартовым свистком, хотя ранее у «Синтеза» это делали ушедшие Роман Шепелев, Алексей Рыжов-Аленичев, Эмиль Зиннуров, оставшийся на старте в запасе. Егор выиграл в стартовом заплыве, после чего в воде началась какая-то комбинационная борьба, без забитых мячей, и первый гол зрители увидели только на четвертой минуте матча, когда отличился Артем Одинцов. Затем он же отдал голевую передачу капитану Сергею Лисунову — и уже 2:0, отличился Дедович, а Эмиль Зиннуров реализовал пенальти, заработанный Аделем Латыповым, — 4:1. В будущем, кстати, Латыпов сам реализует пенальти, заработанный Даниилом Прониным.
Помимо Дедовича, из молодежи у «КОС-Синтеза» на площадку выходил Даниил Иванов, которого в начале второго периода послали в погоню за ничейным мячом. Но пока еще в «бой шли одни старики», они же и вытаскивали на своих плечах победу над молодежной командой «Штурма-2002»: Латыпов и Лисунов набрали по квинтету, у Дедовича — хет-трик, в итоге — 19:8.
— Первая игра чемпионата, команды входят в игровую форму. Несмотря на это, наша команда показала приемлемую игру, касаемо соперника — там молодые, перспективные ребята, которые старались, в итоге матч получился. Но это не тот уровень игры, который мы ожидаем от нашей команды, — отметил тренер команды Реваз Чомахидзе.
Реваз Чомахидзе: «Постолимпийский сезон — это время становления новых сборных»
Реваз Чомахидзе специально для «Реального времени» также подвел итоги международного сезона в водном поло.
— Нынешний, постолимпийский год — это время становления новых сборных во всех ведущих ватерпольных странах Европы. Касается он не только Сербии, которая выступила заметно слабее своего уровня, что сразу бросается в глаза, плюс их соседи по бывшей Югославии — Черногория. Изменилась Венгрия, собравшая очень интересную команду, в меньшей степени Греция, Испания, Италия, а это влияло на общий уровень игры на крупнейших международных стартах, последним из которых был чемпионат Европы. С другой стороны, это очень интересно, потому что начинают вырисовываться новые перспективы, появляются свежие игроки, иногда хорошо знакомые. Я имею в виду и дебютанта сборной Хорватии Константина Харькова (кстати, его отец Вячеслав Харьков — один из тренеров «Штурма-2002»), который вписался в состав новой команды, заслуженно победившей на чемпионате Европы, показав интересную игру. Он и домашние стены помогали хорватам, видно было, что команда на подъеме, у нее много получается, играется с удовольствием. Для сборной России это потеря очень большая, на данном этапе практически невосполнимая.
Из команд второго эшелона очень интересную игру показала Франция, куда вернулся Микаэль Бодегас после успешного выступления за сборную Италии. Он сделал это с расчетом на домашнюю Олимпиаду, в принципе, сама команда готовится с этим прицелом. Плюс Грузия добилась исторического для себя результата, финишировав в восьмерке сильнейших, надеюсь, это обстоятельство будет способствовать дальнейшему развитию водного поло у меня на родине.
Что у нас в России?
Новый сезон начался сразу в четырех городах России: Волгограде, Астрахани, Казани и Санкт-Петербурге, и с участием четырех новых команд. Впрочем, сильно интриговать у нас не получится. Просто оба «Синтеза» переименованы в «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР». Вторая команда Казани меняет название столь часто, что их можно перечислять голосом персонажа Владимира Высоцкого в киношедевре «Место встречи изменить нельзя». Он же «Химик», он же «КАИ-УОР», между прочим, с Маратом Закировым на тренерском мостике, он же «Синтез-Академия» уже с Иреком Зиннуровым во главе, он же «Синтез-УОР». Сейчас в названии клуба дана точная привязка к генеральному спонсору.
Еще одна перемена произошла в Москве, и это МКСШОР «Восток», которая, помимо основной команды, заявила еще и МКСШОР «Восток-2». МКСШОР «Восток» — это московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва, которая заменит ЦОП Москомспорта, причем команда под этим названием гостила на прошлой неделе в Казани, участвуя в финальном раунде чемпионата России по хоккею на траве. То есть одних уже переименовали, другие в пути. В Москве тоже чудят с названиями команд. ЦСП «Измайлово», ЦСП «Крылатское», ЦОП Москомспорта. В эксклюзивном интервью с новичком Казани Николой Дедовичем мы перечисляли количество команд в Белграде, где их порядка десяти, так, видимо, и в Москве решили потихоньку приблизиться к этой цифре, только путем частых переименований.
Ну да Бог с ними, лишь бы играли. В конце концов, мы не Черногория, где могут позволить себе быть в элите мирового водного поло силами квартета клубов на всю страну: «Катаро» и «Примораца» из Котора, «Будванской ривьеры» из Будвы и «Ядрана» из Херцег-Нови.
Чемпионат России по водному поло
«КОС-Синтез», Казань — «Штурм-2002», Московская область — 19:8 (4:1, 5:2, 4:3, 6:2).
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