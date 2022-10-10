Ватерполистам Казани пора догонять «Ак Барс»

«КОС-Синтез» всего лишь на одно чемпионство отстает от хоккеистов

Фото: Владимир Васильев

Седьмого октября стартовал очередной чемпионат России по водному поло. Трехкратный чемпион страны — команда «КОС-Синтез» принимала в домашнем бассейне подмосковный «Штурм», а вторая команда казанцев, «КОС-Синтез-УОР», сыграла в Волгограде с местным «Спартаком». «Реальное время» рассказывает об ожиданиях от предстоящего сезона.

«Штурм-2002» — идеальный соперник для старта

Айрат Сафин — генеральный директор «Казаньоргсинтеза», который почти полвека поддерживает спортсменов, в начале недели пригласил ватерполистов в свои владения. А в конце недели прибыл уже с ответным визитом в бассейн, чтобы воочию понаблюдать за четырехкратными чемпионами страны. В Казани больше побед только у «травяных» хоккеистов из «Динамо-Ак Барс», волейбольного «Зенит-Казань» и «Ак Барса», который можно догнать уже к следующей весне. Одного чемпионства хватит, чтобы сравняться.

До начала матча в фойе происходили разные любопытные активности. Фото: Владимир Васильев

Ну а пока «КОС-Синтез» стартовал в противостоянии с подмосковным «Штурмом-2002», и это был, пожалуй, самый подходящий соперник для разбега. Помучиться с волгоградским «Спартаком» еще успеем, две команды дублей не дадут насладиться победами, поскольку составлены из юниоров, а «Штурм-2002» — команда молодежная, боевая. Понимая, что выиграть в Казани ей не удастся, она, тем не менее, постаралась навязать локальную борьбу.

Перед началом матча в фойе происходили любопытные активности. Например, собрав пластиковые крышечки от бутылок и от души покрутив педали велошредера на площадке, развернутой мастерской ресайклинга — одного из экопроектов, поддержанных СИБУРом в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», можно было стать обладателем уникального брелока.

От души покрутив педали велошредера, можно было стать обладателем уникального брелока из переработанных пластиковых крышечек. Фото: Владимир Васильев

А из вопроса викторины, в которую предлагалось сыграть желающим, автор репортажа узнал о специфическом ударе в водном поло под названием «крушитель яиц». Кстати, по итогам викторины самых лучших знатоков ждал приз от «Казаньоргсинтеза» — кастомизированная спецовка. Уже скоро на производствах их сменит более современная спецодежда, а такие — станут историей и, возможно, коллекционной редкостью. На эту спецодежду художники нанесли специальное оформление, даря ей вторую жизнь и сделав по-своему уникальной и стильной.

Кроме того, болельщики могли поучаствовать в уже традиционной акции со сдачей пластиковых бутылок, проводимой предприятиями СИБУРа в Татарстане на матчах команд, которые они спонсируют. Такое происходило на играх «Рубина», «Нефтехимика», да и водного поло, когда команда носила название «Синтез».

Болельщики могли стать участниками уже традиционной акции СИБУРа со сдачей пластиковых бутылок. Фото: Владимир Васильев

Упомянуть о нем заставила торжественная церемония чествования победителей прошлого сезона — юных ватерполистов под руководством тренера Артура Хабибуллина. Прочесть о любимом виде спорта, его героях и даже своем наставнике они могут в литературно-статистическом фолианте «Синтез водного поло», автором которого выступил президент ВК «КОС-Синтез» Ирек Зиннуров. Громче всех своих старшим коллегам аплодировали младшие воспитанники ватерпольной школы, которые через какое-то время превратились в фанатов основной команды, скандируя «Казань, Казань!».

Хет-трик Дедовича

— Это большая разница — играть с Дедовичем или без него, — такими словами Реваз Чомахидзе, главный тренер «КОС-Синтез», охарактеризовал итоги Спартакиады сильнейших, в которой его команда победила в качестве сборной Татарстана.

Первый гол зрители увидели только на четвертой минуте матча. Фото: Владимир Васильев

Так вот, матч со «Штурмом-2022» стал дебютным для именитого серба в составе «КОС-Синтез», причем он вышел в стартовой шестерке. Из других новичков заинтересовало появление Егора Ярлыченко (Васильева), все-таки хорошо, что он летом сменил фамилию, поскольку сейчас в «КОС-Синтез-УОР» появился еще один Васильев — Илья, и количество ватерполистов с подобной фамилией уже превышает всякие границы. Ярлыченко поплыл за мячом со стартовым свистком, хотя ранее у «Синтеза» это делали ушедшие Роман Шепелев, Алексей Рыжов-Аленичев, Эмиль Зиннуров, оставшийся на старте в запасе. Егор выиграл в стартовом заплыве, после чего в воде началась какая-то комбинационная борьба, без забитых мячей, и первый гол зрители увидели только на четвертой минуте матча, когда отличился Артем Одинцов. Затем он же отдал голевую передачу капитану Сергею Лисунову — и уже 2:0, отличился Дедович, а Эмиль Зиннуров реализовал пенальти, заработанный Аделем Латыповым, — 4:1. В будущем, кстати, Латыпов сам реализует пенальти, заработанный Даниилом Прониным.

Поймать нужный настрой в родных стенах команде помогали болельщики и группа поддержки. Фото: Владимир Васильев

Помимо Дедовича, из молодежи у «КОС-Синтеза» на площадку выходил Даниил Иванов, которого в начале второго периода послали в погоню за ничейным мячом. Но пока еще в «бой шли одни старики», они же и вытаскивали на своих плечах победу над молодежной командой «Штурма-2002»: Латыпов и Лисунов набрали по квинтету, у Дедовича — хет-трик, в итоге — 19:8.

— Первая игра чемпионата, команды входят в игровую форму. Несмотря на это, наша команда показала приемлемую игру, касаемо соперника — там молодые, перспективные ребята, которые старались, в итоге матч получился. Но это не тот уровень игры, который мы ожидаем от нашей команды, — отметил тренер команды Реваз Чомахидзе.

Реваз Чомахидзе: «Постолимпийский сезон — это время становления новых сборных»

Реваз Чомахидзе специально для «Реального времени» также подвел итоги международного сезона в водном поло.

— Нынешний, постолимпийский год — это время становления новых сборных во всех ведущих ватерпольных странах Европы. Касается он не только Сербии, которая выступила заметно слабее своего уровня, что сразу бросается в глаза, плюс их соседи по бывшей Югославии — Черногория. Изменилась Венгрия, собравшая очень интересную команду, в меньшей степени Греция, Испания, Италия, а это влияло на общий уровень игры на крупнейших международных стартах, последним из которых был чемпионат Европы. С другой стороны, это очень интересно, потому что начинают вырисовываться новые перспективы, появляются свежие игроки, иногда хорошо знакомые. Я имею в виду и дебютанта сборной Хорватии Константина Харькова (кстати, его отец Вячеслав Харьков — один из тренеров «Штурма-2002»), который вписался в состав новой команды, заслуженно победившей на чемпионате Европы, показав интересную игру. Он и домашние стены помогали хорватам, видно было, что команда на подъеме, у нее много получается, играется с удовольствием. Для сборной России это потеря очень большая, на данном этапе практически невосполнимая.

Постолимпийский год — время становления новых сборных во всех ведущих ватерпольных странах Европы. Фото: Владимир Васильев

Из команд второго эшелона очень интересную игру показала Франция, куда вернулся Микаэль Бодегас после успешного выступления за сборную Италии. Он сделал это с расчетом на домашнюю Олимпиаду, в принципе, сама команда готовится с этим прицелом. Плюс Грузия добилась исторического для себя результата, финишировав в восьмерке сильнейших, надеюсь, это обстоятельство будет способствовать дальнейшему развитию водного поло у меня на родине.

Что у нас в России?

Новый сезон начался сразу в четырех городах России: Волгограде, Астрахани, Казани и Санкт-Петербурге, и с участием четырех новых команд. Впрочем, сильно интриговать у нас не получится. Просто оба «Синтеза» переименованы в «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР». Вторая команда Казани меняет название столь часто, что их можно перечислять голосом персонажа Владимира Высоцкого в киношедевре «Место встречи изменить нельзя». Он же «Химик», он же «КАИ-УОР», между прочим, с Маратом Закировым на тренерском мостике, он же «Синтез-Академия» уже с Иреком Зиннуровым во главе, он же «Синтез-УОР». Сейчас в названии клуба дана точная привязка к генеральному спонсору.

Пришедшие поддержать любимую команду не оставили на трибунах свободных мест. Фото: Владимир Васильев

Еще одна перемена произошла в Москве, и это МКСШОР «Восток», которая, помимо основной команды, заявила еще и МКСШОР «Восток-2». МКСШОР «Восток» — это московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва, которая заменит ЦОП Москомспорта, причем команда под этим названием гостила на прошлой неделе в Казани, участвуя в финальном раунде чемпионата России по хоккею на траве. То есть одних уже переименовали, другие в пути. В Москве тоже чудят с названиями команд. ЦСП «Измайлово», ЦСП «Крылатское», ЦОП Москомспорта. В эксклюзивном интервью с новичком Казани Николой Дедовичем мы перечисляли количество команд в Белграде, где их порядка десяти, так, видимо, и в Москве решили потихоньку приблизиться к этой цифре, только путем частых переименований.

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Ну да Бог с ними, лишь бы играли. В конце концов, мы не Черногория, где могут позволить себе быть в элите мирового водного поло силами квартета клубов на всю страну: «Катаро» и «Примораца» из Котора, «Будванской ривьеры» из Будвы и «Ядрана» из Херцег-Нови.

Чемпионат России по водному поло

«КОС-Синтез», Казань — «Штурм-2002», Московская область — 19:8 (4:1, 5:2, 4:3, 6:2).