Герои нашего двора: как жители сделали территорию у своего дома любимым местом

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов РТ». Часть 4-я

Фото: из личных архивов жителей дома

«Реальное время» и фонд «Институт развития городов РТ» продолжают рассказывать о героях дворов Татарстана, которые своей инициативой вдохновляют соседей преображать их общую территорию. Они вкладывают силы и любовь в развитие добрососедских отношений.

«У нас жизнь кипит! Люди из соседних домов даже немного завидуют»

Жительница многоквартирного дома №20 по ул. Голубятникова в Казани Лилия Сопранцова, по совместительству председатель совета дома, организует праздники и посиделки в обновленном дворе, активизирует культурную и спортивную жизнь.



Лилия Сопранцова. Фото предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Сегодня этот двор — место, где жители отмечают дни рождения и Новый год, устраивают застолья с самоваром, организуют конкурсы, праздники для взрослых и детей и даже спортивные турниры. Усилиями Лилии и инициативных жителей во дворе появились две беседки, спортивный тренажер, теннисный стол, маленький стол со счетами для детей и доска для творчества, волейбольная площадка.

Это не просто двор — это общественное пространство, где можно хорошо отдохнуть, пообщаться, словом, отлично провести время. При этом все необходимое для досуга находится в шаговой доступности. А самое главное, жители понимают, что двор — дом, который мы сами преобразовываем и делаем уютнее.

Взрослые пекут блины, пироги, достают самовары на дровах и устраивают застолья в беседках. Самовары появились тоже благодаря инициативной группе дома — общими вложениями обеспечили не только три самовара, но и электрические плитки, чтобы печь блины прямо во дворе. На Новый год украшают елку, Лилия организовывает для детей выступления Деда Мороза и Снегурочки, покупает угощения и подарки на собранные советом дома деньги. Летом организовывают представления с ростовыми куклами, приглашают актеров и создают красочные шоу.

На Новый год украшают елку, Лилия организовывает для детей выступления Деда Мороза и Снегурочки, покупает угощения и подарки на собранные советом дома деньги. Фото из личных архивов жителей дома.

— Праздниками занимаюсь я. Мы на эти цели собираем с жителями общую копилку. В чате нашего дома я обязательно отчитываюсь о собранной сумме, а потом составляю отчет, на что были потрачены деньги, — сказала Лилия.

Гуляния и празднества здесь случаются регулярно. О том, как дружно и весело живут в этом дворе, не понаслышке знают в соседних домах. Иногда приходят в гости попить чай и пообщаться в беседке.

Гуляния и празднества здесь случаются регулярно. Фото из личных архивов жителей дома

— У нас жизнь кипит! Люди из соседних домов даже немного завидуют. А что нам завидовать? Это же в каждом дворе так можно. Поэтому, мне кажется, что инициативные люди очень нужны — они помогают построить планы, что-то организовать, увлечь и мотивировать всех остальных. Двор — это, можно сказать, отражение дома и людей, которые в нем живут. Всем хочется жить в красоте и уюте, собираться дружно с соседями. Мы для этого стараемся, — сказала Лилия, председатель совета дома.



«Всем двором сажали цветы»

Активных жителей в этом доме много, всех и не перечислить. Во многом Лилии помогает ее муж Сергей Гуляндин.

— Мы в этом году победили в республиканском конкурсе «Лучший цветущий палисадник жилого дома» от управляющей организации «Уютный дом». Всем двором сажали цветы. Теперь вот у нас есть палисадник и красивые цветущие клумбы, — добавила Лилия.

По ее словам, групповой чат дома помогает ей собрать людей и найти помощь в решении каких-либо вопросов. Например, чтобы провести субботник, она публикует объявление в чате и проводит его с теми, кто отозвался. Объявления на подъездах не всегда эффективны в таких вопросах, чат дома лучше помогает в самоорганизации.

Объявления на подъездах не всегда эффективны в таких вопросах, чат дома лучше помогает в самоорганизации. Фото из личных архивов жителей дома

Жители дома №20 на улице Голубятникова сами установили шлагбаум, чтобы оградить двор от посторонних машин.

— На установку шлагбаума ушло около полугода. Это не быстрый процесс, так как важно знать, нет ли на территории сервитута. Сначала мы собрались для обсуждения, скопили с жителями нужную сумму, заказали проект у подрядчика. С этим проектом пошли в управление градостроительства. Когда по нашему вопросу получили положительное решение — тогда и установили. На беседки, тренажер, детские столики со счетами мы, кстати, тоже сами собрали деньги, — сказала Лилия.

В преображении двора председателю совета дома во многом посодействовал директор ООО «ЖЭК-51» Андрей Максимов.

— Мы ежегодно предоставляем рассаду. В этом году тоже помогали в озеленении: завезли чернозем, посеяли газон, организовали обрезку деревьев. Для участия в республиканском конкурсе палисадников предоставили рассаду цветов для клумбы. Еще установили дополнительные скамейки и урны в этом дворе, протянули электрические провода для иллюминации. Входные группы покрасили. Когда нужен хозяйственно-бытовой инвентарь на субботники или какие-то другие мероприятия, предоставляем что нужно, — рассказал Андрей Максимов.

В каждом дворе может быть так же уютно и тепло, если сами жители будут неравнодушны и инициативны. Фото из личных архивов жителей дома

В каждом дворе может быть так же уютно и тепло, если сами жители будут неравнодушны и инициативны. Можно посадить цветы и кустарники вместе с соседями, организовать место для посиделок и собраний.

В конечном счете каким будет ваш двор, зависит только от вас, ведь ваш двор — это ваш дом.

Фонд «Институт развития городов РТ»