Из истории ЧМ по волейболу: «Серебряный век» Шипулина

Олимпиада, мир, «Европа» — мы везде вторые

После окончания чемпионата мира по волейболу и старта чемпионата страны «Реальное время» возвращается к циклу статей о всех предыдущих волейбольных чемпионатах планеты.

Первый ЧМ XXI века в Аргентине

Спустя 20 лет чемпионат мира вернулся в Аргентину. С той разницей, что в 1982 году от местной сборной ничего не ждали, а она сенсационно завоевала бронзу, выступая, по сути, молодежным составом. А сейчас — не то, чтобы не ждали, но втайне надеялись. Еще одна разница была глобальной, после американских событий 11 сентября 2001 года, с атакой на две башни Нью-Йорка. Мир погрузился в эпоху тотального досмотра перед посещением спортивных арен и не только.

На чемпионате дебютировали из Европы Хорватия и Испания, в составе которой играли Эрнесто Родригес и братья Фаласка, в свое время уехавшие из родной Аргентины — Мигель Анхель в 16 лет, Гильермо — в 12. Но это еще не самое любопытное, как, к примеру, другой аргентинец в Европе — Аксель Якобсен, выбравший сборную Дании.

У хорватов в составе экс-белорусы Вадим Евтухович и Станислав Зимакевич. Не лишним будет напомнить, что за Хорватию играла Мария Лихтенштейн, с которой воссоединился супруг Илья Стараданов из Екатеринбурга, вскоре также получивший приглашение в сборную Хорватии. Сейчас Лихтенштейн живет в Бельгии, выйдя замуж за местного гражданина, а Стараданов переехал в Казахстан и стал выступать уже за эту сборную, для которой чемпионат мира 2002 года также стал дебютным. Казахстанцы в своей группе с Испанией и Японией взяли по партии — 1:3 и проиграли Югославии — 0:3.

Закрывая XX век можно сказать, что его явственно можно разделять на 40+10. Сорок лет волейбол социалистических стран был сильнейшим в мире, после чего произошли политические изменения, которые кардинально перекроили карту мирового волейбола. Перешли в число середняков Венгрия, Румыния и Чехия со Словакией, все страны бывшего СССР, за исключением России. Она, как и Болгария с Польшей, сумела остаться на вершине, хотя поляки пережили очень серьезное падение в 90-е годы. Наконец, просто взлетела сборная Сербии, и за ней сейчас подтянулась Словения, хотя в пору совместного существования в Югославии, сербский волейбол выглядел достаточно скромно, а словенский и вовсе убого.

Интенсивным путем выбирались наверх США, Франция, Австралия и Голландия, которая со временем откатилась назад. Причем они при своем подъеме использовали опыт волейбола социалистических стран, когда все было брошено на алтарь успехов национальной сборной. Практически социалистический путь развития избрала Япония, а затем и Иран, где сильнейшие команды были созданы при финансово устойчивых корпорациях. Экстенсивным путем поднимались Аргентина, Бразилия и Италия.

В 1982 году от местной сборной ничего не ждали, а сейчас — не то чтобы не ждали, но втайне надеялись. Фото: Соланж Дидьего Фуэнтес: Terra / FIVB

Мысли вслух

В одном из кинообзоров довелось услышать фразу: «Брат» закрывал девяностые, а «Брат-2» открывал двухтысячные». Согласен на все сто, причем где-то эта фраза затрагивала не только кино. Вот волейбол. В XX веке мы как-то справлялись собственными силами, тем более, что эти силы были не только российские, но и из других республик. А в XXI веке этот источник серьезно обмелел, и пришлось, как купцу из «Аленького цветочка», отправляться за тридевять земель. Итак, один из флагманов российского волейбола конца 20-го — начала 21-го века из Белгорода пригласил аргентинца Пабло Меану. Из тех, кто приезжал к нам в девяностые годы, можно выделить разве что футболиста Агустина Эгуавона в «Торпедо-Лужники», баскетболиста Роя Тарпли в «Урал-Грейте» и хоккеиста Андре Расико в «Нефтехимике». И вот тут также возникает вопрос: почему спортивные команды России только спустя десяток лет смогли позволить себе приглашать качественных легионеров?



В 2001 году состоялся молодежный чемпионат мира, на котором Россия проиграла Бразилии. На 3-м месте Венесуэла, в составе которой солировал Фернандо Гомес, которого помнили еще по МЧМ-1997. Возник вопрос еще больший в отношении сборной Саудовской Аравии, все игроки которой, как один, родились 9 сентября 1981 года.

Возвращение «Динамо» и потеря Питера

Тем временем в 2002 году состоялось возвращение московского «Динамо» в элиту российского волейбола. Тренер Виктор Радин продолжил работу в волейбольной сфере и создал в 1996 году команду МГФСО под кураторством Московского городского физкультурно-спортивного объединения. На тот момент это очень солидная мультиспортивная организация, ее генеральный директор Лев Кофман руководил исполнительной дирекцией первых юношеских игр 1998 года в Москве. Павел Абрамов, Александр Волков, Павел Круглов, Сергей Макаров, Олег Шмарин стали основой при создании «Динамо», из Гродно переехал Александр Бутько. Все это произошло при поддержке большого любителя волейбола Николая Патрушева. Ранее Николай Платонович возглавил КГБ России, сменив на этом посту Владимира Путина, а в 2004 году возглавил национальную федерацию волейбола. В этом нет ничего удивительного, поскольку волейбол пользовался в силовых структурах уважением, и команд под названием «Динамо» было в избытке — как во времена СССР, так и в России.

Кстати, у МГФСО была еще вторая команда с Алексеем Вербовым, Антоном Куликовским, Вячеславом Кургузовым и Тарасом Хтеем в составе. Следующим плюсом того «Динамо» был переход команды «Луч» в структуру клуба, ее на начальном этапе тренировал Владимир Алекно, а играли Александр Корнеев, Дмитрий Лекомцев, Алексей Сериков и другие.

С другой стороны, историческая справедливость заставляет говорить о потере питерского волейбола. С 2002 года команду, которая к тому времени называлась «Балтика», начали преследовать проблемы, в 2005 году клуб потерял титульного спонсора, какое-то время просуществовал в качестве «Спартака» и выбыл из Суперлиги.

Двумя годами ранее сборная Геннадия Шипулина финишировала второй на Олимпиаде в Сиднее. Фото: wikipedia.org

Такие разные победы над Тунисом

Двумя годами ранее сборная Геннадия Шипулина финишировала второй на Олимпиаде в Сиднее. Но на ЧМ попала еле-еле, опередив в квалификации Украину, Финляндию и Словакию только по соотношению выигранных и проигранных партий. На чемпионат мира он повез шестерых подопечных по «Локомотиву-Белогорье» (Андрей Егорчев, Александр Косарев, Алексей Кулешов, Евгений Митьков, Сергей Тетюхин, Вадим Хамутцких), выигравшему чемпионат страны.

На 2-м месте финишировал «МГТУ-Лужники» (Руслан Олихвер, Тарас Хтей). Бронзовым призером стало «Динамо-МГФСО-Олимп» с Павлом Абрамовым. Еще трое в составе представляли заграничные команды, а именно Александр Герасимов «Перуджу», а Роман Яковлев защищал цвета «Модены», обе Италия. А Константин Ушаков выступал в турецком «Зираатбанке», что в переводе с тюркского означает земельный банк.

И начала наша сборная крайне неудачно, уступив на старте Болгарии 0:3, затем Франции — 1:3. Причем болтало российских сборников как утлое суденышко по океану в шторм. Иначе как можно объяснить счет — 25:12 и 13:25 в двух последовательных партиях матча с Францией. К счастью, в группе с нами был Тунис, и победа над ним — 3:0, позволила выйти в следующий этап. Правда, с Тунисом мы побалансировали на грани провала, уступая в третьем сете — 18:20, но тут в дело вступил челнинец Андрей Егорчев со своим блоком. Кроме того, в других группах и США и Италия сыграли так, что мы с трудом, но проползли в следующий этап.

Любопытно, что и у футбольной сборной России в группе был Тунис, но там наши стартовали с победы над ним — 2:0, после чего дважды проиграли, вылетели и достаточно скучно разъехались по домам. Никто не пил шампанского под гимн в Монако, не бил окружающих стульями, не танцевал с бутылкой пива. Совсем без фантазии были люди.

Сенсацией первого этапа было то, что вылетела сборная Кубы. Стартовая победа над Чехией — 3:1, сменилась поражением от Греции — 0:3, а эллины в свою очередь уступили Чехии — 2:3. И все, Куба, давай, до свиданья.

Фото: Соланж Дидьего Фуэнтес: Terra/FIVB

Первая медаль России с ЧМ

Впрочем, это объяснялось тем, что за год до ЧМ сразу шестеро волейболистов с Острова Свободы решили поискать другую свободу, сбежав из стана сборной. Рамон Гато, Анхел Деннис, Хорхе Луис, Леонель Маршалл, Яссер Ромеро, Иосвани Эрнандес улетели из Бельгии на Аппенины на чартерном самолете. Помимо того, их тренер Хуан Диас, с кем завоевали бронзу ЧМ-1998, сейчас успешно тренировал сборную Португалии, во второй раз принимавшую участие в ЧМ (впервые в 1956-м).

Второй этап начинался фактически с нуля, и это подвело Болгарию. Разгромив Россию, далее она уступила Аргентине и Италии, прошедшим в четвертьфинал, и Японии, вместе с которой завершили борьбу за медали. Во второй группе Россия и Португалия обошли Польшу (они, кстати, заменили сборную Южной Кореи, отказавшуюся от участия в ЧМ) и Испанию. В четвертой группе Югославия и Греция отправили в утешительный турнир сборную США. У россиян на втором этапе самое страшное случилось при перелете из Буэнос-Айреса в Кордобу, когда самолет попал в грозу. После чего нервы россиян оказались крепче в двух пятисетовых матчах с Польшей и Испанией — оба раза по 3:2.

В четвертьфиналах борьба была только в противостоянии Бразилии и Италии — 3:2. Россия разгромила Грецию, которой проиграла в квалификационном турнире перед ЧМ, Югославия — Португалию, а Франция огорчила местных болельщиков с Маркосом Милинковичем и Пабло Меаной.

В полуфинале Бразилия обыграла Югославию, последовательно победив и чемпионов мира итальянцев, и олимпийских чемпионов югославов. Касаемо сборной России, то она переборола в пяти партиях Францию. В финальном матче все было «на тоненького», но соперники оказались сильнее — 3:2, и Бразилия впервые стала чемпионом мира.

Любопытное наблюдение касается того, как легендарные со всех точек зрения персонажи игровых командных видов спорта на вершине своей деятельности потянулись в футбол. При всем уважении к королю спорта, но Хулио Веласко был велик в волейболе, и непонятен в Серии А, как высокопоставленный сотрудник «Лацио» или «Милана». Йоп Алберда выиграл олимпийское золото с Голландией, и был в роли «не пришей кобыле хвост» с футбольной сборной России. Итальянец Джанпаоло Монтали поначалу был членом правления «Ювентуса», затем перешел в руководство «Ромы», став техническим директором клуба, а затем его генменеджером. Можно вспомнить еще легендарного ватерполиста Мануэля Эстиарте, в будущем топ-сотрудника «Барселоны» и «Баварии».

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Павел Абрамов, ныне руководитель сельхозобъединения. Роман Архипов, ныне исполнительный директор компании по продаже недвижимости. Павел Шишкин, ныне владелец холдинга, который специализируется на инвестиционном бизнесе и проектах строительства и редевелопмента.

Ари Граса Фильо, Бразилия. В 2003 году он был избран президентом Южноамериканской конфедерации волейбола, а спустя 9 лет станет президентом ФИВБ. Первым в истории этой организации человеком, который играл на серьезном уровне, трижды становясь чемпионом своей страны, а также 5 лет защищая цвета сборной, сыграв за нее на ЧМ-1966.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Волгодонск — Игорь Филиппов. Иваново — Алексей Кабешов, младший брат Екатерины Улановой. Йошкар-Ола — Иван Демаков и Вадим Ожиганов. Комсомольск на Амуре — Максим Куликов. Лабинск, Краснодарский край — Дмитрий Кириченко. Пенза — Сергей Бурцев. Петропавловск-Камчатский — Сергей Анойкин. Саяногорск, Хакассия — Иван Комаров. Семикаракорск, Ростовская область — Константин Пятак и Антон Фоменко. Сочи — Дмитрий Ильиных. Тула — Алексей Спиридонов.

Чемпионат мира, 2002. Аргентина, 24 участника.



Золото — Бразилия, серебро — Россия, бронза — Франция.



Джаудат Абдуллин