На развитие туристической привлекательности Елабуги направят почти четверть миллиарда

Деньги помогут «причесать» исторический центр купеческого города и добавить в него современные тренды

Фото: пресс-служба Елабужского музея-заповедника

Новые смотровые площадки, необычные экскурсии, удобную навигацию для пешего туриста и цифровой аналог исторического центра купеческого города, где в свое время жили кавалерист-девица Надежда Дурова и писал пейзажи известный живописец Иван Шишкин, получит в следующем году Елабуга и ее гости. Эти и другие идеи будут реализованы в рамках проекта «Елабугу выбирают Великие», победившего в числе еще 30 участников со всей России в федеральном конкурсе Ростуризма на лучшее преображение туристического центра города.

«Здесь богатое прошлое и инновационное настоящее в одном флаконе»

Всероссийский конкурс на лучший проект туристского кода центра города объявили в начале года. Заявки подали практически все регионы, а от Татарстана участвовали Казань и Елабуга. Оба города по итогам первого тура в числе еще 30 проектов были признаны победителями. Казань получит грант в размере 202,5 млн рублей, Елабуга — 174,2 млн рублей, которые пойдут на реализацию представленных на конкурс проектов.

В Казани за счет этих средств займутся благоустройством площади Старо-Татарской слободы, а в Елабуге обновят исторический центр города. 174,2 млн рублей из федеральной и 40,8 млн рублей из республиканской казны, полученных по гранту, Елабуга направит на реализацию проекта «Елабугу выбирают Великие», который, по сути, станет брендом города с тысячелетней историей. Его цель — сделать инфраструктуру исторического центра города площадью в 44 гектара удобной и для туристов, и для самих елабужан.



Фото: скриншот проекта Елабуги

Перед тем как создать концепцию и сам проект, четко определить его стратегию, в городе провели многочисленные встречи с общественниками, обсуждения и дискуссии с елабужанами, экскурсии по городу и многочисленные онлайн-конференции, рассказала директор Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. Помимо этого, к созданию проекта присоединились сотрудники музея-заповедника, Елабужского института КФУ и администрации города.

К созданию конкурсного проекта подключили и экспертов — все высказанные мнения и идеи воедино собирали сотрудники ярославского центра «ЯРУС», который специализируется на архитектурных и градостроительных проектах, рассказала Гульзада Руденко:

— В этот проект были отобраны самые яркие концепции, которые город будет реализовывать за счет выигранного гранта. Например, в Елабуге появятся новые малые архитектурные формы, удобные для туристов информационные конструкции. Также будут обустроены наиболее выигрышные и рассказывающие об истории нашего города фотозоны и смотровые площадки. Думаю, отличным украшением Елабуги станет и архитектурная подсветка, которая также будет создана в рамках проекта.



К созданию конкурсного проекта подключили экспертов, рассказала Гульзада Руденко. Фото: пресс-служба Елабужского музея-заповедника

— Когда мы приехали в Елабугу и начали знакомство с городом, нас сразу же поразило большое количество живших здесь известных личностей. Город однозначно зацепил своей контрастностью: здесь богатое прошлое и инновационное настоящее в одном флаконе. Мы в один день окунулись в историю города с его личностями: посетили Елабужский музей-заповедник, а на следующий день — уже знакомились с новыми технологиями в Особой экономической зоне, — поделилась своими впечатлениями с «Реальным временем» управляющий партнер центра территориального и пространственного развития «ЯРУС» Виктория Богинская.

Именно поэтому при создании проекта «Елабугу выбирают Великие» эксперты решили ассоциировать этот город с личностями: «Хотим, чтобы благодаря этим реализованным на практике проектным решениям, сюда приезжали не только «за именами» в качестве туристов, но также и с целью развития уже прогрессирующей Елабуги. Цель всего проекта — чтобы Елабуга славилась и дальше новыми именами великих людей, внесших вклад в развитие этого города».

Почему Елабугу выбирают великие?

Детально воплощать идеи, вошедшие в проект, на улицах города начнут в 2023 году. До этого еще предстоит создать рабочий проект и выбрать подрядчиков, которым поручат, например, отлить небольшие фигуры-персонажи, которые украсят улицы Елабуги, или же создать миниатюру исторического города, сообщила «Реальному времени» замруководителя исполкома по вопросам архитектуры и градостроительства Елабужского района Ильнара Гилязова: «Если в последние годы поток туристов варьируется в районе 500 тысяч, то благодаря многочисленным новациям, которые сделают город удобнее и комфортнее для наших гостей, мы рассчитываем, что вскоре численность туристов увеличится не менее чем на 20%».



Фото: скриншот проекта Елабуги

Проект по развитию туристической инфраструктуры Елабуги его создатели решили назвать «Елабугу выбирают Великие». Согласно их концепции, Елабуга — это город успешных людей: от купечества до особой экономической зоны.

— Слово «великие» здесь не только про исторические личности, — поясняет суть концепции и главный архитектор города Ильнара Гилязова. — Это и про наших современников. Например, Вадим Махеев — основатель бренда «Махеевъ», или СЭЗ «Алабуга», которая привлекает сюда крупные инвестиционные проекты. Это также про каждого туриста или жителя, который вполне может почувствовать себя великим — для этого достаточно прогуляться по купеческому кварталу, рассмотреть каждое окно или деталь на зданиях, заглянуть в музеи, охватить взглядом панораму, которую наблюдал и отражал в своих произведениях Иван Шишкин. Ведь не в каждом городе есть такая богатая история и столько сохранившихся объектов культурного наследия.



Что именно привнесет с собой реализация проекта? Во-первых, рассказывает Гилязова, изменится туристическая навигация — она получит единый стиль, что сделает поиск достопримечательностей легче и заодно снизит информационный шум в историческом центре города. Для этого с центральных улиц города уберут пестрые рекламные вывески, а их место займут конструкции в едином ретростиле, олицетворяющие образ Елабуги.

Еще предстоит создать рабочий проект и выбрать подрядчиков, сообщила Ильнара Гилязова

Во-вторых, в общественных местах для удобства горожан и туристов установят единообразные по стилистике уборные и места сбора ТБО. «Такой подход станет определенным кодом для формирования новой культуры общественного поведения, побуждающим к совместному участию в заботе о родном городе», — считает главный архитектор. Среди грядущих новшеств и смотровые площадки с биноклями и информационными стендами, которые появятся на пешеходной части Набережной улицы. Взору туристов предстанет парк «Шишкинские пруды» и живописная панорама берега Камы.

Экскурсия без экскурсовода — еще один современный тренд, который примерит на себе Елабуга. Информацию о ее многочисленных музеях аккумулируют на едином информационном портале, плюс ко всему создадут такое же приложение, в которое включат функцию дополненной реальности. При этом цифровой город с помощью QR-кодов свяжут с реальным. В историческом центре появятся QR-таблички со ссылками на онлайн-аудиогид, что поможет туристу вполне обойтись без гида в высокий туристический сезон.

Специальной подсветкой обеспечат пять исторических архитектурных зданий, например Спасский и Покровский соборы, а также памятники историческим личностям, жившим в разные годы в Елабуге — Стахееву, Дуровой, Цветаевой и другим. Новые уличные огни появятся и вдоль улицы, где сосредоточены более 6 десятков зданий — объектов культурного наследия.

Также в планах установить арт-объект, который будет автоматически конвертировать фотографию туриста в ретрооткрытку «Привет из Елабуги», которую тут же можно будет распечатать и отправить друзьям. Все эти новации — лишь часть большого проекта, состоящего в целом из 30 решений, которые должны получить реальное воплощение в течение 2023 года. Контролировать исполнение и целевое использование средств многомиллионных грантов победителями всероссийского конкурса будут федеральные ведомства.

Фото: скриншот проекта Елабуги

13 млрд рублей для реализации 52 проектов

Всероссийский конкурс по благоустройству туристических центров городов Ростуризм организовал на основе постановления правительства, согласно которому с 2022 года регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. От претендентов на получение субсидии требовалось представить проекты, разработанные для городов с численностью населения от 5 тысяч до 2 миллионов человек, с четко прописанными решениями по развитию и облагораживанию единого пространства, имеющего многовековую и многолетнюю историю.

В этом году сумма господдержки для 31 проекта, победившего в конкурсе, составила 6 млрд рублей. Определяет лучшие проекты межведомственная рабочая группа и федеральная комиссия, куда вошли эксперты, представители «Ассоциации малых и средних городов России», «Ассоциации туроператоров», РСТ. Конкурс будет проводиться до 2025 года, и за это время выигранные гранты позволят создать в 52 городах России привлекательное культурно-историческое пространство. В среднем проекты-победители могут рассчитывать на 250 млн рублей субсидий — в целом на реализацию правительственного постановления будет направлено порядка 13 млрд рублей.