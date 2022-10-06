На развитие туристической привлекательности Елабуги направят почти четверть миллиарда
Деньги помогут «причесать» исторический центр купеческого города и добавить в него современные тренды
Новые смотровые площадки, необычные экскурсии, удобную навигацию для пешего туриста и цифровой аналог исторического центра купеческого города, где в свое время жили кавалерист-девица Надежда Дурова и писал пейзажи известный живописец Иван Шишкин, получит в следующем году Елабуга и ее гости. Эти и другие идеи будут реализованы в рамках проекта «Елабугу выбирают Великие», победившего в числе еще 30 участников со всей России в федеральном конкурсе Ростуризма на лучшее преображение туристического центра города.
«Здесь богатое прошлое и инновационное настоящее в одном флаконе»
Всероссийский конкурс на лучший проект туристского кода центра города объявили в начале года. Заявки подали практически все регионы, а от Татарстана участвовали Казань и Елабуга. Оба города по итогам первого тура в числе еще 30 проектов были признаны победителями. Казань получит грант в размере 202,5 млн рублей, Елабуга — 174,2 млн рублей, которые пойдут на реализацию представленных на конкурс проектов.
В Казани за счет этих средств займутся благоустройством площади Старо-Татарской слободы, а в Елабуге обновят исторический центр города. 174,2 млн рублей из федеральной и 40,8 млн рублей из республиканской казны, полученных по гранту, Елабуга направит на реализацию проекта «Елабугу выбирают Великие», который, по сути, станет брендом города с тысячелетней историей. Его цель — сделать инфраструктуру исторического центра города площадью в 44 гектара удобной и для туристов, и для самих елабужан.
Перед тем как создать концепцию и сам проект, четко определить его стратегию, в городе провели многочисленные встречи с общественниками, обсуждения и дискуссии с елабужанами, экскурсии по городу и многочисленные онлайн-конференции, рассказала директор Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. Помимо этого, к созданию проекта присоединились сотрудники музея-заповедника, Елабужского института КФУ и администрации города.
К созданию конкурсного проекта подключили и экспертов — все высказанные мнения и идеи воедино собирали сотрудники ярославского центра «ЯРУС», который специализируется на архитектурных и градостроительных проектах, рассказала Гульзада Руденко:
— В этот проект были отобраны самые яркие концепции, которые город будет реализовывать за счет выигранного гранта. Например, в Елабуге появятся новые малые архитектурные формы, удобные для туристов информационные конструкции. Также будут обустроены наиболее выигрышные и рассказывающие об истории нашего города фотозоны и смотровые площадки. Думаю, отличным украшением Елабуги станет и архитектурная подсветка, которая также будет создана в рамках проекта.
— Когда мы приехали в Елабугу и начали знакомство с городом, нас сразу же поразило большое количество живших здесь известных личностей. Город однозначно зацепил своей контрастностью: здесь богатое прошлое и инновационное настоящее в одном флаконе. Мы в один день окунулись в историю города с его личностями: посетили Елабужский музей-заповедник, а на следующий день — уже знакомились с новыми технологиями в Особой экономической зоне, — поделилась своими впечатлениями с «Реальным временем» управляющий партнер центра территориального и пространственного развития «ЯРУС» Виктория Богинская.
Именно поэтому при создании проекта «Елабугу выбирают Великие» эксперты решили ассоциировать этот город с личностями: «Хотим, чтобы благодаря этим реализованным на практике проектным решениям, сюда приезжали не только «за именами» в качестве туристов, но также и с целью развития уже прогрессирующей Елабуги. Цель всего проекта — чтобы Елабуга славилась и дальше новыми именами великих людей, внесших вклад в развитие этого города».
Почему Елабугу выбирают великие?
Детально воплощать идеи, вошедшие в проект, на улицах города начнут в 2023 году. До этого еще предстоит создать рабочий проект и выбрать подрядчиков, которым поручат, например, отлить небольшие фигуры-персонажи, которые украсят улицы Елабуги, или же создать миниатюру исторического города, сообщила «Реальному времени» замруководителя исполкома по вопросам архитектуры и градостроительства Елабужского района Ильнара Гилязова: «Если в последние годы поток туристов варьируется в районе 500 тысяч, то благодаря многочисленным новациям, которые сделают город удобнее и комфортнее для наших гостей, мы рассчитываем, что вскоре численность туристов увеличится не менее чем на 20%».
Проект по развитию туристической инфраструктуры Елабуги его создатели решили назвать «Елабугу выбирают Великие». Согласно их концепции, Елабуга — это город успешных людей: от купечества до особой экономической зоны.
— Слово «великие» здесь не только про исторические личности, — поясняет суть концепции и главный архитектор города Ильнара Гилязова. — Это и про наших современников. Например, Вадим Махеев — основатель бренда «Махеевъ», или СЭЗ «Алабуга», которая привлекает сюда крупные инвестиционные проекты. Это также про каждого туриста или жителя, который вполне может почувствовать себя великим — для этого достаточно прогуляться по купеческому кварталу, рассмотреть каждое окно или деталь на зданиях, заглянуть в музеи, охватить взглядом панораму, которую наблюдал и отражал в своих произведениях Иван Шишкин. Ведь не в каждом городе есть такая богатая история и столько сохранившихся объектов культурного наследия.
Что именно привнесет с собой реализация проекта? Во-первых, рассказывает Гилязова, изменится туристическая навигация — она получит единый стиль, что сделает поиск достопримечательностей легче и заодно снизит информационный шум в историческом центре города. Для этого с центральных улиц города уберут пестрые рекламные вывески, а их место займут конструкции в едином ретростиле, олицетворяющие образ Елабуги.
Во-вторых, в общественных местах для удобства горожан и туристов установят единообразные по стилистике уборные и места сбора ТБО. «Такой подход станет определенным кодом для формирования новой культуры общественного поведения, побуждающим к совместному участию в заботе о родном городе», — считает главный архитектор. Среди грядущих новшеств и смотровые площадки с биноклями и информационными стендами, которые появятся на пешеходной части Набережной улицы. Взору туристов предстанет парк «Шишкинские пруды» и живописная панорама берега Камы.
Экскурсия без экскурсовода — еще один современный тренд, который примерит на себе Елабуга. Информацию о ее многочисленных музеях аккумулируют на едином информационном портале, плюс ко всему создадут такое же приложение, в которое включат функцию дополненной реальности. При этом цифровой город с помощью QR-кодов свяжут с реальным. В историческом центре появятся QR-таблички со ссылками на онлайн-аудиогид, что поможет туристу вполне обойтись без гида в высокий туристический сезон.
Специальной подсветкой обеспечат пять исторических архитектурных зданий, например Спасский и Покровский соборы, а также памятники историческим личностям, жившим в разные годы в Елабуге — Стахееву, Дуровой, Цветаевой и другим. Новые уличные огни появятся и вдоль улицы, где сосредоточены более 6 десятков зданий — объектов культурного наследия.
Также в планах установить арт-объект, который будет автоматически конвертировать фотографию туриста в ретрооткрытку «Привет из Елабуги», которую тут же можно будет распечатать и отправить друзьям. Все эти новации — лишь часть большого проекта, состоящего в целом из 30 решений, которые должны получить реальное воплощение в течение 2023 года. Контролировать исполнение и целевое использование средств многомиллионных грантов победителями всероссийского конкурса будут федеральные ведомства.
13 млрд рублей для реализации 52 проектов
Всероссийский конкурс по благоустройству туристических центров городов Ростуризм организовал на основе постановления правительства, согласно которому с 2022 года регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. От претендентов на получение субсидии требовалось представить проекты, разработанные для городов с численностью населения от 5 тысяч до 2 миллионов человек, с четко прописанными решениями по развитию и облагораживанию единого пространства, имеющего многовековую и многолетнюю историю.
В этом году сумма господдержки для 31 проекта, победившего в конкурсе, составила 6 млрд рублей. Определяет лучшие проекты межведомственная рабочая группа и федеральная комиссия, куда вошли эксперты, представители «Ассоциации малых и средних городов России», «Ассоциации туроператоров», РСТ. Конкурс будет проводиться до 2025 года, и за это время выигранные гранты позволят создать в 52 городах России привлекательное культурно-историческое пространство. В среднем проекты-победители могут рассчитывать на 250 млн рублей субсидий — в целом на реализацию правительственного постановления будет направлено порядка 13 млрд рублей.
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